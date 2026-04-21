子連れ参加の壁をなくす--NPO法人ひと・コネクト兵庫が提供するイベント出張託児サービス「TAKUSURU」

特定非営利活動法人ひと・コネクト兵庫

特定非営利活動法人ひと・コネクト兵庫（代表理事：戎 康宏 兵庫県神戸市、以下「当法人」）は、イベント主催者向けの出張託児サービス「TAKUSURU」を提供しています。学会・研究発表・企業セミナー・コンサート・バーゲンなど、あらゆる場面で乳幼児を安全にお預かりし、参加者が子育て中であっても安心して活動に集中できる環境を整えることを目的としています。

「子どもがいるから参加できない」という声をなくしたい--その思いから生まれたTAKUSURUは、保育士・幼稚園教諭などの有資格者をリーダーに配置し、独自研修を経たスタッフチームで、質の高い保育環境を出張提供します。

TAKUSURU

■ サービス概要

▶ 基本情報

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181668/table/4_1_4934356af827d9a5e010dcf07f5720f1.jpg?v=202604211051 ]

▶ 料金（税別）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181668/table/4_2_f2d07ef7205385d5d8c20bd3139bf2f7.jpg?v=202604211051 ]

※ スタッフの交通費・備品の事前発送および返却費は実費負担となります。

※ 0歳児（生後6か月以降）対応の場合は、別途保険料が必要です。

■ TAKUSURUが選ばれる5つの理由

１. 有資格者がリーダーとして必ず参加

保育士・幼稚園教諭などの有資格者がリーダーを務め、独自研修で保育スキルと安全管理能力をさらに強化。お子さまの年齢に応じた適切なスタッフ配置を行います（0歳1:1～4歳以上1:5）。

２. 全スタッフが小児救急救命講習修了

緊急時にも迅速かつ適切に対応できるよう、スタッフ全員が小児救急救命講習を受講。アレルギー対策・避難経路確認・外部侵入対策まで、安全への配慮を徹底しています。

３. 高品質な木のおもちゃで豊かな遊びを提供

清潔で安全なこだわりの木のおもちゃ・マット・お昼寝用寝具を完備。「少しの時間でも、子どもたちに豊かな遊びを」という理念のもと、遊びの中に学びが生まれる環境を整えます。

４. 10億円の賠償保険加入で安心の補償体制

対人・対物それぞれ10億円の賠償保険に加入済み。万が一のトラブルにも確実に対応できる体制を整えており、主催者・保護者双方が安心してご利用いただけます。

５. 準備から運営まですべてお任せ

保育スペースの設営・運営・スタッフ手配まで一括対応。自動概算見積りフォームも提供しており、問い合わせから実施までスムーズに進められます。

■ 豊富な実績（抜粋）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/181668/table/4_3_b332a65f4a5dc4c6b46d4f839be896df.jpg?v=202604211051 ]■ ご利用の流れ[表4: https://prtimes.jp/data/corp/181668/table/4_4_34d17dc3a23ef82565082958eea2fb6d.jpg?v=202604211051 ]■ ご利用者・クライアントの声

「育休中の女性社員向け研修・交流会で依頼。女性社員から大変好評で、今後も女性の就労支援の一環として取り入れたいと考えています。」（企業・人事担当者）

「遠方からの学会出席者（お子さま連れ）のために託児を導入。参加者数が増加し、イベントの成功につながりました。今後も積極的に活用したいです。」（学会事務局）

「アレルギーのある子どもについても事前にしっかり聞き取りをしていただき、当日は適切に対応してもらえました。」（参加者・保護者）

■ 収益が支える社会活動 -サービスの先にある使命-

TAKUSURUの託児サービスで得られた収益は、NPO法人ひと・コネクト兵庫が推進する社会貢献活動の財源となっています。「輝く女性と子どもの未来を応援する」という法人理念のもと、以下の活動を継続的に支えています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/181668/table/4_5_f68833a118570ecf0c0e9f934089b789.jpg?v=202604211051 ]

TAKUSURUのご利用は、単なる「便利な託児サービス」の利用にとどまらず、地域の女性と子どもたちの未来を支える社会貢献活動への参加でもあります。

■ 法人概要

法人名 特定非営利活動法人ひと・コネクト兵庫 / TAKUSURU

所在地 〒655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町寺池1452-1

電話番号 078-709-6500

営業時間 9:00～17:00

代表理事 戎 康宏

設立 2013年2月27日

事業内容 出張託児サービス

公式サイト https://www.takusuru.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

特定非営利活動法人ひと・コネクト兵庫



担当：村上 華世

メール：info@takusuru.com



サービスサイト：https://www.takusuru.com/出張託児サービス/(https://www.takusuru.com/%e5%87%ba%e5%bc%b5%e8%a8%97%e5%85%90%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/)

自動概算見積り：https://www.takusuru.com/quote/