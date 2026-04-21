UCCグループから世界一のラテアーティスト誕生！台湾の事業会社「優味企業股份有限公司」のリン・シャオ・シン（林 紹興）が「ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2026」で優勝！

UCCジャパン株式会社

UCCグループで台湾コーヒーショップ事業を担当する「優味企業股份有限公司」の社員である リン・シャオ・シン（林 紹興）が、4月 12日（日）にアメリカのサンディエゴで開催された『2026 World Latte Art Championship（略称／WLAC）』で優勝しました。

※提供：TCA台灣咖啡協會

『WLAC』とは、世界最大のスペシャルティコーヒー協会であるSCA（Specialty Coffee Association）が主催する、世界的に権威のあるコーヒーの国際競技会の一つです。世界30以上の国から集まった33名の各国チャンピオンらが世界一の座を競いました。決勝では制限時間11分の中で2種類のフリーポアラテアートを各2杯、デザイナーラテアートを2杯提供し、表現されたデザインの芸術性・独創性・複雑さ・コントラストの鮮やかさ・2杯のラテアートの同一性・パフォーマンス内容などが審査されました。

*フリーポアラテアート・・・ラテアートの一種。Free（何も使わず）Pour（注ぐ）という意味で、ミルクピッチャーからエスプレッソにミルクを流し込み、操ることで、葉やバラ飾り、ハートなど描くテクニックのこと。

*デザイナーラテアート・・・ピックなど先の尖った器具で模様を描く「エッチング」や、チョコレートパウダーや食用着色料、シロップなどを用いた表面装飾が許可されているラテのこと。

*SCA・・・「スペシャルティコーヒー協会（Specialty Coffee Association）」の略称。オープン性、包括性、知識共有の力を基盤として構築された業界団体として、1982年に「アメリカスペシャルティコーヒー協会(SCAA)」、1998年に「ヨーロッパスペシャルティコーヒー協会(SCAE)」が設立された。2017年に合併し、「スペシャルティコーヒー協会(SCA)」となった。SCAの目的は、グローバルなコーヒーコミュニティを育成し、コーヒーをバリューチェーン全体にとってより持続可能で、公平で、繁栄する活動にするために支援をすること。スペシャルティコーヒー業界内で団結し、協力的かつ進歩的なアプローチを通じて世界中の基準を引き上げることで、コーヒーをより良くするために取り組んでいる。

URL：https://sca.coffee/

リン・シャオ・シンさんは、2022年と2023年にも『WLAC』に台湾代表として出場しており、それぞれ世界3位と好成績を修めていました。3回目の挑戦となる今回、デザインの創造性とそれを実現する卓越した技術、細部まで配慮されたプレゼンテーションなどが評価され、見事世界一位に輝きました。

今後もUCCグループは、パーパス「よりよい世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」の実現を目指し、世界トップレベルの高度な技術・実力を有するスペシャリストの輩出に力を注いでまいります。

■リン・シャオ・シン コメント

※提供：C³offee 咖啡誌（デザイナーラテアートを制作するリン・シャオ・シン社員)※提供：C³offee 咖啡誌（フリーポアで描いた「French Bulldog（フレンチブルドッグ）」 )

夢を叶えることができて、とても嬉しく思っています。

また、これまでの試合準備や出場の過程で支えてくださった皆さま、そして助けてくれた友人、家族、同じ業界の仲間の皆さまに心より感謝申し上げます。ありがとうございます。

■リン・シャオ・シン プロフィール

林紹興（Shao Sing Lin リン・シャオ・シン）

【所属】COFFEE LOVER’s PLANET SOGO台北敦化店（優味企業股份有限公司）

【大会実績】

2026 World Latte Art Championship - Champion （優勝）

2025 Taiwan International Coffee Show 2025 - Champion （優勝）

2023 World Latte Art Championship - 3rd （第3位）

2022 World Latte Art Championship - 3rd （第3位）

2020,2022 Taiwan Latte Art Championship - Champion （優勝）

2019 Taiwan Hand Drip Championship - Champion （優勝）

■UCCグループについて

UCCグループは1933年の創業以来、生産国での栽培から、原料調達、研究開発、焙煎加工、販売、品質保証、そして、文化、教育に至るまでを一貫して手がける独自の事業モデルを構築してきました。2024年12月期の売上高は3,979億円にのぼり、日本、アジア、欧州、オセアニア、北米を含むグローバルなネットワークで事業を推進しています。

「より良い世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」というパーパスのもと、2040年までのカーボンニュートラル実現やサステナブルなコーヒー調達の推進を掲げ、持続可能な社会の実現と事業成長を両立させる活動を加速させています。また、世界初の缶コーヒーの開発、教育機関「UCCコーヒーアカデミー」やコーヒーの知を継承・創造する「UCCコーヒー博物館」の運営、さらにコーヒーを“飲む”から“食べる”へ進化させた『YOINED』、世界初となる「水素焙煎コーヒー」の量産開始など、既存の枠にとらわれない独自の価値創造に挑戦し続けています。