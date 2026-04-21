【1,000人調査】電気・ガス補助が3月で終了。電気代の値上がり、8割が「気になる」と回答

株式会社スタークラフト電気代の値上がり、8割が「気になる」と回答（エリスグッド調べ）

株式会社スタークラフト（本社：東京都豊島区、代表取締役：中倉大吾）が運営するエリスグッド（https://starcraft-n.co.jp/erisgood/）は、全国の男女1,000名を対象に電気・ガス補助金終了後の家計意識に関するアンケートを実施しました。

2026年3月で、政府による電気・ガス料金の補助が終了しました。

この補助では、標準的な家庭で3ヶ月間に約7,000円が値引きされていましたが、4月以降はその分がなくなり、電気代はそのまま上がることになります。

「なんとなく補助があったのは知っていたけど、具体的にいくら安くなっていたかは知らない」そう感じている方は少なくないかもしれません。

実際、今回の調査では補助金の内容まで把握していた人はわずか6.6%にとどまりました。

▼調査結果の全文はこちら

https://starcraft-n.co.jp/erisgood/report/electric-report/electricity-subsidy-survey-2026/

調査結果サマリー

今回の調査でわかった主なポイントは、次の5つです。

1. 4月以降の電気代に「不安を感じる」と回答した人は80.7%

2. 6割超が「月500円以上の値上がり」を予想

3. 補助金を「内容まで知っていた」人はわずか6.6%

4. 知っていた人の約7割が効果を実感、知らなかった人の6割は実感なし

5. 電力プランの見直しに「関心がある」は約6割、でも「実際に動いた」のは2.5%

【調査概要】

調査名：電気・ガス補助金終了後の家計意識に関するアンケート

調査期間：2026年3月31日～2026年4月1日

調査方法：インターネット調査（クラウドソーシング）

調査対象：全国の10代～60代以上の男女（電気代を把握している方）

有効回答数：1,000名

調査主体：株式会社スタークラフト（エリスグッド編集部）

調査結果

1. 4月以降の電気代、80.7%が「不安を感じる」と回答

「2026年4月以降の電気代について不安を感じるか」と聞いたところ、「とても不安」33.8%と「やや不安」46.9%を合わせ、80.7%が不安を感じていることがわかりました。

「まったく不安ではない」はわずか0.7%にとどまっています。

4月以降の電気代への不安（エリスグッド調べ）2. 補助金を「内容まで知っていた」のはわずか6.6%

政府による電気・ガス料金の負担軽減策について、「実施されていたことは知っていた」が44.2%ある一方、「内容までよく知っていた」は6.6%にとどまりました。

「知らなかった」も12.7%存在し、制度の周知に課題が残る結果です。

政府の電気・ガス料金支援の認知度（エリスグッド調べ）3. 支援の効果、55.1%が「感じない」と回答

支援による家計負担の軽減を実感したかを聞いたところ、「あまり軽減されたとは感じない」43.5%と「まったく感じない」11.6%を合わせ、55.1%が効果を実感していませんでした。

注目すべきは認知度との関連です。「内容までよく知っていた」層では66.7%が効果を実感した一方、「詳しくは知らなかった」層では60.8%が「あまり感じない」と回答。同じ補助を受けていても、知っているかどうかで感じ方にこれだけ差が出ています。

支援による負担軽減の実感（エリスグッド調べ）4. 電力プランの見直し、57.2%が「気になる」のに動いたのは2.5%

今後3ヶ月以内に電力会社やプランを見直したいかを聞いたところ、57.2%が見直しに前向きな姿勢を示しました。

しかし、実際に「すでに見直した」人はわずか4.0%。契約先別で見ると、大手電力会社ユーザーの59.1%が見直しに前向きですが、動いたのは2.5%にとどまり、新電力ユーザー（10.5%がすでに見直し済み）と大きな差が出ています。

今後3ヶ月以内の電力会社・プランの見直し意向（エリスグッド調べ）





▼年代別のクロス集計や考察を含む調査結果の全文はこちら

https://starcraft-n.co.jp/erisgood/report/electric-report/electricity-subsidy-survey-2026/

調査結果の利用条件

・情報の出典元として「エリスグッド」の名前を明記し「https://starcraft-n.co.jp/erisgood/」へリンクをお願いします。

・ウェブサイトで使用する場合は引用元として下記リンクの設置をお願いします。

引用元：

【1,000人調査】電気・ガス補助が3月で終了。電気代の値上がり、8割が「気になる」と回答

（URL：https://starcraft-n.co.jp/erisgood/report/electric-report/electricity-subsidy-survey-2026/）

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■株式会社スタークラフト会社概要

会社名：株式会社スタークラフト

所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-30-17朝日生命南池袋ビル3階

設立：2014年7月2日

URL：https://starcraft-n.co.jp/

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