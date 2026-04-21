もう、現場をデスクワークで止めない。山陽技研がAI研修から始まる、「自立的制御」への挑戦を開始。

山陽技研株式会社

山陽技研株式会社は、急速に進展するAI技術を自社の実業務へ最適化させるため、外部AIコンサルタントを招致した１か月の専門研修を実施いたしました。設計・積算・経理を含む基幹部署から選抜された約10名が、最新AI「Gemini」や「NotebookLM」を駆使し、現場管理の効率化を目指します。

導入背景：AIは「人を減らすため」ではなく「時間を作るため」

AIが急速に普及する中、当社の導入目的は明確です。それは、事務作業や定型業務に追われる時間を削減し、「社員が本来の専門業務やクリエイティブな思考に充てる時間を取り戻すこと」です。 「AIに何ができるか」を自社業務に落とし込み、現場の負担を最小化することで、人手不足の解消ではなく「人間の可能性を最大化する」組織を目指します。

研修の狙い：現場を支える「最強のアシスタント」としてのAI活用

今回の研修の最大の特徴は、現場に出る人間ではなく、現場を支える側のスタッフがAIを使いこなす術を学んだ点にあります。GeminiやNotebookLMといった最新AIを、現場をバックアップする「高度な事務アシスタント」として機能させます。

マインドセット： 「AIに任せる業務」と「人間が責任を持つ業務」の切り分けを定義。

写真整理・提出書類の劇的効率化

現場から届く大量の写真をAIが瞬時に分類し、提出書類のドラフトを作成。施工管理者のデスクワーク時間を大幅に削減します。

図面・仕様書の即時解析（NotebookLM活用

膨大な設計図書や過去の施工実績をAIに学習させ、現場からの問い合わせに対して、設計・積算担当者がAIと共に「最適解」を即座に回答。

プレゼン資料・積算補助

複雑な計算や説明資料の作成をAIがサポートすることで、現場への指示出しや顧客対応をよりスムーズに。

■ 次なる挑戦 AIによる自律的ビル自動制御」を見据えて

研修を受けたチームは、今後、AIを活用した自律的なビル設備制御（空調・照明・エネルギー管理の最適化など）の実現に向けたプロジェクトを始動させます。

自律的制御とは

センサーデータとAIを連携させ、人の手を介さずに建物が自ら最適な環境を判断・維持する仕組み。

山陽技研の役割

現場を知り尽くした技術者が、AIという新しい頭脳を使いこなし、エネルギー効率と快適性を極限まで高めた次世代のビル管理を目指します。

メッセージ

AIが事務を支えることで生まれるのは、ただの数字上の効率ではなく、社員一人ひとりの「心のゆとり」です。 そのゆとりこそが、次なる革新を生む原動力になると信じています。 現場をラクに、人を自由に。その先に待っているのは、AIと人間が共創する「自律的ビル制御」の未来。山陽技研は、泥臭く現場を歩んできた誇りを胸に、最先端のテクノロジーを導入し業界の常識を塗り替えていきます。

■ 本件に関するお問い合わせ

山陽技研株式会社

本社 / 岡山市北区青江4丁目8番1号

本件に関するお問い合わせ先

総務部：長樂

TEL：086-231-0248