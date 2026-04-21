Qobuz、Create Music Groupとのパートナーシップを発表

Xandrie Japan株式会社

高音質音楽プラットフォームQobuz（コバズ）は、世界有数のインディペンデント音楽・エンターテインメント企業であるCreate Music Group（CMG）との新たなパートナーシップを発表いたしました。本提携により、CMGのカタログがQobuzの全世界のユーザーに向けて提供されます。

ダンス、ラップ、ヒップホップといったジャンルにおいてグローバルな影響力を持つCMGの楽曲が、Qobuz上で高音質にて配信されることで、プラットフォームのカタログはさらに拡充され、ファンはより幅広い音楽にアクセスできるようになります。

■ 多彩なアーティストとジャンルを網羅するカタログ

Qobuzで提供されるCMGのカタログには、ラップ、ヒップホップ、エレクトロニックを中心とした多様なジャンルのアーティストが含まれます。

Jason Derulo、DeeBaby、Marshmello、deadmau5、bbno＄をはじめとする多数のアーティストの楽曲が配信される予定です。

また本提携により、CMGの成長著しいアーティストラインアップからの新作や新たな才能にも触れることが可能となり、今後も新規リリースや追加カタログが継続的に展開されます。

■ コメント

Qobuz Japanの国内統括マネージャーである祐成秀信は次のように述べています。

「Create Music Groupのカタログ追加は、ユーザーからの“より幅広い楽曲ラインアップ”への要望に応えるものです。CMGは現代の音楽シーンにおいて重要なアーティストやレーベルとコラボレーションしており、Qobuzとして彼らの作品を紹介できることを大変嬉しく思います。」

Create Music Groupのディストリビューション・ディレクターであるDarlene Hall氏は次のようにコメントしています。

「Qobuzとのパートナーシップは、CMGのグローバルカタログへのアクセス拡大を推進するとともに、音質と音楽発見を重視するプラットフォームとの連携を強化するものです。Qobuzの熱量の高いリスナーと当社のアーティストをつなぎ、新作およびカタログ作品の双方において新たな発見の機会を創出できることを楽しみにしています。」

■ Qobuzのカタログ拡充戦略

本提携は、ロスレスおよびハイレゾ音質によるストリーミングやダウンロードを通じて、ジャンルを横断した上質な音楽体験を提供するというQobuzの取り組みの最新事例です。

Qobuzは近年、Blue Note、Deutsche Grammophon、ACT Music、ECM Recordsなど、ジャンルを代表するレーベルやディストリビューターとの提携を進めており、歴史的名盤から最新リリースまで幅広いラインアップを実現しています。

今回のCreate Music Groupの追加により、Qobuzはさらに多様で拡張性の高いカタログを構築し、現代のリスナーが求める音楽体験と発見の機会を提供してまいります。

■ Create Music Groupについて

Create Music Groupは、世界中の優れたインディペンデント・レコードレーベルおよび音楽起業家を支援するプラットフォームです。テクノロジー、データ、マーケティング、資本を統合した単一のプラットフォーム上で、17,000以上のクライアントを擁し、専門性の高い複数のレーベルブランドを運営しています。

インディペンデントレーベルの成長支援をミッションとし、グローバル規模で事業を展開しています。

詳細は公式サイト（www.createmusicgroup.com(https://www.createmusicgroup.com/)）をご覧ください

■ Qobuzについて

公式サイト：https://www.qobuz.com/

2007年に創業したQobuzは、独立資本による音楽プラットフォームであり、高音質ストリーミングの先駆者として市場の中で独自の存在感を放っています。現在は、ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ラテンアメリカ、そして日本を含む26か国で展開しており、真に充実した音楽体験を求めるすべての人々に向けてサービスを提供しています。

1億曲以上のロスレス音源（CD品質、ハイレゾ音源〈24bit／最大192kHz〉、DXD、DSD）を誇り、世界有数のハイブランドからも認められる市場最大級のハイレゾカタログを提供しています。オリジナル録音を尊重する姿勢に加え、ミュージックチームによる独自の編集コンテンツや厳選プレイリストなど、人の手によるきめ細やかな音楽体験を大切にしている点も特徴です。

2025年には、業界で初めて「1再生あたりの平均支払額」を公開し（US＄0.01873）、第三者による正式な検証を経て市場最高額であることを発表。より公正で持続可能なストリーミングモデルへのコミットメントを改めて示しました。

また、Qobuzは日本オーディオ協会（JAS）より「Hi-Res Audio」認証を取得しています。