「親」から「私」へ。子を持つ50代独身が恋活を再開した「リアルなきっかけ」ランキング

Goens株式会社

進学、就職、独立。4月は子どもたちが人生の節目を迎えると同時に、共に歩んできた親にとっても、生活の形が大きく変わる季節です。特に、子を持つ50代の独身男女にとって、子の自立は一つの大きな区切りとなります。「子育て中心の生活」が一段落したとき、ふと沸き上がるのは「これからの人生、自分自身のためにどう生きたいか」という問いです。

50歳以上限定のマッチングアプリ「Goens（ゴエンズ）」（運営：Goens株式会社／本社：愛知県名古屋市／CEO : 廣澤 和也）は、大人たちの出会いの実態と課題を明らかにするため、子を持つ50代の独身男女308名を対象に意識調査を実施しました。

本調査からは、世間で語られる「アクティブなシニア恋活」のイメージとは少し異なる、当事者たちの冷静な本音と、慎重ながらも変化しつつあるパートナーシップへの価値観が浮かび上がってきました。

■調査サマリ

50代子持ち独身者の「恋活意欲」は二極化

新しいパートナーを意識したきっかけの有無について「何かしらのきっかけがある」は52.6%「特にきっかけはない・パートナーは欲しいと思っていない」は47.4%でした。

恋活再開の「リアルなきっかけ」第1位は「ふと手持ち無沙汰になった時」

パートナー探しを一歩踏み出した瞬間として、「休日に一人で過ごす時間が増え、ふと手持ち無沙汰になった時（37.7%）」が最多。次いで「美味しい食事や美しい景色を、誰かと共有したいと思った時（32.7%）」が続きました。

法律婚希望はわずか8.6％。求めるのは「心地よい距離感」

新しいパートナーと築きたい理想の関係性について、「どのような形でも、お互いが納得できればこだわらない（29.6%）」が最多。「法律婚（入籍）」を望む声は8.6%にとどまり、互いの自立した生活を尊重する「心地よい距離感」を求めていることが明らかになりました。

■調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140521/table/16_1_a5cad614a8b489c2f165379519cb53a9.jpg?v=202604211051 ]

■ 「パートナーは不要」が半数近く。50代子持ち層の「恋活意欲」は二極化

まず、今回の調査において注目すべきは、パートナー探しに対する「意欲」の明確な二極化です。子を持つ50代独身男女に「新しいパートナーを意識したきっかけの有無」を尋ねたところ、「何かしらのきっかけがある」は52.6%、「特にきっかけはない・パートナーは欲しいと思っていない」は47.4%でした。

過半数が新しい出会いに向けて一歩を踏み出す背景には、どのような心境の変化があるのでしょうか。

子の進学や独立などを機とした生活や心境の変化を聞くと、「『親』としての肩の荷が下りた・達成感がある（33.1%）」「これからの数十年の人生を、『自分のため』にどう生きるか考えるようになった（31.5%）」という前向きな回答が上位を占めました。

家族のための時間から、自分自身の将来のための時間へ。関心の対象が少しずつ「自分自身のこれから」へと移り変わる傾向が見て取れます。

■ 恋活再開の「リアルなきっかけ」ランキング--第1位は「ふと手持ち無沙汰になった時」

では、変化を感じ、「新しいパートナーが欲しい」と一歩を踏み出した50代は、どのような瞬間にそれを意識したのでしょうか。ここからは、子を持つ50代独身男女が恋活を再開した「リアルなきっかけ」ランキングを紹介します。

寄せられた声からは、役割を終えた後の静かな日常の中で、一人の人間に戻った瞬間の切実な願いが読み取れます。

- 「休みの日に、誰とも話すことが無いことが常態化していることに気付いた」（男性 50代後半）- 「夜一人でくつろいでいる時等、人恋しくなることが増えた」（男性 50代後半）- 「家に帰っても誰かのために食事を作ることもなく、会話することがない。やることがない」（女性 50代前半）- 「体調が悪く寝込んでいる時、子供たちに連絡しても冷たい対応で、両親も高齢で、兄弟とも不仲で、自分はひとりぼっちで孤独だと弱気になった時」（女性 50代後半）- 「50を過ぎて仕事を辞めて自由な時間ができると孤独を感じた」（男性 50代前半）- 「将来を1人で過ごすことを考えた時に、色々なことを分かち合える人がいない事に虚しさを感じる」（女性 50代後半）- 「楽しいこと悲しいこと悩み事を共感できる人がいないんだな～と感じてふと寂しくなる、1人が怖くなった」（男性 50代後半）- 「成人した男子の子供が自分の趣味やニュースの話し、昔話を嫌がった時」（女性 50代後半）- 「テレビ番組で、シニアの婚活が楽しく紹介されているのを見た。」（男性 50代後半）

