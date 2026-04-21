日程調整のSpir、人材派遣・人材紹介企業向けの業務効率化支援キャンペーンの提供を開始

株式会社Spir

日程調整ツール「Spir（スピア）」を展開する株式会社Spir（東京都中央区、代表取締役：大山晋輔、以下当社）は、人材派遣・人材紹介業界における成約率向上と業務効率化を支援するため、業務フローに合わせたセットアップから専任CSによる定着支援までをセットにした特別キャンぺーンの提供を開始したことをお知らせします。

キャンペーン開始の背景

人材派遣・人材紹介業界では、派遣スタッフや求職者、クライアント企業、自社の3社間での日程調整や、営業担当と派遣スタッフの定期面談等、面談調整の機会が多く、かつその複雑さが現場の大きな業務負荷となっています。こうした課題は、事業規模の拡大とともに顕著になり、Spirではこれまで多くの大手人材紹介・人材派遣業界の企業様にSpirをご活用いただいてきました。

こうした企業様への支援を通じ、「Spir」による業務効率化や面談設定率の向上に関する成功事例が数多く蓄積されてまいりました。 この成果をより多くのお客様にご提供するため、従業員50名以上の人材紹介・人材派遣・SES業界の企業様を対象に、個別セットアップから専任CSによる定着支援までをパッケージ化した期間限定キャンペーンを実施いたします。

対象企業と申込方法

- 対象企業：従業員数50名以上の人材紹介・人材派遣・SES業界の企業様- 申し込み方法：まずは以下のボタンよりご相談ください。ご相談はこちら :https://app.spirinc.com/t/_hS-FbgxnjxFaOUJsn3JY/as/JIxwYzAN5l-YRHqmssoNY/confirm

本キャンペーンで想定する人材紹介・人材派遣業での主なユースケース：

1. 派遣社員・求職者と営業担当の面談調整：

派遣スタッフ・求職者と営業担当の定期面談やキャリア面談も、求職者の個人情報保護に配慮したうえで自動化できます

2. 求職者・クライアント・自社の3社間調整：

「Spir for agent」を活用し、3社間の日程調整を効率的に行うことができます。

3. RA・営業担当とクライアントの面談調整：

営業担当の候補日程を自動で抽出し、顧客との商談設定を自動化し、商談数を最大化します。

4. 埋め込みURL活用による求職者初回面談の自動設定：

日程調整画面をLPやメールに埋め込むことで、求職者の離脱を防ぎます。

本キャンペーンの4つの特徴：

- 「Spir」「Spir for agent」の両プランが対象： 事業のご状況や業務フローに合わせ、最適なプロダクト・プランをご提案いたします。- 専任CSによる無料セットアップ支援： 複雑な3社間調整や複数ドメインの連携など、業務フローに合わせた最適な設定を専任スタッフが伴走支援いたします。- トライアル期間の延長： 通常のトライアル期間を大幅に延長し、2ヶ月間じっくりと業務への定着を確認できます。- 他社事例に基づいた活用テンプレートの提供： 人材派遣・人材業界の企業様での活用事例に基づき、最適な活用パターンも合わせてご提供いたします。ご相談はこちら :https://app.spirinc.com/t/_hS-FbgxnjxFaOUJsn3JY/as/JIxwYzAN5l-YRHqmssoNY/confirm

株式会社Spirについて

株式会社Spirは「相手も、自分も、思いどおりの調整を。」を実現する、予定管理から日程調整まで戦略的にタイムマネジメントできる日程調整ツール「Spir」を開発・運営しています。複数のカレンダーアカウントと連携し、日程調整からWeb会議URLの発行やカレンダーへの登録まで、親しみやすいUI/UXでストレスなく操作いただくことが可能です。

無料でも利用することができ、大手企業からスタートアップまで幅広く利用されております。

■『Spir』サービスページ：https://www.spirinc.com/(https://www.spirinc.com/)

■『Spir for Agent』サービスページ：https://www.spirinc.com/spir-for-agent(https://www.spirinc.com/spir-for-agent)



社名｜株式会社Spir

設立日｜2019年3月

代表者｜代表取締役 大山 晋輔

事業内容｜日程調整ツールSpir（スピア）の開発・運営

URL｜https://www.spirinc.com/about

採用情報 | https://support.spirinc.com/ja/recruit

本件に関するお問い合わせ

株式会社Spir 広報担当

Email : info@spirinc.com