データブリックス、アジア太平洋・日本地域の急成長を背景に サイモン・デイヴィスが新たな同地域責任者に就任

データブリックス・ジャパン株式会社

データとAIの企業であるDatabricks(https://www.databricks.com/jp)（本社：米国カリフォルニア州サンフランシスコ、以下「データブリックス」）は、アジア太平洋および日本地域（APJ）シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして、新たにサイモン・デイヴィス（Simon Davies）が就任することを、本日発表しました。当社の中でも、同地域は引き続き最も急成長著しい地域の一つであり、2026年度第4四半期（2025年11月～2026年1月）には前年同期比85%超の成長遂げています。APJ地域への投資の一環として、データブリックスは同地域全体で現在1,500名以上の従業員を擁しています。今年後半にはシンガポール拠点を、マリーナベイエリアの大規模オフィスビル「IOI Central Boulevard Towers」へ移転し、拠点規模を4倍に拡大する予定です。

APJ地域の企業はAIの導入を加速させており、データブリックスは金融サービス、通信、公的分野をはじめとする主要な業界で顧客基盤を拡大し続けています。既に、アトラシアン、LGエレクトロニクス、ナショナルオーストラリア銀行、トヨタ自動車株式会社といった主要企業が、データブリックスを活用している中、シンガポール税関、サムスン生命保険、シンガポール・テレコムなどが、新たな顧客として加わりました。

デイヴィスはシンガポールを拠点に、オーストラリア・ニュージーランド、ASEAN、インド、日本、韓国、中華圏を含む主要市場で戦略・運営・成長を統括し、当社の同地域事業を主導します。エンタープライズテクノロジー、データ、クラウドサービス分野で30年以上の経験を有するデイヴィスは、これまでSAP、Splunk、Microsoft、Salesforce、Oracleといった企業で上級管理職を歴任してきました。直近では、SAPのアジア太平洋地域プレジデントとして同地域の戦略、運営、人材、営業、サービス、パートナーシップ、収益性を統括しました。Splunkではシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーとして、大幅な成長と地域拡大を牽引しました。また、複数の高成長テクノロジー企業のCEOや取締役会に対してAPJ市場への参入や市場開拓戦略の助言も行っており、オーストラリア会社取締役協会のメンバーでもあります。

データブリックスの最高収益責任者であるロン・ガブリスコは、次のように述べています。「サイモンは、地域と業界に関する深い知見に加え、高成果を上げるチームを構築してきた卓越した実績を有しています。当社で最も成長著しい地域の一つであるAPJ地域における次の成長フェーズに向けて重要な役割を果たし、同地域の企業がデータ・AIを最大限に活用し、ビジネス変革を推進できるよう支援していくことを期待しています」

APJシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーに就任するサイモン・デイヴィスは、次のように述べています。「APJ地域の成長にとって重要な転換点となるこのタイミングで、データブリックスに参画できることを大変嬉しく思います。同地域は世界でも有数のデジタル化、AI活用が進んだ市場の一つで、多くの企業が実証段階から本格的な活用へと急速に移行しています。データブリックスの強みは、迅速なイノベーションと確実な実行力を兼ね備え、お客様がデータを統合し、AIアプリケーションやエージェントを具体的なビジネス成果へとつなげられるよう、支援する点にあります。今後の成長機会は計り知れず、チーム、お客様、パートナーとともに、その勢いをさらに加速させ、地域全体に有意義なインパクトをもたらしていきたいと考えています」

データブリックスは、シンガポールおよびAPJ地域での事業拡大を背景に、AIエージェント向けに設計されたサーバーレスPostgresデータベースの「Lakebase(https://www.databricks.com/jp/product/lakebase)」や、従業員がデータと対話し即座に信頼性の高い回答を得られるAIエージェントである「Genie(https://www.databricks.com/jp/product/business-intelligence/genie)」などの主要製品を通じて、地域内でのデータおよびAIイノベーションの提供を加速しています。

データブリックスについて

データブリックスはデータとAIの会社です。アディダス、AT＆T、バイエル、Block、Mastercard、リヴィアン、ユニリーバ、Fortune 500の60%以上の企業を含め、グローバルで2万社超が、データとAIのアプリケーション、アナリティクス、エージェントの構築・拡張に、データブリックスを利用しています。米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置き、世界で30以上のオフィスを構えるデータブリックスは、「Lakebase」「Genie」「Agent Bricks」「Lakeflow」「Lakehouse」「Unity Catalog」などが統合されたプラットフォームを提供しています。詳細は、ウェブサイト（日本語）(https://www.databricks.com/jp) をご覧ください。