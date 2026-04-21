一般社団法人スタートアップ協会、第5期の体制強化とさらなる政策提言推進に向けて

一般社団法人スタートアップ協会一般社団法人スタートアップ協会、第5期の体制強化とさらなる政策提言推進に向けて

一般社団法人スタートアップ協会（代表理事：砂川大、以下「当協会」）は、2026年3月12日付での社員総会の決議をもって、第5期の理事体制を承認しました。本期より、高原幸一郎（株式会社NearMe 代表取締役社長）が代表理事に就任し、より強固な体制のもとでスタートアップエコシステムの発展に向けた政策提言活動を推進してまいります。

第5期 役員体制

代表理事

＜新任＞

高原 幸一郎（株式会社NearMe 代表取締役社長）

＜再任＞

砂川 大（株式会社スマートラウンド 代表取締役社長）

理事

石井 大地（株式会社グラファー 代表取締役 / 創業者）

宇井 吉美（株式会社aba 代表取締役 CEO）

長友 好江（株式会社Zenmetry 代表取締役 / CEO）

中原 拓（メタジェンセラピューティクス株式会社 代表取締役社長CEO）

宮崎 思佳（Siiibo証券株式会社 取締役COO）

矢野 健太（株式会社パンフォーユー 代表取締役）

横川 毅（AlpacaDB, Inc. 共同創業者CEO）





監事

小名木 俊太郎（弁護士法人GVA法律事務所 代表）

山本 健太郎（株式会社SoVa 代表取締役CEO 公認会計士）

新任代表理事のご紹介高原 幸一郎（株式会社NearMe 代表取締役社長）高原 幸一郎（株式会社NearMe 代表取締役社長）

このたび、スタートアップ協会の共同代表理事を拝命し、大変光栄に思っております。ニアミーでは「移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現すること」をミッションに掲げ、独自のAIを活用したタクシーのシェア乗りサービスを中心に、都市、地方問わず様々な地域の移動課題に取り組んでまいりました。多くの方にサービスをご利用いただく中で、スタートアップだからこそ実現できる社会課題解決の可能性を実感しています。本協会の活動を通じて、正しいことに真正面から向き合う起業家がひとりでも多く生まれ、その挑戦が社会のインフラとなっていく--そんな未来の実現に向けて、砂川代表理事とともに、スタートアップが挑戦しやすい環境の整備に全力で取り組んでまいります。

代表理事砂川大 コメント砂川 大（株式会社スマートラウンド 代表取締役社長）砂川 大（株式会社スマートラウンド 代表取締役社長）

第5期スタートアップ協会は、高原さんを代表理事に迎えた新体制で始動します！「日本を世界最高のスタートアップ環境にする」べく、体制をさらに強化しました。

今後は高原さんの知見を活かし、特区制度を通じた特定領域のスタートアップ支援にもチャレンジしていきたいと考えています。こうした政策提言活動や環境整備に興味のある方は、ぜひ積極的に協会へご参加ください。

スタートアップ協会について

スタートアップ協会は、2022年に発足したスタートアップによるスタートアップの利益を代表する非営利団体です。「スタートアップの互助により日本をスタートアップのための世界最高の環境に進化させる」というミッションのもと、会員を当事者であるスタートアップに限定し、実態把握、情報共有、政策提言を行っています。

スタートアップ協会では、一緒に活動する仲間を募集しています。

ぜひご入会をご検討ください。

ご入会・お問合せはこちらから

・入会申請フォーム：https://forms.gle/4ueeMoJqtRYPUN4y9

・お問い合わせフォーム：https://forms.gle/1KeGWmZdToCmwUSf9

■一般社団法人スタートアップ協会

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号 桑野ビル２階

代表理事：砂川大

https://www.startup-kyokai.org

■本件もしくは当協会に関する取材・お問合せ先

一般社団法人スタートアップ協会 事務局

staff@startup-kyokai.org(#)