まちのこ団、常陸太田市の子育て支援施設「じょうづるはうす」の指定管理を開始。年間3.8万人が集う地域の子育て拠点が2026年4月に新体制へ

一般社団法人まちのこ団

一般社団法人まちのこ団（茨城県日立市、代表理事：増田大和）は、2026年4月1日より、常陸太田市の子育て支援施設「じょうづるはうす」（茨城県常陸太田市新宿町１番地）の指定管理者として運営を開始しました。年間3万8千人以上が訪れる同施設に、累計来場者数5万人以上の実績を持つあそび場づくりの専門団体が新たに加わり、地域の子育て文化をさらに豊かにする挑戦が始まります。

■ 背景

じょうづるはうすは、2018年に常陸太田市が開設した子育て支援施設です。屋内の遊び場・カフェスペースに加え、噴水広場・屋外遊具エリアも備えた地域の子育て拠点として、年間3万8千人以上（うち約半数が市外から）が訪れてきました。

まちのこ団は2020年の創業以来、車両に積んだあそび道具や自然素材を各地に届け、即席のあそび場・居場所をつくる「移動式あそび場（コミュニティプレイバス）」を核に、放課後の子どもの居場所運営など、子どものあそび場・居場所づくりを続けてきた団体です。累計来場者数5万人以上、自治体10市町村・企業団体30社以上との協働実績を持ち、2024年には日本放課後AWARD「地域賞」「こども参画賞」をW受賞、2025年には茨城県「新しいいばらきづくり表彰」を受賞しています。

今回の指定管理では、前指定管理者であるNPO法人 結が長年培ってきた施設の良さを引き継ぎながら、まちのこ団が掲げる「こどもからおとなまで、みんな"まちのこども"」の理念のもと、次の段階へ進めていきます。

■ 目指す施設像

じょうづるはうす全景（イベント開催時）

「用事がなくても来たくなる場所」--これがまちのこ団がじょうづるはうすに込めたビジョンです。

子どもから子育て世代が気軽に立ち寄れる日常の居場所でありながら、地域のさまざまな人がゆるやかにつながる場として、マルシェ・演奏会・防災イベント・シングルペアレント支援・移住者向けの集まりなど、これまでの子育て支援施設にはなかった企画も取り入れていきます。

今まであまり取り組みの進んでいない「子どもの権利」の最前線としての機能も持たせ、子どもの意見表明や声の収集の取り組みなども積極的に行っていきます。

「子どもにとっては、わくわくする基地のように、ママやパパにとっては、第二、第三の実家のように、このまちにとっては、未来への投資として--そんな施設を、常陸太田市のみなさんと一緒に育てていきたい」（増田）

■ 施設概要

施設名：じょうづるはうす（正式名称：常陸太田市子育て支援施設および山吹運動公園親水広場）

施設内容：屋内プレイスペース、図書コーナー、カフェ、雑貨等販売、屋外遊具エリアなど

所在地：茨城県常陸太田市新宿町１番地

開館時間：5月～9月 9:00～17:00 ／ 10月～4月 10:00～16:00

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）・年末年始（12月28日～1月4日）

指定管理期間：2026年4月1日～2029年3月31日（3年間）

SNS: https://www.instagram.com/jozuruhouse(https://www.instagram.com/jozuruhouse?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

屋内プレイスペースの様子屋外の遊具エリアの様子手作り雑貨などの販売小さな駄菓子屋さん出張販売

会社概要

会社名：一般社団法人まちのこ団

代表者：代表理事 増田大和

所在地：茨城県日立市平和町2丁目6番2号

設立：2020年4月創業（2022年4月法人化）

事業内容：コミュニティプレイバス（移動式あそび場）の企画・運営、

まちのこベース（放課後の居場所）の運営、まちづくりコンサルティング、子育て支援施設運営

URL：https://www.machinoko.jp/

お問い合わせ：machinokodan@gmail.com