■ 入籍希望はわずか8.6%。婚活・恋活への現実的なハードルと理想とは

自分自身の人生を歩もうとする際、子を持つ50代独身男女特有の心理的・現実的なブレーキも鮮明になりました。

パートナー探しにおけるハードルとして、「今さら自分を相手にしてくれる人がいるのか」という自信のなさや気恥ずかしさを挙げる声が最多（30.9%）でした。また、子育て経験があるからこそ、「子どもが抵抗感を抱かないか（22.8%）」、「将来の遺産・相続トラブルへの不安（22.2%）」など、家族への配慮や現実的なリスクを懸念する傾向も見て取れます。

こうした背景もあってか、子を持つ50代独身男女が求める理想の関係性は、既存の「結婚」という形にこだわりすぎない、柔軟なものへと変化しています。

今後、新しいパートナーと築きたい関係性について、最も多かったのは「どのような形でも、お互いが納得できればこだわらない（29.6%）」という回答でした。次いで、「お茶や食事、趣味を楽しむ友人としての関係（24.1%）」や「週末婚・通い婚（21.6%）」が支持を集めており、「法律婚（入籍）」を望む声（8.6%）を大きく上回っています。

互いの自立した生活を尊重し、負担にならない「心地よい距離感」を模索する姿が、子を持つ50代独身男女における一つのパートナーシップ像として浮かび上がります。

■ 「誰かの親」から「私」へ。心地よい距離感の出会いを『Goens』で

「誰かと出会いたい。でも、重い結婚は望まない。家族との生活も、自分のペースも守りたい」

『Goens』は、こうしたミドル・シニア世代特有の価値観に寄り添うマッチングサービスです。厳格な審査を通過した、共通の背景を持つ仲間が集まる安心な場を通じて、人生後半戦を豊かに彩る「心地よい距離感」の出会いをサポートします。

■Goensが選ばれる4つの理由

- 完全50歳以上限定：若者との比較による劣等感や、年齢差によるミスマッチを構造的に排除した「大人のための出会いの場」です。- アバターで内面から：写真写りを気にする必要はありません。まずはアバターとプロフィールで、趣味や人生観の合う相とじっくり「会話」から始められます。- SNS形式で自然な出会い：日常の出来事や趣味を投稿できるSNS機能を搭載。投稿への「いいね」やコメントを通じて、共通点を持つお相手と自然な会話が始まります。1対1のメッセージだけでなく、日々の交流から少しずつ距離を縮められます。- 徹底した安全品質：公的証明書によるeKYC（オンライン本人確認）を導入し、スピーディーかつ厳格な審査を実施。24時間の有人監視体制とあわせ、ロマンス詐欺等の不正ユーザーを徹底排除した、クリーンで安全な環境をお約束します。

子を持つ50代独身者にとって、4月は「親」という役割を大切にしながらも、自分自身の人生をもう一度彩り始めるための季節です。

残りの数十年を、誰と、どう笑って過ごすか。

互いの自立した生活を尊重し合いながら、美味しい食事や美しい景色を心から分かち合える。そんなかけがえのない出会いを、『Goens』で見つけてみませんか。

【登録者10万人突破！】

Goensが運営するFacebook公開グループ「50代以上の仲間さがし」では、日々同世代の活発な交流が行われています。仲間づくりの場としてお気軽にご参加ください。

https://www.facebook.com/groups/372966327252663

■50代・60代へおすすめのマッチングアプリ「Goens（ゴエンズ）」

「年齢差を気にせず、安心して恋やパートナー探しを始めたい」

そんな声から生まれたGoensは、50歳以上限定・既婚者登録不可・公的証明書による本人確認必須といった仕組みにより、中高年同士が信頼して出会える環境を大切にしています。

恋愛、再婚、人生のパートナー探しなど、目的は人それぞれ。Goensは、50代からの新しい一歩を、安心とやさしさで支える場所として、同世代との出会いを求める多くの方を応援しています。

ios版(https://apps.apple.com/app/id6448491391?mt=8) ／ Android版(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goen_s.android2)

※許認可

インターネット異性紹介事業 届出済み（登録番号：54220005000）

電気通信事業 届出済み（届出番号：C-04-02287）

■Goens株式会社 概要

会社名: Goens株式会社（ゴエンズカブシキガイシャ）

所在地: 愛知県名古屋市西区名駅2-34-17セントラル名古屋1101

代表者: 代表取締役 廣澤和也

設立: 2022年6月10日

資本金: 1,100万円

コーポレートサイト: https://about.goen-s.com/

サービスサイト: https://goen-s.com/

お問い合わせ: https://about.goen-s.com/contacts