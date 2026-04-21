【カプセルトイ新商品】べこたちがコロンと寝そべった姿に癒される「寝そべりべこたち」が4月下旬から全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！

株式会社三洋堂

縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う株式会社三洋堂（本社：愛知県岩倉市、代表取締役：折小野 嘉輝）は、カプセルトイの新商品「寝そべりべこたち」全8種を、2026年4月下旬より全国のカプセルトイ自動販売機で1回300円（税込）にて順次発売を開始いたします。

寝そべりべこたちについて

ころんとしたフォルムが愛らしい「寝そべりべこたち」が、カプセルトイで登場しました！

昔ながらの郷土玩具「べこ」をモチーフに、思わず並べたくなるカラフルなデザインに。

ラインナップは全8種類。

首部分は、弾くとゆらゆら揺れる仕様になっており、動きのある表情が楽しめるのも魅力のひとつ。デスクや棚に飾るだけで、癒しのワンポイントになりますよ。

商品ラインナップ（全8種）

■商品詳細

商品名：寝そべりべこたち

発売日：2026年4月下旬より順次

価格：1回300円（税込）

種類数：全8種類

商品サイズ：W5.5cm

製品素材：ABS

販売エリア：全国のカプセルトイ自動販売機

◆ 三洋堂のカプセルトイ事業部について

近年新たにカプセルトイ事業部を立ち上げ、これまでに培ったノウハウを活かしながら、子どもから大人まで幅広い世代に向けたワクワクする商品づくりに取り組んでいます。

【カプセルトイ事業部 公式X】

https://x.com/sy_capsule

◆ 会社概要

会社名：株式会社三洋堂

所在地：愛知県岩倉市下本町天神塚155番地

代表取締役：折小野 嘉輝

設立：1985年5月20日

事業内容：玩具、文具、雑貨、ギフト用品、記念品、販促用品などの企画、製造、販売

電話番号：0587-66-2499

公式HP：https://sanyodo.ne.jp/