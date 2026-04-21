横浜・本牧の犬とくつろげるカフェ「mattari」が「Barky Life」イベント限定特典に協賛　― YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring に出店 ―

株式会社Vis Creation

オリジナル無添加ドッグトリーツブランド「Barky Life」を運営する株式会社VisCreation（所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6階、代表者：藤川 進人、URL：https://viscreation.co.jp/）は、2026年4月25日（土）・26日（日）にパシフィコ横浜 臨港パークで開催される『YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring』に出店することをお知らせいたします。

あわせて、今回のイベントに向けて「mattari」（所在地：神奈川県横浜市中区本牧宮原2-6 本牧シーサイドプラザ101）より、イベント限定特典への協賛が決定いたしましたのでご報告いたします。

■ YOKOHAMA GOGO DOG FES 2026 Spring 出店概要

Barky Lifeは同イベントにオリジナル無添加トリーツの販売ブースとして出店いたします。ご来場のお客様全員にもれなくおやつ缶をプレゼントするほか（なくなり次第終了）、前述のガチャガチャも実施いたします。

■ 協賛特典について

- 日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00 ／ 4月26日（日）10:00～17:00- 会場：パシフィコ横浜 臨港パーク（横浜市西区みなとみらい1）- 入場料：無料- 公式サイト：https://www.yokohama55fes.com/

今回のイベントでは、会場にてトリーツをご購入いただいたお客様を対象に、ハズレなしのガチャガチャを実施いたします。その景品のひとつとして、mattari様より「週替わりランチ2名様分・ドリンク・ミニデザート付チケット」をご提供いただきます。

愛犬と一緒にゆったり過ごせる本牧の隠れ家カフェで、手作りの味をお楽しみください。

■ mattari について

「mattari」は、2020年10月に横浜・本牧にオープンしたカフェ＆犬用グッズショップです。

「いつでも一緒に居たいから」をコンセプトに、超小型犬から超大型犬、猫ちゃんまで店内同伴OKという横浜でも珍しい愛犬家のためのカフェとして地域に愛され続けています。

白を基調とした清潔感あふれる広々とした店内には、テーブル席とソファー席を完備。各席にはリードフックが設置されており、カフェマットやわんちゃん用のお水・食器も用意されているなど、愛犬家への細やかな気配りが行き届いています。

トイレにはリードフックが設置されているので、一人で愛犬を連れてきても安心して利用できます。

料理はオーナーが一から手作りする週替わりランチが人気で、小鉢＋ミニデザート付きのボリューム感あるメニューが揃います。

わんちゃん用ごはんメニューも用意されており、愛犬も一緒に食事を楽しめるのが魅力。

グッズコーナーでは無添加・無着色にこだわった手作りおやつやハーネス、リードなどのペット用品も充実しています。

保護犬支援団体へのチャリティーグッズも取り扱い、売上金を全額寄付するなど、社会貢献にも積極的に取り組んでいる人気のカフェです。

■ 運営会社『株式会社Vis Creation』について

- 店舗名：mattari- 所在地：神奈川県横浜市中区本牧宮原2-6 本牧シーサイドプラザ101- 営業時間：11:30～18:30（月曜定休 ※祝日の場合は火曜）- アクセス：横浜市営バス「本牧宮原」または「小湊」下車 徒歩3～5分- 公式サイト：https://honmoku-mattari.com/- Instagram：https://www.instagram.com/mattari_honmoku/

株式会社VisCreationは、犬と暮らす人々に向けたメディア・EC事業を展開する会社です。

「神奈川 DOG SPOT」「東京 DOG SPOT」「Dog Hug Life」を含む複数のInstagramメディアを運営しており、総フォロワー数は8万人を超えます。

自社メディア「Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)」では、愛犬とのおでかけ・イベント・健康情報など、愛犬家の日常に役立つコンテンツを幅広く発信。地域密着型の情報メディアと組み合わせることで、神奈川・東京エリアの愛犬家コミュニティの形成に取り組んでいます。

■ 自社サービス紹介

⚫︎ メディア：Dog Hug Life(https://doghuglife.com/)

⚫︎ ECサイト：Barky Life(https://barkylife.jp/)

⚫︎ Instagram：@kanagawa_dogspot(https://www.instagram.com/kanagawa_dogspot/) / @tokyo_dogspot(https://www.instagram.com/tokyo_dogspot/) / @doghuglife(https://www.instagram.com/doghuglife/)

【お問合せ先】

株式会社Vis Creation

Mail：info@viscreation.co.jp