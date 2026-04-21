【6/12オンライン】留学生専門支援団体の外国人採用・定着セミナー

一般社団法人 グローバル愛知

東海4県を中心に外国人留学生と企業のマッチングを行う一般社団法人グローバル愛知が、外国人雇用の基礎から実践までが分かるセミナーを開催します。留学生紹介に特化した専門団体だからこそお伝えできる視点で、外国人雇用の基本情報はもちろん、外国人材が日本企業に定着するために企業側が押さえるべきポイントや、優秀な人材に選ばれるための求人の考え方について、分かりやすくご紹介します。

当日は、外国人材が実際に活躍している株式会社大竹製作所様と、就職活動中の外国人留学生も登壇し、企業と留学生それぞれの立場からリアルな声をお届けします。現場の実情や本音に触れられる、貴重な機会です。

外国人材というと現場職のイメージを持たれることも多いですが、実際には営業や技術、海外展開など幅広い分野で活躍が広がっています。海外進出を進める中小企業が増える一方で、海外拠点の管理者不足や若手社員の海外業務への抵抗など、人材に関する課題は多様化しています。そうした背景から、外国人社員の採用を新たな選択肢として取り入れる企業が増えています。

これから外国人雇用を検討したい企業様はもちろん、すでに雇用しているものの課題を感じている企業様にとっても、今後の取り組みに役立つヒントが得られる内容です。行政機関や支援団体の皆様のご参加も歓迎しております。

ぜひこの機会にご参加ください。

お申込みはこちらのリンクから

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCbg1cXu7C3rUgVJy7DqAbPw93CKj8PaEOlqY8Vr1RyC80_Q/viewform?usp=header