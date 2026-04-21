群馬県の中小企業向けDX支援「漸進型DX」を開始

株式会社フィルイン

株式会社フィルイン（本社：群馬県高崎市、代表取締役：松島祐也）は、群馬県内の中小企業を主な対象としたDX支援サービス 「漸進型DX（ぜんしんがたDX）」 を開始しました。

あわせて、企業ごとのDXの進み具合を短時間で確認できる 「DX現在地チェック」 を、ランディングページ内で公開しています。

ランディングページ: 漸進型DX｜群馬県の中小企業向け・小さく始めるDX支援(https://lp.fillin-inc.com/progressive-dx/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_2026_04)

背景

地方の中小企業では、DXの必要性を感じていても、実際には次のような壁が先に立ちはだかるケースが少なくありません。

- 何から始めればよいか分からない- 社内にIT担当者がいない- 紙や口頭中心の業務が残っている- 情報共有が属人化している- 大規模なシステム導入や高額なコンサル提案は現実的ではない

一方で、一般的に語られるDXはAI活用やデータ分析、大規模システム導入など、一定の前提条件が整った企業向けの話になりがちです。

群馬県内の中小企業に必要なのは、最初から大きな変革を目指すことではなく、業務整理・情報共有・小規模なデジタル改善から着実に前進する支援だと、当社は考えています。

「漸進型DX（ぜんしんがたDX）」とは

「漸進型DX」は、DXを一度きりの大規模プロジェクトとしてではなく、小さな改善を継続的に積み重ね、社内にデジタル活用の力を育てていく取り組みとして支援するサービスです。

当社では、地方企業のDX推進には次の3つが重要だと考えています。

- 継続的な改善- 社内人材- 外部パートナー

特に重視しているのは、外部に丸投げするのではなく、社内で改善を回せる人材を育てながら進めることです。

経理業務において「社内担当者＋外部の税理士・会計事務所」で体制を組むように、DXでも「社内DX担当＋外部DXパートナー」という形が、地方中小企業にとって最も現実的な推進構造だと捉えています。

サービスの特徴

社内DX担当と外部DXパートナーの体制図1. 小さく始める現実的なDX支援

紙業務の整理、情報共有の見直し、Google WorkspaceなどのSaaS導入、生成AIの試行導入など、現場で着手しやすい改善から始めます。

2. 社内人材の育成を前提にしている

単発の外注や代行ではなく、業務と現場を理解する社内メンバーが中心となって改善を進められる状態を目指します。

エンジニア人材を前提とせず、現場と外部専門家をつなげる役割を育てる考え方です。

3. 群馬県内企業に対面対応しやすい

当社は群馬県高崎市を拠点としており、群馬県内企業に対して訪問を前提とした支援が可能です。

会議室だけでは見えにくい現場課題を、直接見ながら整理・改善につなげます。

4. 開発実務と法務実務の両方に基づく支援

当社代表は、東京の上場企業やベンチャー企業のWebサービス開発に長く関わってきた一方、独立前には企業法務にも従事してきました。

そのため、生成AI利用時の著作権論点や、SaaS導入時の利用規約・契約確認といった論点整理も、開発実務の視点を踏まえて支援できます。

想定している支援例

「DX現在地チェック」を公開

- 紙や属人的な業務の整理と見える化- Google Workspaceなど業務基盤の導入・定着支援- 生成AIの業務利用に向けた整理・試行支援- 小規模な業務改善ツールや仕組みの導入- 社内DX担当者の伴走育成- 継続的な改善サイクルの設計

ランディングページでは、企業の現在の状態を把握するための 「DX現在地チェック」 を公開しています。

8つの設問に答えることで、紙業務の残存状況、情報共有の状態、社内DX体制、ツール導入状況などをもとに、自社がどの段階にいるかを短時間で確認できます。

DXは、いきなり大きく始めるものではありません。

まずは自社の現在地を知り、そこに合った次の一手を見つけることが重要です。

DX現在地チェック :https://lp.fillin-inc.com/progressive-dx/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_2026_04&utm_content=diagnosis

代表コメント

(株)フィルイン 代表取締役 松島祐也

地方の中小企業に必要なのは、最初から大きなDXを目指すことではなく、小さく始めて、改善を続けながら社内に力を育てていくことだと考えています。

東京の上場企業やベンチャー企業の開発現場で見てきた小さく試して育てる進め方を、群馬県の中小企業にも合う形で持ち込みたい。それが『漸進型DX』です。

外部が代わりにやるのではなく、社内で回せる状態を一緒につくっていきます。

今後の展開

当社は今後、群馬県内の中小企業に向けて、「漸進型DX」を通じた伴走支援を進めてまいります。

また、地域企業が自社に合った形でDXを始めやすくなるよう、情報発信や診断コンテンツの拡充も行っていく予定です。

サービス概要

サービス名：漸進型DX

提供開始：2026年4月

提供エリア：群馬県内の中小企業

内容：DX顧問、伴走支援、社内人材育成支援、小規模DX導入支援 ほか

ランディングページ：漸進型DX｜群馬県の中小企業向け・小さく始めるDX支援(https://lp.fillin-inc.com/progressive-dx/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=launch_2026_04)

※提供エリアは段階的に拡大予定

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フィルイン

TEL：050-7101-1520

E-mail: info@fillin-inc.com

お問い合わせページ：https://fillin-inc.com/inquiry/