ジザイエ、シンガポールのH3 Zoomと日本市場における販売代理店契約を締結

株式会社ジザイエ

株式会社ジザイエ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中川 純希、以下「ジザイエ」）は、シンガポールを拠点とするH3 Zoom Pte. Ltd.（本社：シンガポール共和国、CEO：Shaun Koo（ショーン クー）、以下「H3 Zoom」）と、日本市場における販売代理店契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約により、ジザイエはH3 Zoomが提供する空間データ解析AIプラットフォームの日本国内における販売および導入支援を担い、建設・インフラ・製造分野における現場DXの推進を加速してまいります。

背景・課題

建設・インフラ・製造などの現場においては、進捗管理、安全管理、点検業務などを目的にカメラ映像の活用が急速に進んでいる一方で、以下のような課題が存在しています。

- 膨大な映像および画像データを人手で確認する負担の増大- 現場の状況を空間的・俯瞰的に把握する難しさ- 複数拠点の遠隔管理・可視化の非効率性

これらの課題に対し、従来の固定カメラや単一視点の映像では十分な解決が難しく、より包括的な空間理解が可能なソリューションが求められています。

提供価値・ソリューション

H3 Zoomは、360度カメラやドローン等で取得した映像データを活用し、空間全体の可視化および解析を可能にするAIプラットフォームを提供しています。これにより、以下のような価値を実現します。

- 現場の空間全体を俯瞰したデジタルツイン的な可視化- 進捗状況や設備状態の効率的な把握- 点検・巡回業務の省人化および高度化

一方、ジザイエは、映像×AI×遠隔支援技術を基盤に、通信環境が不安定な現場においてもリアルタイムでの状況把握や業務効率化を実現するソリューションを提供してきました。

協業の意義

本提携により、H3 Zoomの空間可視化・解析技術と、ジザイエの映像処理・遠隔支援技術を組み合わせることで、以下のようなシナジー創出を目指します。

- 360度映像×AIによる現場理解の高度化- 遠隔からのリアルタイム監視・支援の強化- 日本市場に最適化された導入・運用支援体制の構築

これにより、従来人手に依存していた現場管理業務の効率化と高度化を実現し、労働力不足などの社会課題の解決にも貢献してまいります。

代表コメント

株式会社ジザイエ 代表取締役CEO 中川 純希

「H3 Zoom社との提携により、360度映像や各種センサーデータを活用した高度な空間可視化・解析技術を日本市場に提供できることを大変嬉しく思います。H3 Zoom社は、360度カメラやドローンなど多様なデータソースを統合し、空間全体をデジタルに再現・理解する点において非常に優れた技術を有しており、従来の単一視点の映像活用では実現が難しかった現場の全体把握を可能にしています。

当社が強みとする映像AIおよび遠隔支援技術と、H3 Zoom社の空間解析プラットフォームを組み合わせることで、現場の安全性向上、業務効率化、さらには意思決定の高度化に貢献できると考えております。今後は、日本市場に最適化した形での導入を進めるとともに、具体的なユースケースの創出を通じて、より実用性の高い現場DXソリューションの展開を加速してまいります。」

H3 Zoom Pte. Ltd. CEO Shaun Koo 氏

「世界的にインフラの老朽化が進む中、よりスマートで迅速かつ信頼性の高い点検ソリューションの必要性はこれまで以上に高まっています。日本は、世界トップクラスのインフラと安全への高い意識を有する国であり、この課題の最前線にあります。

H3 Zoomは、高度なAIを活用した空間可視化と解析により、施設保有者ならびに維持管理・運営に携わる関係者の皆さまが、迅速かつ一貫性のある点検・状態評価を実施できる環境を提供しています。当社は、検査ワークフローの導入をより容易にし、個々の専門知識を持つ特定の人員への依存を低減することで、誰もが活用可能な点検・分析基盤の実現を目指しています。

今後も、AIによる高度な分析を通じて、迅速かつ一貫性のある点検・分析を実現し、安全性の向上、保守の最適化、そして施設の長寿命化に貢献する知見を提供してまいります。」

今後の展開

今後ジザイエは、日本国内における販売体制の強化に加え、ゼネコン・インフラ事業者・製造業との連携を通じて、H3 Zoomプラットフォームの導入拡大を進めてまいります。

また、実証実験（PoC）や具体的なユースケース創出を通じて、日本市場における最適な活用モデルの確立を目指します。

H3 Zoom Pte. Ltd.について

会社名：H3 Zoom Pte. Ltd.

設 立：2015年5月

代表者：Shaun Koo (ショーン・クー)

所在地：67 Ayer Rajah Crescent, #03-23/24, Singapore 139950

公式サイト：https://www.h3zoom.ai/

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/h3zoom/

事業内容：空間データ解析AIプラットフォームの開発・提供

ジザイエについて

ジザイエは、「すべての人が時空を超えて働ける世界へ」をミッションに、遠隔業務に必要な映像・操作・制御を統合した「現場OS」を展開する東京大学稲見研究室発スタートアップです。

独自の映像圧縮伝送技術により、通信環境が不安定な現場でも高精細・低遅延の映像伝送を実現しています。

屋外対応の固定設置型ネットワークカメラ「JizaiEyes」と、作業者視点の映像をリアルタイム共有できるウェアラブルクラウドカメラ「JizaiHands」を展開。さらに、遠隔操作基盤「JizaiBase」と統合ビューイングプラットフォーム「JIZAIPAD」を通じて、映像取得から遠隔操作・機器制御までを一体化した産業向け遠隔業務プラットフォームを提供しています。

建設・製造・インフラ・災害対応など、物理的制約の大きい現場において、距離や環境の制約を超えた新たな就労基盤の構築を目指しています。

会社概要

会社名：株式会社ジザイエ

設 立：2022年11月

代表者：中川 純希

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル5F Inspired.Lab 569

公式サイト：https://jizaie.co.jp/

note：https://note.com/jizaie

X（旧：Twitter）：https://twitter.com/jizaie

コーポレートムービー：https://youtu.be/cnRYRXzXdWI

本件に関する問い合わせ先

担当：株式会社ジザイエ 広報

メール：pr@jizaie.co.jp

担当：H3 Zoom Pte. Ltd.

問合せフォーム：https://www.h3zoom.ai/contacts