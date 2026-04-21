日韓の小児医療機関が初の連携― AIによる“呼吸音解析”と“身体成長評価”ツール、オンライン診療内での有用性を検証へ―

医療法人社団Human Love

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医療法人社団Human Love（本社：千葉県千葉市中央区本千葉町15-1、理事長：金児民、以下「いつもジェネラルクリニック」）は、医療法人ウリアイドゥル医療財団（Woori Children's Hospital、所在地：大韓民国、理事長：チョン・ソングァン／정성관、以下「Woori Children's Hospital」）との連携のもと、AIを活用した臨床検証プロジェクトを本格始動しました。

本取り組みでは、呼吸音解析および身体成長評価に関するAIソリューションについて、日本国内の実診療環境における有用性を検証するものです。

日韓の臨床現場を横断した本格的なAI検証は、国内においても先進的な試みの一つであり、今後の医療の高度化に向けたモデルケースとなることが期待されます。

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背景

いつもジェネラルクリニックはこれまで、Woori Children's Hospitalとの継続的な交流を重ねてきました。過去には金児民理事長および山村恭一院長が同院を訪問し、韓国における先進的な小児医療およびデジタルヘルスの取り組みを視察。以降、両機関は定期的な情報交換を通じて信頼関係を構築してきました。

今回の訪問

2024年6月、Woori Children's Hospital（韓国）を視察した際の金児民理事長と山村恭一院長。この訪問を機に、両院の深い信頼関係と今回の提携への対話が始まった。

今回、Woori Children's Hospitalの関係者総勢11名が来日し、いつもジェネラルクリニックの外来診療およびオンライン診療の現場を視察しました。

現行の診療オペレーションやデータ活用の実施可能性を踏まえ、AI技術の臨床応用に関する具体的な協議が行われました。

覚書（MOU）の締結

山村恭一院長による、韓国語でのクリニック紹介院内・設備見学の様子１.院内・設備見学の様子２.全体での記念写真

こうした協議を経て、両機関は医療連携およびデジタルヘルス分野での協力を目的とした覚書（MOU）を締結しました。

本MOUにより、単なる交流にとどまらず、実臨床に基づく共同検証プロジェクトが正式にスタートします。

金児民理事長とチョン・ソングァン理事長（写真１.）金児民理事長とチョン・ソングァン理事長（写真２.）金児民理事長とチョン・ソングァン理事長（写真３.）

＜プロジェクト概要＞

■ 呼吸音AI解析に関する臨床検証

呼吸音データを解析するAI技術について、診療補助ツールとしての有用性を検証します。

医師による臨床判断との比較を通じて、客観的指標としての可能性および実臨床での活用性を評価します。

■ 成長評価AIに関する臨床検証

運動・栄養・睡眠などの生活要因を含めたデータを活用し、成長傾向の分析および診療支援への活用可能性を検証します。

個別化された成長管理の質向上に資するかについて、一定期間の臨床評価を行います。

実施体制および倫理的配慮

本取り組みは、各国の法令および関連する倫理指針を遵守のうえ実施します。

患者データについては、適切な同意取得および匿名化処理を行い、厳格に管理します。

また、本AIは診療補助として活用されるものであり、最終的な診断は医師が行います。

今後の展望

本取り組みは、AIを活用した次世代型クリニックモデルの実証の一つとして位置付けられます。

今後は臨床検証の結果を踏まえ、より質の高い医療サービスの提供および国際医療連携の深化を目指していきます。

コメント

■ 医療法人社団Human Love 理事長 金児民

「本連携は、臨床現場に根ざした形でAIの可能性を検証する重要な取り組みです。国境を越えた知見の融合を通じて、患者様にとって実質的な価値を提供できる医療の実現を目指します。」

■ Woori Children's Hospital 理事長 チョン・ソングァン／정성관

「日本の医療機関との協働により、当院の技術と知見の新たな可能性を見出せることを大変意義深く感じています。実臨床での検証から得られる成果に期待しています。」

■ いつもジェネラルクリニック古淵院 院長 山村恭一

「私には韓国で生活した経験があり、今回こうして現地の医療機関と共にプロジェクトを立ち上げられたことに、大きな喜びを感じています。本来、医療に国境や人種の壁はありません。このプロジェクトを通じて、世界基準となる医療技術や体制を整備し、より多くの人々に貢献することが私の本望です。」

＜いつもジェネラルクリニック 古淵院について＞

医療法人社団Human Loveが運営する「いつもジェネラルクリニック」は、全人的医療を大切にしながら、地域の皆さまにとって身近で温かい存在でありたいと考えています。

内科・小児科・外科・皮膚科に加え、自費診療まで幅広く対応。年齢や症状に関わらず、さまざまなお悩みを一つの窓口で受け止められる体制を整えています。

また、休診日なし・昼休みなし・夜間診療にも対応し、忙しい毎日の中でも無理なく受診していただける環境づくりを心がけています。

体調がすぐれないとき、不安なときに「ここに行こう」と自然に思い出していただける場所でありたいと願っています。

若い世代のスタッフも多く、院内はアットホームな雰囲気。

医療の質はもちろんのこと、思いやりやあたたかさを大切にしながら、一人ひとりに寄り添う診療を行っています。

2018年5月開院の古淵院をはじめ、千葉院・秋津院・保谷院と関東に4院を展開。

これからも地域の皆さまにとって“いつも”頼れるクリニックであり続けます。



・所在地 ：神奈川県相模原市南区古淵2丁目16-15マスカットビル1階

・開院 ：2018年5月

・公式HP：https://itsu-cli.com/

＜ドクターへの取材、体験取材、ビデオ会議・メールの取材も可能です＞

いつもジェネラルクリニック古淵院では、医師への取材を積極的にお受けしています。

年間約8万人が来院する地域密着型クリニックとして、一次医療の最前線に立つ現場の声をお届けします。救急医療と地域医療の双方を担う“二刀流医師”ならではの視点から、医療課題、重症化予防、働き方、チーム医療など幅広いテーマに対応可能です。

現場取材、診療同行取材のほか、オンラインでのインタビューにも柔軟に対応いたします。医療のリアルを、正確かつ分かりやすく発信するお手伝いができれば幸いです。