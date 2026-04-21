高天井の工場・倉庫に、AIの「目」で見守る安心を。火災の早期発見に貢献

アースアイズ株式会社

AIによる防犯・防災システムを提供するアースアイズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山内三郎、以下、当社）は、AI火災検知システム「ファイヤープリベンションAIシステム」（以下、F.P.A）において、PTZカメラを活用した自動巡視運用の提案を本格化します。

F.P.Aは、AIによる映像解析を用いて、火や煙の兆候を視覚的に捉えるシステムです。PTZカメラと組み合わせることで、1台で広い範囲を自動巡視しながら異変を検出し、必要に応じてズームによる確認を行う運用が可能となります。

なお、F.P.Aは、煙感知器や熱感知器等の消防用設備を代替するものではなく、既存の消防設備を補完する自主設置設備です。高天井施設や広い空間における早期の異変把握とより迅速な初動対応を可能とします。

一般的な消防設備等による監視とF.P.Aを活用した監視のイメージ（※本資料の一部画像はAIにより生成しています。）

【表：高天井・広い監視エリアにおける監視方法の比較観点】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43451/table/48_1_c2322371ead941d669307de420d4c2e2.jpg?v=202604211051 ]

※実際の性能・運用性は、設置環境、設備構成、対象条件等によって異なります。

※当社の火災・煙検知AIは、室内での活用や既設カメラの活用可能性も含めて提案する「F.P.A」と、室外広域監視を想定した「火の見櫓AI(R)」として展開しています。両者は共通のコンセプトと技術をベースとしながら、設置環境や運用目的に応じて、各ソリューションを、それぞれ最適な設備や施設等に導入いただいています。

＜概要＞

近年、工場や倉庫などの高天井施設では、火災予防の重要性が高まる一方で、煙や熱が天井付近の設備に到達するまで時間を要する場合があり、火災の初期段階での状況把握が課題となることがあります。

こうした環境に対し、当社ではF.P.Aによる映像解析とPTZカメラを組み合わせた監視方法を提案しています。PTZカメラは、遠隔操作によりカメラの向き（上下左右）やズーム倍率を調整でき、1台で広い範囲を見渡せる特長があります。

F.P.Aは、PTZカメラと連携し、広い範囲を自動巡視しながらAIが異変を検出し、必要に応じてズームによる確認を行うことが可能です。これにより、高天井空間や広い監視エリアにおいて、監視装置と火元との距離の影響を受けにくい形で、早期の異変把握とより迅速な初動対応を可能とします。

また、設備環境に応じて既設カメラを活用した構成にも対応しており、現場条件に応じた柔軟な導入が可能です。

当社は今後も、工場・倉庫・リサイクル関連施設など、それぞれの現場に応じた火災予防ソリューションの提案を進め、火災の早期発見と初動対応の支援に取り組んでまいります。

＜F.P.Aの主な特長＞

＜想定される活用領域＞

- PTZカメラを活用した自動巡視運用に対応- 必要に応じたズーム確認が可能- 環境に応じて既設カメラの活用可能性も検討可能

以下のような分野では、既設カメラの活用可能性や、PTZカメラを用いた自動巡視運用の提案がしやすいと考えています。

＜代表取締役 山内三郎 コメント＞

- 工場、プラント（製造業、リサイクル工場、食品工場など）- 産業廃棄物処理場、倉庫、物流施設- 高天井空間や広い監視エリアを有する各種施設

「工場や倉庫、産業廃棄物処理場などでは、高天井や広い空間をどのように見守るかが重要な課題です。当社ではF.P.Aを通じて、PTZカメラの活用や既設設備の活用可能性も含め、現場ごとの状況に応じた火災予防の提案を進めてまいります」

＜当社火災検知ソリューション導入実績＞

＜展示会開催情報＞

- 旧・渋沢邸（F.P.A）- 茨城県大洗町（火災監視等AIカメラ（火の見櫓AI(R)）導入）- その他、工場、産業廃棄物処理場、神社仏閣など、さまざまな施設での火災監視・早期発見支援に活用されています。

当ラボでは、火災検知AIシステム「F.P.A」のデモンストレーションをはじめ、防犯・防災分野の各種AIソリューションをご紹介する「AIソリューション展示会」を2026年6月10日(水)～12日(金)の3日間にわたり開催いたします。ご都合がよろしければ、ぜひ事前にご予約のうえご来場ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43451/table/48_2_8e095a2fac747921b960651e1f3cd507.jpg?v=202604211051 ]

※今回ご都合が合わない場合でも、展示会と同様のデモンストレーションを随時ご案内しております。対面・リモートいずれも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

（ラボ見学のお申込みはこちらから→https://earth-eyes.co.jp/showroom/）

＜会社概要＞

＜製品に関するお問い合わせ（購入をご検討の方）＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/43451/table/48_3_158fabf1f79d734c2b4d47008e83efa8.jpg?v=202604211051 ]

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