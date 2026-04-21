コマースフォース、CV獲得に特化したEFO決済チャットボット「ECチャットボット」を提供開始

株式会社コマースフォース

株式会社コマースフォース（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小野瀬 冬海、以下「コマースフォース」）は、この度、CVR向上を目的としたEFO決済チャットボット「ECチャットボット（EC CHATBOT）」の提供を開始したことをお知らせ致します。

ECチャットボットは、決済・購入・予約・資料請求・会員登録・問い合わせなどの入力フォームを対話式のチャットボットに置き換えることで、ユーザーの入力負荷を軽減します。スムーズな入力体験（CX）を提供することで、フォーム離脱やカゴ落ちを防止し、CVRとLTVの向上に貢献します。

詳細はこちら：https://ec-chatbot.com/

■ECチャットボット提供開始の背景

コマースフォースはこれまで、累計500社以上のEC事業者に対し、様々なCVR改善の支援を行ってきました。

その中でも多くのEC事業者が共通して抱えている課題が「カゴ落ち／フォーム離脱」です。

一般的にECサイトにおけるカゴ落ち率／フォーム離脱率は約70%※にのぼると言われています。



広告費を投下し、ユーザーが入力フォームまで到達しても、縦長のフォームや個人情報・決済情報の入力負荷などにより、多くのユーザーが離脱してしまうのが現状です。

こうした課題を解決するため、従来の縦長の入力フォームを一問一答形式の対話型チャットボットへ最適化（EFO）し、ユーザー体験を向上（CX）させることでフォーム離脱を防ぐ「ECチャットボット」を開発しました。

※自社調べ

■ECチャットボットとは

※自社調べ。2026年1月～2026年4月の期間で集計しております。

ECチャットボットは、「決済」と「EFO」の2つのCVR改善機能を備えた新規顧客獲得に特化したチャットボットです。業種や目的に合わせた最適化が可能です。

■ECチャットボット導入による期待できる効果

- 決済チャットボット機能・対象：化粧品、健康食品、食品、アパレル、家具、家電などのD2C・単品リピート通販・特徴：クレジットカード、後払い、Amazon Payなどの「決済」をチャットボット内で完結・効果：カゴ落ちを防ぎ、CVRおよびLTVを向上- EFOチャットボット機能・対象：不動産、人材、美容クリニック、宿泊施設、金融、教育など・特徴：予約、入会、会員登録、資料請求、問い合わせなどの「入力」をチャットボット内で完結・効果：フォーム離脱を防ぎ、CVRおよびリード獲得効率を向上

従来の縦長の入力フォームから、対話型の「ECチャットボット」へ置き換えた事例では、以下の実績がございます。

- フォーム離脱率／カゴ落ち率：約68%から約37%に改善※- CVR（成約率）: 最大2倍に向上※

他にも、アップセル率・クロスセル率の向上、再訪率の向上など様々な導入効果が期待できます。

※自社調べ。2026年1月～2026年4月の期間で集計しております。

■ECチャットボットの特徴

■こんな課題をお持ちの方へ

※自社調べ。2026年1月～2026年4月の期間で集計しております。- 直感的なUI/UX：ページ遷移なしの一問一答の対話により、スムーズな入力が可能。- 強力なシステム連携：Shopify、ecforce、W2、楽楽リピート、たまごリピートなどの主要ECカートシステムと、Shopifyペイメント、SBペイメントサービス、GMOペイメントゲートウェイ、NP後払いなどの主要決済代行システムへの対応。- 多彩な機能：SMSリマインド配信機能、アップセル・クロスセル機能、3Dセキュアなどにも対応。- 伴走支援：累計500社以上の支援実績に基づく、高速PDCA体制による運用サポートを提供。- CVRが伸びない- Web広告の費用対効果が悪く、CPAが高騰している- フォーム離脱、カゴ落ちが多い- LTV（アップセル／クロスセル）を改善したい- チャットボット導入で成果が出なかった

上記のような課題をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

化粧品、健康食品、食品、アパレル、雑貨、不動産、人材、美容クリニック、宿泊施設、ジム、サロン、金融、教育、飲食店など、様々な業種の規模にてEFO決済チャットボットの支援実績がございますので、CVR改善やLTV改善、カゴ落ち／フォーム離脱にお困りの方やご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

詳細を見る :https://ec-chatbot.com/

■株式会社コマースフォースについて

株式会社コマースフォースは、「コマースを成功に導く」をミッションに掲げ、AIチャットボットプラットフォーム「チャットフォース（Chatforce）」(https://chat-force.ai/)、AI UGCプラットフォーム「UGCフォース（UGCforce）」(https://ugc-force.ai)などのAIコマースソフトウェア（AI SaaS）事業、コンサルティング・広告・BPO・DX支援などのAIコマースソリューション（AI SOL）事業などを展開するAIネイティブのエージェンティックコマース総合支援企業です。

2017年創業以来、累計500社を超える介護・福祉、化粧品、健康食品、アパレル、雑貨、家具、家電、食品、旅行、宿泊施設、飲食店、理美容、教育、金融、不動産、BtoBなどの様々な業種・業界・規模の支援実績がございます。

■会社概要

会社名：株式会社コマースフォース（Commerceforce, Inc.）

代表者：代表取締役社長 小野瀬 冬海

設立 ：2017年8月

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

事業内容：AIコマースソフトウェア（AI SaaS）事業、AIコマースソリューション（AI SOL）事業

URL：https://commerceforce.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社コマースフォース 広報担当

本プレスリリースに関するお問い合わせ：https://ec-chatbot.com/contact

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。