Spir主催カンファレンス『THE SALES STANDARD 2026』を2026年5月27日に開催

株式会社Spir

日程調整ツール「Spir（スピア）」を運営する株式会社Spir（本社：東京都中央区、代表取締役：大山晋輔、以下「当社」）は、BtoB営業の属人化を打破し、組織的な成果を最大化するためのオンラインカンファレンス「BtoB営業の再現性は高められるのか『THE SALES STANDARD 2026』～「商談」と「受注」を仕組みで増やす営業戦略～を仕組みで増やす営業戦略～」を2026年5月27日（水）に開催することをお知らせいたします。

本カンファレンスでは、株式会社ビズリーチ様、株式会社ナレッジワーク様をはじめとするBtoB営業のトップランナーをお招きし、データとロジックに基づいた「再現性のある営業組織」の作り方について、全17セッションにわたりお届けします。

詳細を見る :https://www.spirinc.com/conference2026?organizationId=2895

■ 「個人のスキル」から「組織の仕組み」への転換

近年、BtoBビジネスにおける顧客の購買行動は複雑化しており、一部のスタープレイヤーのスキルや経験に依存する営業モデルは、組織にとって大きなリスクとなりつつあります。

多くの企業が「営業の属人化」という課題を抱える中で、いかにして「誰でも成果が出せる仕組み」を構築し、営業の再現性を高められるかが、持続的な成長の鍵を握っています。

本カンファレンス『THE SALES STANDARD 2026』では、「営業はどこまで再現性を作れるのか」という問いに対し、精神論を排したデータとロジック、そして最新のテクノロジーを活用した具体的なBtoB営業戦略を提示します。

■ カンファレンスの見どころ

本イベントでは、BtoB営業の各プロセスにおける再現性の作り方を網羅した17のセッションを実施します。

【主な登壇者とテーマ（一部抜粋）】

基調講演１.

AI時代の組織成長を加速する『マネージャーのレバレッジ最大化』

株式会社ビズリーチ

Onboard AI 事業責任者

茂野 明彦 氏

基調講演２.

FSは仕組みでどこまで再現性を最大化できるのか

株式会社ナレッジワーク

執行役員 VP レベニュー

田口 槙吾 氏

主催者セッション

営業の『忙しいのに売れない』を打破する。コア業務に集中して売上を最大化するための仕組みづくり

株式会社Spir

Sales Manager

松山 晃司

■ 開催概要

イベント名： BtoB営業の再現性は高められるのか『THE SALES STANDARD 2026』～「商談」と「受注」を仕組みで増やす営業戦略～

日時： 2026年5月27日（水）10:00 - 17:00

形式： オンライン開催

参加費： 無料（事前登録制）

特設サイトURL：https://www.spirinc.com/conference2026(https://www.spirinc.com/conference2026?organizationId=2895)

主催： 株式会社Spir

詳細を見る :https://www.spirinc.com/conference2026?organizationId=2895

株式会社Spirについて

株式会社Spirは「相手も、自分も、思いどおりの調整を。」を実現する、予定管理から日程調整まで戦略的にタイムマネジメントできる日程調整ツール「Spir」を開発・運営しています。複数のカレンダーアカウントと連携し、日程調整からWeb会議URLの発行やカレンダーへの登録まで、親しみやすいUI/UXでストレスなく操作いただくことが可能です。

無料でも利用することができ、大手企業からスタートアップまで幅広く利用されております。

サービスページ：https://www.spirinc.com/(https://www.spirinc.com/)





社名｜株式会社Spir

設立日｜2019年3月

代表者｜代表取締役 大山 晋輔

事業内容｜日程調整ツールSpir（スピア）の開発・運営

URL｜https://www.spirinc.com/about

採用情報 | https://support.spirinc.com/ja/recruit

本件に関するお問い合わせ

株式会社Spir 広報担当

Email : info@spirinc.com