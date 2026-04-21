訪日外国人の薬局対応を多言語でサポート。クオール薬局23店舗で医療サポートプラットフォーム「とらほす」との連携を開始

株式会社メディ・エンジン

株式会社メディ・エンジン（本社：東京都港区、代表：東 貴大）は、訪日外国人向け多言語医療サポートサービス「とらほす」を、全国に店舗を展開するクオール株式会社（本社：東京都港区、代表：柄澤 忍）が運営する「クオール薬局」のうち、外国人来局が多い23店舗との連携を開始します。

背景

日本政府観光局（JNTO）の発表によると、2025年の訪日外国人数は前年を大きく上回る約4,268万人(*1)と過去最高を記録しました。滞在者の急増に伴い、旅行中の体調不良や怪我への対応ニーズも比例して高まっています。

特に薬局の現場では、処方箋を持たずに来局する外国人が増加していますが、複雑な症状の聞き取りや適切な医療機関への受診勧奨において、「言語の壁」が円滑な対応を阻む大きな課題となっています。

こうした社会的背景に対応するため、株式会社メディ・エンジンとクオール薬局は連携を決定。外国人来局が多い23店舗において「とらほす」を活用した受診勧奨を行うことで、言葉の不安なく診療・調剤までを完結できる、外国人患者にとっての医療のセーフティーネットを構築します。

(*1) 出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2025年12月推計値）」2026年1月15日発表

連携の概要



本連携では、メディ・エンジンが運営する多言語医療サポートプラットフォーム「とらほす」と、クオール薬局の店舗ネットワークを組み合わせます。これまで分断されがちだった「オンライン診察」と「処方薬の受け取り」をつなぎ、日本滞在中に体調不良となった外国人患者が医療を受けやすい環境を整えます。





【各社の役割】

株式会社メディ・エンジン（とらほす）：24時間対応の多言語オンライン診療の手配

英語・中国語・韓国語など複数言語でのオンライン診療の手配を行います。診察要請から実施まで待機時間30分以内を目標とし、旅行中の急な体調変化にも対応。都内では、必要に応じて提携クリニックでの対面診察への切り替えも可能です。





クオール薬局：処方薬のお渡しと服薬指導の窓口

処方箋を持たずに来局した外国人に対し、受診が必要と判断される場合に「とらほす」のサービスを案内（受診勧奨）します。また、「とらほす」から処方箋が連携された店舗において、翻訳アプリ等を活用した多言語での服薬指導および情報提供、調剤を担当します。提携クリニックと在庫状況を連携し、医薬品の供給不足時などには、適切な代替案の提案等、柔軟に対応します。

サービス利用の流れ

（1）処方箋なしでクオール薬局を訪れた外国人の方に、薬剤師が相談内容を確認。受診が必要

な場合に、「とらほす」の概要と問い合わせ先のQRコードが記載された資料を提供。

（2）外国人の方が自身のスマートフォン等からQRコード経由で「とらほす」サービスページにアクセスし、診療申し込みを実施。

（3）メールで提携クリニックのオンライン診察用URLを受け取り、オンライン診察を受診

※都内で対面診察が必要な場合は、提携クリニックへ案内

（4）オンライン診療後、患者さまの滞在エリアに近い店舗を紹介し、処方箋情報を連携します。

（5）連携先の薬局において、翻訳アプリ等を活用した多言語での服薬指導および情報提供を行い、調剤したお薬をお渡しします。

各社コメント



株式会社メディ・エンジン

訪日外国人の方が体調不良を抱えながらも「言葉が通じない」という理由で適切な医療にたどり着けないという状況を変えたいという思いが、「とらほす」の出発点です。

今回のクオール薬局様との連携により、処方箋なしで薬局を訪れた外国人の方が、スムーズにオンライン診療の手配を受け、その後の処方・調剤・服薬指導まで一貫してサポートを受けられる体制が整います。薬局という日常的な医療インフラと組み合わせることで、「とらほす」は観光施設・ホテルの枠を超え、より多くの方の医療アクセスを支えるサービスへと広がっていきます。

インバウンド需要が過去最高水準に達する今、訪日外国人の方が安心して日本に滞在できる医療環境の整備は、社会的な急務です。本連携を第一歩として、全国の薬局・医療機関との協力関係をさらに拡大し、日本を「外国人でも安心して医療を受けられる国」にしていくことを目指してまいります。





クオール株式会社

クオール薬局では、これまでも地域の皆さまに寄り添った医療提供に努めてまいりました。薬局を訪れる外国人の方も増加する中、症状から医療を受ける必要性があると判断される方を、いかに迅速かつ適切に医療機関へお繋ぎするかが重要なポイントとなっております。今回の『とらほす』との連携により、言葉の壁を超えて適切な医療へと繋ぐ一貫したサポートが可能になります。提携クリニックとの在庫情報の共有や、翻訳アプリを活用した丁寧な服薬指導を通じて、外国人患者さまが日本滞在中も安心してお薬を受け取れる環境を整備し、さらなる利便性と安全性の向上に貢献してまいります。

「とらほす」について

「とらほす（Travelers’ Hospital）」は、日本語での医療機関受診が困難な訪日外国人を対象に、多言語でのオンライン診療・訪問診療・対面診療の手配および受診のサポートを行うサービスです。医師・通訳・薬局が連携したワンストップ体制で、全国300以上のホテル・旅館・観光施設に導入されています。

サービスURL： https://travelershospital.com

会社概要株式会社メディ・エンジン

会社名：株式会社メディ・エンジン

代表者：代表取締役 東 貴大

所在地：東京都港区芝大門2-8-5 MHKビル4階

設立：2024年3月

URL：http://mediengine.jp

クオール株式会社

会社名：クオール株式会社

代表者：代表取締役社長 柄澤 忍

所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー37階

URL：https://www.qol-net.co.jp/

薬局・医療機関の方へ

「とらほす」の導入にご興味のある薬局・医療機関の担当者様は、下記よりお問い合わせください。

株式会社メディ・エンジン 担当：日野

E-mail：info@travelershospital.com