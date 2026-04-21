導入事例公開のお知らせ｜富士フイルムビジネスエキスパート様の経理業務を支える経理BPOと「BlackLine」

株式会社NTTデータ・ウィズ

NTTデータ・ウィズは、富士フイルムビジネスエキスパート様へ導入した弊社経理BPOおよびブラックライン社が提供する経理業務改革プラットフォーム「BlackLine」の事例として、動画、ホワイトペーパーを公開いたしましたのでお知らせいたします。

富士フイルムビジネスエキスパート様は、富士フイルムグループのシェアードサービス会社として、富士フイルムグループが高い市場競争力・技術力を発揮し続けること、そしてグループの売上・利益最大化、経営基盤強化に貢献すべく、8つの事業領域で「業務プロセス改革」「付加価値の創出」にまい進されております。

中でも富士フイルムビジネスエキスパート様の経理領域であるファイナンスマネジメント部は、グループ全体の経理業務を標準化したうえで、業務をBPOへアウトソーシングし、「BlackLine」による作業の自動化で業務効率化へつなげる抜本的なプロセス改革を推進しています。

本事例では、プロセス改革として弊社経理BPOと「BlackLine」を採用された背景や導入プロジェクト、今度の展望をご紹介いたします。

詳細を見る :https://bi.nttdata-with.com/cases/09

■ブラックラインについて

ブラックラインは、「Close Fast. Shape Value.」を掲げ、決算の担い手から価値創造の主役へとCFO組織の変革を支援する、経理・決算オペレーションハブ Accounting Operations Hub（AOH）「BlackLine」を提供しています。決算業務を中心に、既存の会計システムなどでカバーされない手作業をデジタル化することで、業務プロセスの可視化、標準化、自動化、統制強化を実現。変化の激しい経営環境におけるガバナンス強化と迅速な意思決定に不可欠な、スピーディーで確かな会計データとサステナブルな経理プロセスを構築します。世界130か国以上、約4,400社、390,000を超えるユーザーに利用され、日本国内でも100社以上に導入されています。詳細は https://www.blackline.jp/ をご覧ください。

■本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62357/table/44_1_0b490a24293910f1dcd94b36abb2c0af.jpg?v=202604211051 ]