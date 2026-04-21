VNEXT JAPAN、全世界1,600万ユーザーの統合型ERP「Odoo」とオフィシャルパートナー契約を締結

VNEXT JAPAN株式会社

18年以上の信頼に応えるITパートナーであるVNEXT JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下 VNEXT）は、オールインワンのビジネス管理プラットフォーム「Odoo（オドゥ）」を提供するOdoo S.A.（本社：ベルギー）の日本市場における展開において、オフィシャルパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

VNEXTは、2024年にSAPジャパン株式会社との「SAP PartnerEdge ServicePartner」契約を締結しており、エンタープライズ領域におけるERP導入支援に豊富な知見を有しています。

今回のOdooとの提携により、スタートアップ、中小企業から大手企業までをより幅広い層の顧客に対し、オフショア力とAI技術を活用したコストパフォーマンスに優れたDXソリューションを提供してまいります。

■ パートナーシップ締結の背景と目的

「Odoo」は、販売・会計・在庫・製造・EC・CRMなど、企業のあらゆる業務に必要なアプリケーションをワンストップで提供する統合型ERPプラットフォームです。直感的な操作性と、業務に合わせてカスタマイズ可能な柔軟性を兼ね備え、全世界で1,500万人以上のユーザーに利用されています。日本国内においても導入企業が急増しています。

VNEXTは、以下の3つの強みをOdooと掛け合わせることで、日本企業の課題を解決できると確信し、本契約の締結に至りました。

1. ERP導入経験による業務改革のコンサルティング

VNEXTは、2019年からSAPを初めERP導入支援ビジネスを開始し、業務効率アップためのプロセスの自動化やデータ管理、外部システム連携など、様々なソリューションを提供いたしました。ノウハウ豊富なコンサルティング・開発体制をOdoo導入支援にも維持し、業務改革を実現いたします。

2. 500名規模のオフショア開発体制で迅速なサポート

ベトナム（ハノイ・ダナン）に在籍する500名以上のエンジニアリソースを活用し、18年以上にわたる日本商習慣への深い理解をもとに、日本企業向けのカスタマイズや機能追加を、迅速かつ高品質・低コストで実施いたします。

3. AI技術（GPT-4o, 独自LLM等）との融合

VNEXTのAI研究開発チームと連携し、Odoo 19の最新AI機能（自動仕訳、需要予測、AIエージェント）に加え、独自の生成AIソリューションを組み込んだ「次世代型ERP」を構築します。

■ Odoo APAC（アジア太平洋地域統括）からのエンドースメント

本契約の締結にあたり、Odooのアジア太平洋地域パートナーマネージャーより以下のコメントをいただいております。

「この度、VNEXT様をOdooのオフィシャルパートナーとして日本市場のエコシステムにお迎えできることを大変嬉しく思います。

日本では現在、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速と業務効率化を求めており、Odooへの関心もかつてないほど高まっています。VNEXT様は、SAPなどのエンタープライズシステムにおける豊富な実績に加え、AI技術や大規模なオフショア開発リソースという、DX推進に不可欠な強力なアセットをお持ちです。

この高い技術力と実装能力は、日本のお客様がOdooを活用してビジネスを変革し、競争力を高める上で非常に大きな力となると確信しています。Odooの革新的なプラットフォームとVNEXT様の専門知識が融合することで、日本市場に新たな価値が提供されることを期待しています。」

Odoo APAC パートナーマネージャー

二階堂 恵里 (Eri Nikaido)

■ 今後の展望

VNEXTは、既存のSAP導入コンサルティングに加え、Odoo導入サービスをDX事業の新たな柱として展開します。

特に、コストとスピード感が求められる中堅・成長企業や、グローバル展開を行う日系企業の海外拠点向けDXソリューションとしてOdooを提案し、コンサルティングから運用保守まで支援します。

ベトナムオフショアのラボ型開発による短期間での導入効率を発揮します。また、Odooの最新バージョン（Odoo 18/19）に搭載されたAI機能を体験いただけるセミナーも開始いたします。

■ 関連リンク

・VNEXT JAPAN 公式サイト：https://vnext.co.jp

・ Odoo 公式サイト： https://www.odoo.com/ja_JP

【株式会社VNEXTについて】

VNEXTは、「伴走型ITパートナー」として、システム開発の上流工程から保守運用、AIなどの先端技術活用までをワンストップで提供するグローバルIT企業です。

名称：VNEXT JAPAN株式会社

所在地：東京都千代田区外神田3-8-9昌徳ビル7F

役員：代表取締役会長 トラン・グオク・ソン

代表取締役社長 森 周平

設立：2017年10月

資本金：2,000万円

事業内容：システム／アプリケーション開発

ブロックチェーン開発

人工知能開発

ERP導入支援（SAP ABAP開発／Cloud拡張開発/Odoo/Salesforces）

電話：03-6811-6633

WEB：https://vnext.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社VNEXT JAPAN

ERPグループ マネージャー 小西 洋史

Email：hkonishi@vnext.vn TEL：03-6811-6633