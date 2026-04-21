タイルブランドのMaristoから、新商品12シリーズが登場。ホテルやオフィスなどを「落ち着き」と「活力」が調和する空間へ

株式会社Maristo

株式会社Maristo（東京都港区、代表取締役：阿部太一）は、2026年の新商品として、新たに12シリーズのタイル商品の取り扱いを開始することをお知らせします。なお、新シリーズは年1回発刊する最新カタログ「Maristo Tile Collection2026/27」に掲載するとともに、タイルをお探しいただいているお客様にとって、より使いやすいUI・UXデザインに全面リニューアルした公式サイトでも公開しております。

Maristo公式サイト

https://www.maristo.jp/

▪️AI進化が加速度を増す中で、人間が求める本質的な価値とは

AIがビジネスを大きく加速させ、私たちの日常生活にも深く浸透。これまでのデジタル化という波以上に、ダイナミックなAI変革期を迎えた2026年。あらゆることにおいて利便性が飛躍的に向上する一方で、そうした無機質さとは反対側にある「デジタルが生み出せないものの価値」が高まってきたのは、今年の大きな特徴のひとつと言えます。

中でも私たちが注目したのが、長い時間を経るなかで育まれた自然の優しいぬくもりと、生命を宿すものからみなぎるエネルギーです。人工的に創り出すことができないこのコントラストは、デジタル化した現代社会において、一層美しく、そして多くの人を癒すことでしょう。そこで、Maristoは今期のコンセプトを「Layers of Calm and Vitality＝落ち着きと活力が重なりあうレイヤースタイル」と掲げました。このコンセプトを元に新たに12シリーズを選定し取り扱いを開始します。

Layers of Calm and Vitality

▪️深い「落ち着き」と前向きな「活力」を両立。空間を心地よく彩る新作タイル12シリーズが登場

大地の豊かさを感じさせるブラウンなどを基調としたタイルは、視界に優しく馴染み、空間に「Calm（落ち着き）」の土台を作ります。そこに、水の流れや熟した果実など生命の動きを表現するカラーやテクスチャーを「Vitality（活力）」として重ね合わせるのが、私たちが提案したいスタイルです。この静と動のレイヤーを空間に取り入れることで、長く過ごす部屋に安らぎをもたらしつつ、日々の暮らしに前向きなエネルギーを与えてくれます。住宅から商業施設まで、現代人が求める心地よい空間づくりに最適な12シリーズの中から、今回は特に注目いただきたい4シリーズ（「テラセイル」「クレイ」「メロディ」「カンドーレ」）をご紹介します。

Terrasale / テラセイルテラセイル

玄武岩とライムストーン、異なる2つの石材の表情をミックスして生まれたタイルです。最大の魅力は全20色の豊かなカラーバリエーション。微妙な色のニュアンスで空間コーディネートにさらなる楽しさをもたらします。自然由来の色合いが、落ち着きを与えつつも心地よい活力を演出します。

Clay / クレイクレイ

左官仕上げ風のデザインが醸し出すやわらかなマット感と陰影が、自然素材のぬくもりに包まれるような心地よさを創出します。ウォールペーパー風のデコタイプには植物の生き生きとした表情を描いたボタニカル柄や、不揃いでぬくもりを感じる優しいストライプ柄をラインナップしており、穏やかな空間に華やかなアクセントを加えます。

Melody / メロディメロディ

ピース表面は不規則な角度の斜面になっており、まるで旋律を奏でるように、壁面にリズミカルな表情を添えるタイルです。木の実や熟した果実を感じさせるボルドー、雄大な海を思わせるターコイズブルーなど、空間に活力を与えるトレンドカラーをラインナップ。さらに表面にクロムメッキ加工を施したデコタイプもご用意しており、光を反射してゆらめくような華やかなアクセントを生み出します。

Candore / カンドーレカンドーレ

空間に静かな余白を生み出すニュートラルカラーと、大地の豊かさを感じさせるぬくもりあるブラウンをラインナップ。質感を生かした無釉タイルシリーズ。無釉タイルならではの素朴なあたたかみがあり、洗練されたミニマルスタイルから、ほっとくつろげるカジュアルな空間まで、幅広い空間を彩ります。

最新カタログについて

Maristo Tile Collection 2026/27 表紙

名称：Maristo Tile Collection 2026/27

発刊：2026年4月1日

頁数：384

発行：株式会社Maristo

刷新：年1回（春に最新版を更新）



新たな12シリーズのご紹介はもちろん、Maristoおすすめのカラー＆テクスチャや、当社タイルを用いたコーディネートアイデアを多数掲載し、空間造りのインスピレーションにつながるコンテンツを詰め込んだ当社ならではのカタログとなっております。

カタログ請求はこちらから :https://www.maristo.jp/catalog_request/

またカタログ発刊に合わせ、公式サイトの機能を下記のとおり刷新し、全面的にリニューアルいたしました。

・お求めのタイルを簡単に検索可能。豊富な検索条件による絞り込み機能を搭載。

・建築パースにすぐに取り込めるダウンロード画像（床タイル）を完備。

・質感が伝わるリアルな画像を豊富に掲載し、実物との乖離を最小限に。

・施工事例にも検索機能を追加。新規物件も多数掲載。

・わかりやすい動線で、素早く簡単にサンプル請求が可能。

空間デザインにおけるインスピレーションが詰まった、マテリアルとの出会いが楽しめるサイトに生まれ変わりました。

Maristo公式サイト :https://www.maristo.jp/

【株式会社Maristoとは】

株式会社アイナボホールディングスの100%子会社として2022年に設立。「Trend Marche（トレンドマルシェ）」をコンセプトに、世界中に目を向け常に時代を先読みし、空間づくりをリードするマテリアルブランドです。

【会社概要】

会社名：株式会社Maristo

代表者：代表取締役 阿部太一

所在地：東京都港区麻布台1-11-9 BPRプレイス神谷町8F

設 立：2022年10 月1日

事業内容：タイル、レンガ、石材の販売および輸出入

https://www.maristo.jp