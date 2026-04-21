ちとせ交友会、業界初の“理念を語るAI”を導入

社会福祉法人ちとせ交友会

社会福祉法人ちとせ交友会（本部：東京都千代田区、理事長：山口哲史）は、2026年4月より、法人理念「HOME」を職員一人ひとりが日々の実践で大切にできる環境づくりを目的に、次世代型AIソリューション「AIちこちゃん」を全国の保育園・こども園・児童発達支援施設等へ導入いたします。

「AIちこちゃん」は、ちとせ交友会の理念や保育・支援の考え方、業務ナレッジを学習した“園の仲間”として、職員の疑問や悩みに寄り添い、判断や振り返りの際に理念の視点を思い出すきっかけをそっと示してくれる存在です。

これにより、実践の質を高めつつ、職員の心理的・業務的負担の軽減にもつながることを期待しています。

導入の背景

法人内導入説明会時ミーティング模様

ちとせ交友会では、全国に広がる多様な事業において、子どもと家庭に向き合う日々の実践の質を安定的に高めることを大切にしてきました。

特に、法人として大切にしてきた理念や支援方針を、職員一人ひとりが日々の実践の中で自然に活かせるようにすることは、子どもたちの育ちを支えるうえで欠かせない要素です。

今回導入するAIソリューションは、法人の理念やナレッジを学習し、職員が判断や振り返りを行う際に理念に基づく視点を補ってくれる“伴走者”としての役割を担います。

AIが答えを決めるのではなく、職員自身の考えを整理し、より良い判断につながる視点を提供することで、実践の質向上や心理的負担の軽減に寄与することを目指しています。

今ソリューションについて

今回当法人が採用するソリューションは、株式会社THAが開発・展開する「AI社長」をベースに構築された、法人専用の理念伴走型AIです。

企業や法人が大切にしてきた理念・価値観・業務知識を学習し、生成AIと社内ナレッジを統合する独自技術によって、抽象的な理念を日々の実践へと橋渡しします。

RAG技術による社内知識の検索・活用と、丁寧なヒアリングを通じて言語化された価値観を二層構造で統合することで、その法人ならではの深みのある回答を実現します。

職員は慣れ親しんだコミュニケーションツールから気軽にアクセスでき、理念に基づいた視点や具体的なアドバイスを24時間いつでも得られます。

業務効率化にとどまらず、働く人の心の支えや学びの機会としても機能し、組織の自走力を高めながら持続的な成長を支援する「理念を実践へとつなぐAIパートナー」です。

株式会社THAについて

住所：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー18F

代表者：西山朝子

設立：1978年12月

事業内容：AI技術・システム開発、デザイン、マーケティング支援等

企業HP：https://tha-inc.com/

理事長 山口 哲史コメント

ちとせ交友会は、創立以来「子どもたちの最善の利益」を第一に、そして私たちの理念である“HOME”を軸に、子どもと家庭に寄り添う支援の質を追求してきました。

今回導入する『AIちこちゃん』は、私たちの理念や保育観を学び、職員一人ひとりが日々の実践の中で“HOMEの視点を思い出すきっかけ”を得られるよう、そっと寄り添う補完的なAIソリューションです。

保育・支援の本質は“人と人との関わり”にあります。

だからこそ、AIに保育を任せるのではなく、職員が子どもと向き合う時間や心の余裕を確保するための伴走者としてAIを活用していきたいと考えています。

「考えさせるを考える」--これは、子どもたちの育ちにおいても、職員の成長においても、私たちが大切にしている姿勢です。

『AIちこちゃん』が、職員の思考を奪うのではなく“自ら考える力”を引き出し、HOMEの理念を日々の実践に落とし込むための道しるべとなることを期待しています。

ちとせ交友会オリジナルキャラクター「ちこちゃん」について

ちこちゃん

「AIちこちゃん」の“ちこちゃん”は、「ちとせ」の「ち」と「こうゆうかい」の「こ」を組み合わせて名付けた、当法人オリジナルのキャラクターです。

子どもたちや保育・支援に関わるすべての人をそっと見守り支える存在として、長く園の仲間として寄り添ってきました。

本件に関するお問い合わせ先

社会福祉法人ちとせ交友会 広報担当

TEL：03-3222-3250

Email：honbu@chitosek.or.jp

社会福祉法人ちとせ交友会について

社会福祉法人ちとせ交友会は、岡山をはじめ、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・福岡において、認可保育園や認定こども園、児童発達支援施設などの子ども・子育て支援事業を展開しています。

【法人概要】

法人名：社会福祉法人ちとせ交友会

所在地：東京都千代田区二番町7番地5

理事長：山口 哲史

事業内容： 認可保育園他の幼児施設等運営

設立： 昭和45年8月

HP：https://www.chitosek.or.jp