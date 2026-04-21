インド人材活用で、採用難の時代を突破する。製造業・IT・AI分野の経営者・人事責任者向けセミナー「東京・名古屋・大阪」で開催

Indobox株式会社

Indobox株式会社(https://indobox.co.jp/)（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：丹治 大佑）は、2026年5月、東京・名古屋・大阪の3都市にて、無料セミナー「インド人材活用で切り拓く次世代経営 製造業・IT・AI分野における採用戦略」を開催いたします。

日本企業の採用市場は、少子高齢化と労働人口減少により、これまで以上に厳しさを増しています。特に、ITエンジニア・AI人材・製造現場の技術者不足は深刻であり、「募集しても採れない」「育成が追いつかない」「将来の事業拡大に必要な人材が確保できない」といった声が全国で広がっています。

その中で今、世界中の企業が注目しているのが『高度人材大国・インド』です。



インドは若く優秀な人口構成を背景に、IT・AI・エンジニアリング分野で世界トップクラスの人材を輩出しており、日本企業にとっても“次の採用戦略”として現実的な選択肢になりつつあります。

本セミナーでは、単なる制度説明ではなく、実際に日本企業がどのようにインド人材を採用し、定着させ、戦力化していくのかを、現場目線・経営目線の双方から具体的に解説します。

東京でのセミナーでは、インド工科大学ハイデラバード校（IIT Hyderabad）出身で、日本企業へ新卒入社し、研究開発プロジェクトへ携わった経験のあるSai Chandra Teja（サイ・チャンドラ・テジャ）氏が登壇します（日本語にて講演）。インドトップ層人材のリアルなキャリア観、優秀人材の思考、そして日本企業が採用競争で選ばれるために必要な視点について語ります。製造業部門では、現在注目を浴びている「インドにおける半導体産業の動向」についても語ります。

セミナー後は、名刺交換会・ネットワーキングを予定しておりますので、皆さまとの交流を楽しみにしております。

※通常インド在住の弊社代表・丹治が一時帰国しておりますので、皆さまとご挨拶させて頂きます。

このような企業におすすめ

IT・AI企業（特に関東エリア）

エンジニア採用競争が激化し、採用単価が上昇している AI開発人材、データ人材、グローバル人材の採用を強化したい 開発スピードに採用が追いつかない 関東圏で新たな採用チャネルを探している 将来の開発体制を国内外含めて再構築したい

※特に関東エリアでは、IT企業・SaaS企業・受託開発会社・事業会社のDX部門など、多くの企業が同じ課題を抱えています。

製造業企業

現場人材・技術者・設計人材の不足に悩んでいる 若手人材の確保が難しくなっている 外国人材活用を検討しているが、何から始めればよいかわからない インド市場進出も視野に入れた人材戦略を考えたい

■セミナーで得られること

1. なぜ今、インド人材なのか

世界企業がインド人材を採用する理由、日本企業が今動くべき背景を解説。

2. IT・AI人材採用の現実解

関東エリア企業向けに、エンジニア・AI人材採用の具体策を紹介。

3. 製造業における即戦力採用

半導体・自動車・製造現場でのインド人材活用事例を共有。

4. 採用後の定着・マネジメント

採用して終わりではなく、活躍してもらうための実務ポイントを解説。

5. インド市場との接点づくり

採用だけでなく、将来の海外展開につながる可能性も学べます。

開催概要

○名古屋

日時：2026年5月15日（金）10:00～12:00

会場：STATION Ai （名古屋市・鶴舞）

共催：一般社団法人海外支援センター（OBAC）

テーマ：優秀なインド人材の採用から活用までのイロハ

○東京

日時：2026年5月18日（月）13:00～14:30 / 15:00~17:00（いずれか又は両方参加も可）

会場：ブラッサム銀座 （東京・銀座）

共催：NPO法人日印ビジネスビューロー／日印コンサルティング株式会社

13:00～14:30

テーマ：【製造業におけるインド人材活用】

半導体・自動車等の市場参入＆日本での活用ポイント

15:00～17:00

テーマ：【IT・AI分野におけるインド人材活用】

エンジニア大国のインド人材を最大限活用するポイント

○大阪

日時：2026年5月20日（水）15:30～17:00

会場：アクセス梅田フォーラム「スペースA」

後援：一般社団法人関西日印協会／株式会社アクセスネクステージ

テーマ：優秀なインド人材の採用から活用までのイロハ

参加費：無料

定員：各会場先着制

★申し込みは、こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3K4dsmn9vri9p0Z2aGohKlq-XHdC64RyUdyN-qr4Wu1Abg/viewform)から

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3K4dsmn9vri9p0Z2aGohKlq-XHdC64RyUdyN-qr4Wu1Abg/viewform

東京開催名古屋・大阪開催

会社概要

Indobox株式会社／Indobox India Private Limited



Indobox株式会社は、2023年5月に愛知県名古屋市（スタートアップ支援施設 STATION Ai内）にて創業。Indobox India Private Limitedは、2024年12月にIndobox 株式会社の現地法人として南インド・テランガナ州ハイデラバード（インド最大のスタートアップ支援 T-Hub 施設内）に拠点設立。経験豊富なインドビジネスのプロ集団。日印の文化・強みを融合し、新価値を創出するビジネスコンサルティング企業です。日本企業のインド進出支援コンサルティング、インド人材育成・人材紹介、協業型ビジネス創出を３つの柱としています。インド人材マッチングプラットフォーム「IndiGate(https://indigate.jp/)」と、日本語教育事業「Indobox Academy」を通じ、教育から雇用までのソリューションを提供します

http://indobox.co.jp



【インド人材に関するお問合せ】

Indobox株式会社

スカンダ・ナラヤナン（統括部長／名古屋在住 ※日本語可）

skanda@indobox.co.jp

090-4251-7331