「富山だから、ではなくアンダスだから来る。」全国各地から新卒が集まる富山のベンチャー、and USが入社式を実施

株式会社andUS

美容サロン専売コスメブランド「omeme」を展開する株式会社and US（本社：富山県富山市、代表取締役社長：廣岡伸那、以下アンダス）は、2026年4月1日、2026年度入社式を執り行いました。

「縁ある人の潜在的な可能性を覚醒し、成長実感を世界に波及する」という理念を掲げるアンダスには、今年も宮城・福岡・富山（Uターン）と全国各地から新入社員が集結。一度も富山を訪れたことがなかった学生が「この環境で20代を過ごしたい」と移住を決意するなど、拠点という枠組みを超えた採用を実現しています。

■ データが証明する「富山で働く」という戦略的選択

アンダスが拠点を置く富山県は、実は日本でも有数の「豊かに暮らせる」地域です。

東京との比較データからは、若手社員が将来にわたって享受できる経済的メリットが浮き彫りになります。

世帯ベースで「65歳まで」を想定して東京と富山を比較すると、生涯賃金の総額は東京が約5億624万円、富山が約4億9,120万円で、賃金面では東京が約1,500万円上回ります。

一方で生活経費の総額は、東京が約2億6,974万円に対し、富山は約1億9,895万円と約7,000万円低く抑えられる試算です。

その結果、実質的に手元に残る金額（手残り）は、富山が約2億9,225万円、東京が約2億3,650万円となり、富山の方が約5,500万円多いという結果になります。

（※出典：富山市生活賃金等推計報告書より推計）

さらに、富山県は若者の正規雇用率（15～34歳）が75.8％と全国4位（全国平均69.7％）を誇り、安定した雇用環境が整っています。「可処分所得（自由に使えるお金）が高い」という富山のポテンシャルは、若者が自己投資や将来の資産形成を行う上で圧倒的なアドバンテージとなります。

（※出典：総務省「2019年全国家計構造調査」）

■ 入社式テーマ：未来の自分からの招待状を共に創る日

入社式は、単なる歓迎の場ではなく、自らのキャリアを切り拓く第一歩として「未来の自分からの招待状を共に創る日」をテーマに実施。店舗運営シミュレーションゲーム「The Shop」を通じた意思決定の体験など、プロフェッショナルとしての土台を築くプログラムを展開しました。

代表・廣岡伸那からのメッセージ

「袖触れ合うも他生の縁。この広い世界で、私たちがアンダスという場所で出会ったことには深い意味があります。

皆さんの潜在的な可能性を覚醒し、ここで得た成長実感を、まずは目の前のお客様へ、そして地域へ、世界へと波及させていきましょう。」

■ 独自の採用テーマ：「地方の生活×都会以上のキャリア」

アンダスが全国の学生に選ばれる理由は、地方拠点のメリットと圧倒的な挑戦機会を両立させた「地方の生活×都会以上のキャリア」という選択肢にあります。

- 都会以上のキャリア全国、そしてアジアへと広がるBtoBメーカー事業の最前線。平均年齢26.6歳という若手中心の組織において、大きな裁量を持って挑戦できる環境を構築しています。- 地方の生活（富山の豊かさ）富山の豊かな自然や生活環境を基盤にしながら、都会のベンチャーと同等、あるいはそれ以上のスピード感でキャリアを積み上げることが可能です。- AI活用を推進日々の業務と学習の質を高めるため、AI活用の推進を開始。自己のスキルアップができる環境を整えています。美容サロン専売コスメブランド「omeme」自社サロン「eyedeal BEAUTY LABORATORY」リトリート施設 「RETREAT PLACE ASAHI」

■ 全国から「人」が集まる組織の熱量

アンダスはメンバーの約8割が新卒採用という、若手のエネルギーに満ちた組織です。「一度も富山に来たことがなかったが、アンダスの人、そして理念に惹かれて移住を決めた」というメンバーが続出している背景には、単なる就職先としてではなく、自らの人生を賭けて「可能性を覚醒させたい」と願う学生たちの強い共感があります。

私たちはこれからも、AIという最新テクノロジーと、「縁ある人」を大切にする人間力を融合させ、次世代の美容業界を牽引するサポーティブリーダーを輩出し続けてまいります。

■ 株式会社and USについて

and US（アンダス）は、全国の美容サロンに向けてサロン専売コスメブランド「omeme」「BIOteA」を展開するとともに、美容サロンの経営課題解決を支援する「サポーティブ・カンパニー」です。 「サポーティブ」とは、相手を主役として支援する姿勢を意味します。サロンが自ら成長し続けられる環境づくりを大切にし、単なる商品提供にとどまらない伴走型支援を行っています。

私たちは、“ウェルエイジング（自分らしく年齢を重ねること）”という価値観を基盤に、美容を通して人が健やかに、そして美しく生きるためのサポートを行っています。個人事業主のプライベートサロンから大規模法人サロンまで、それぞれの課題やフェーズに合わせた幅広い支援を提供。専任コーディネーターが伴走する「コーディネーター制」を採用し、一人ひとりのサロンに寄り添ったきめ細やかなサポートを実施しています。

■ 株式会社and US 会社概要

代表： 代表取締役社長 廣岡 伸那

本社： 〒939-8204 富山県富山市根塚町3丁目8-7

電話： 076-491-6050（代表）

事業内容：

（１）サロン専売コスメメーカー事業

（２）教育・コンサル・会計サポート事業

（３）テストマーケティングサロン事業

◆ブランドサイト： https://omeme-cosme.com/

◆コーポレートサイト： https://corp.and-us.jp/

◆採用サイト： https://corp.and-us.jp/recruit