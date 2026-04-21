HOKUTO、日本循環器学会と医療情報の発信における包括的業務提携を締結（2026年4月1日）

株式会社HOKUTO

株式会社HOKUTO（東京都渋谷区、代表取締役会長：五十嵐北斗、代表取締役社長/医師：山下颯太、以下HOKUTO）は、2026年4月1日付で、一般社団法人日本循環器学会（東京都千代田区、代表理事：小林 欣夫、以下、日本循環器学会）と医療情報の発信における包括的業務提携を締結いたしました。これに伴い、日本循環器学会の公式アカウントの運用を開始します。

本アカウントでは、学会に関する情報や、日本循環器学会主催の講演会やセミナーなどのお知らせ、ガイドラインの紹介、さらに専門医による解説やインタビュー記事などを配信する予定です。

循環器病学に関する診療・研究を牽引してきた日本循環器学会と連携することで、学会の知見やガイドラインに基づいた、より信頼性の高い、実臨床に根ざした医療情報の発信を目指します。

提携の背景

HOKUTOは、臨床現場の医師に広く利用されている医師専用プラットフォームとして、医師会員に日々の診療に直結する医学情報を迅速かつ分かりやすく届けてきました。診療領域や専門性に応じた情報設計と、継続的な情報発信を通じて、医師の意思決定を支える基盤の構築に取り組んでいます。

一方、日本循環器学会は、循環器病学領域の中核を担う学術団体として、ガイドラインの策定や人材育成を通じ、国内の循環器病診療の質向上に大きく貢献してきました。近年では、専門医のみならず若手医師や医学生等を含む、幅広い層への情報提供の重要性が高まっています。

こうした背景を踏まえ、HOKUTOの医師会員基盤および情報発信力と、日本循環器学会の専門的知見と学術的信頼性を掛け合わせることで、循環器疾患診療に携わる医師へ、より実践的で信頼性の高い医療情報を広く届けることを目的に、今回の包括的業務提携に至りました。

提携による主な取り組み予定- 学術集会情報・教育セミナー・市民公開講座などの学会関連イベントのお知らせ- 診療ガイドラインや取り扱い規約などの出版、論文化のお知らせ- 循環器病学の研究・診療に関連する論文や学会報告などの注目トピックの紹介など

日本循環器学会 代表理事 小林 欣夫氏のコメント

このたび日本循環器学会は、(株)HOKUTOと業務提携契約を締結することにいたしました。同社が開発・運営する臨床支援アプリ『HOKUTO』は、幅広い情報発信機能を有しており、10万人を超える医師ユーザーが利用しています。とりわけ医学生や研修医のカバー率が高い点においてユニークな存在です。 現下、日本循環器学会が抱える重要課題の一つが、循環器医を志望する若手の減少で、学会としてさまざまな取り組みを進めています。 今次業務提携もその取り組みの一環であり、アプリ『HOKUTO』を通して、循環器医に関する情報を正しく、かつタイムリーに発信していくことにさらに注力する考えです。高齢化社会の進展に伴い、循環器病治療のニーズが高まる中で、医師としての使命ややり甲斐はもちろん、働き方改革への取り組みなど、幅広い情報をお届けしていく予定です。当アプリご利用の皆様のご参考になればと考えております。

日本循環器学会について

日本循環器学会は、1935年(昭和10年)に設立、90年を超える歴史があります。4万人近い会員を擁し、学会報告や論文発表はもちろん、学会員への教育・研修プログラムの提供・海外留学支援、禁煙・減塩等、循環器病予防のための啓発活動、循環器病に関する研究の推進を中心に幅広く取り組んでいます。

日本循環器学会HP: https://www.j-circ.or.jp

HOKUTO 代表取締役社長/医師 山下 颯太のコメント

循環器病学の発展を長年にわたり牽引し、臨床現場の進歩を支えてこられた日本循環器学会と、このたび包括的業務提携を締結できましたことを、大変光栄に思います。診療ガイドラインの策定や人材育成を通じて築かれてきた日本循環器学会の確かな学術的知見と信頼性に、HOKUTOの医師会員基盤および情報発信力を掛け合わせることで、現場の先生方へより実践的で価値ある情報をお届けできると確信しております。今後も、学会の取り組みを支えるパートナーとして、循環器病診療の質向上に貢献してまいります。

医師向け臨床支援アプリHOKUTOについて

医師向け臨床支援アプリ「HOKUTO」は、医学情報の「インプット」と「アウトプット」をサポートする臨床支援アプリです。昨今、医学の進歩によって、医学情報は加速度的なスピードで増加し続けています。医師がより良い医療を実践するためには、最新の医学情報をインプット、それを臨床現場で正確に想起して活用し、さらに必要に応じて改めてリサーチするという行動が求められますが、情報過多によって効率的な情報収集が難しい状況になっています。医師向け臨床支援アプリ「HOKUTO」は、エビデンスに基づいた医学情報への素早いアクセスを可能にすることで、多忙な医師が、膨大な医学情報の中から必要な情報を見つけ出す負担を軽減し、患者さんへのアウトカム（治療や予防による臨床上の成果）の向上に貢献することを目指しています。

HOKUTO: https://hokuto.app/knowledge

会社概要

株式会社HOKUTOは、「より良いアウトカムを求める世界の医療従事者のために」をミッションに掲げる医療×ITスタートアップです。医師の業務負担を軽減するための臨床支援アプリ「HOKUTO」を中心に、医学生の病院就活支援サービス「HOKUTO resident」、医療系企業向けのマーケティング支援サービス「HOKUTO Marketing Solutions」などを開発・運営しています。

代表者：代表取締役会長 五十嵐 北斗 / 代表取締役社長 山下 颯太

所在地：東京都渋谷区渋谷一丁目12番2号 クロスオフィス渋谷311号

コーポレートサイト：https://corp.hokuto.app/

採用ページ：https://corp.hokuto.app/recruit

お問い合わせ：https://corp.hokuto.app/contact