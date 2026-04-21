＜＆be（アンドビー）＞ブランド初のリップライナー＆リップグロスが登場

株式会社Clue

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介がプロデュースする<＆be（アンドビー）>は、「&be ボリュームアップライナー」、「&be リップグロウ」、「&be UVプライマーリッチモイスト クールタイプ」を2026年4月27日（月）より全国発売いたします。

うるおいとツヤを仕込むリップライナー＆リップグロスで、グロッシーなヌーディーリップへ

＜＆be（アンドビー）＞から、待望のリップライナーとリップグロスが登場いたします。「&be ボリュームアップライナー」は、唇のフォルムを美しく整えるリップライナー。するすると描けるクリーミーな質感とシアーな発色で、唇の形を補正しながら、まるでヒアルロン酸を注入したかのような、ぷっくり※1とした立体的な唇に仕上がります。カラーは肌なじみのよいピンクベージュで、内側からにじむような血色感を演出します。

また、「&be リップグロウ」は、贅沢なツヤのヴェールでぷっくり※1とした唇を叶えるリップグロス。厚みのあるオイル膜が唇を包み込む「ラッピング処方」を採用し、うるおいによる光沢感とボリュームアップ効果で、縦じわの目立たない、なめらかで弾むような唇を演出します。カラーは、ナチュラルな血色感を与える可憐なピーチピンク「01」と、程よい血色感と透明感でセンシュアルな表情を引き出すシアーパープル「02」の2色展開。繊細な多色ラメが光を受けてきらめき、唇に華やかさをプラスします。

さらに、美容クリーム処方の「&be UVプライマーリッチモイスト」からは、ひんやりとした使用感のクールタイプが限定登場。メントール誘導体※2配合で、「ひんやり感」と「崩れにくさ」を両立し、夏のメイクをより快適にお楽しみいただけるアイテムです。

※1 メイクアップ効果による

※2 メントキシプロパンジオール（清涼剤）

&be ボリュームアップライナー 商品詳細

濡れツヤ×シアー発色

テクニックレスで、唇にプロ級の立体感を宿すリップライナー

&be ボリュームアップライナー

全1色 1,430円（税込）

＜COLOR＞

01

肌に溶け込むようになじむ、

ほんのり血色感を帯びたピンクベージュ

◆透明感のあるシアーな発色と、絶妙なピンクベージュ

肌なじみのよいピンクベージュで、内側からにじむような血色感を演出します。シアーな発色で唇の輪郭を自然に補正し、テクニックいらずで、洗練された仕上がりへ。

◆ヒアルロン酸を注入したかのようなぷっくり※唇のツヤ

厚みのあるオイル膜が唇を包み込む「ラッピング処方」を採用。光の反射を操り、ぷっくり※と立体感のあるみずみずしい唇印象へ導きます。

※ メイクアップ効果による

◆保湿成分配合で、唇をしっとりとうるおいで満たすスキンケア処方

こだわりの保湿成分を配合し、メイク中の乾燥から唇を守ります。クリーミーな質感でするすると描け、しっとりとなめらかな唇をキープ。

スクワラン、アルガニアスピノサ核油（すべて保湿成分）：濃密なうるおいのヴェールで乾燥をブロックし、しっとり感を保ちます。

ヒアルロン酸Na（エモリエント成分）：唇の内側（角質層）からみずみずしさを引き出し、なめらかな質感へ整えます。

◆肌にやさしい8つのフリー処方＆石けんオフ＆パッチテスト済み

石油系界面活性剤、紫外線吸収剤、エタノール、合成着色剤（タール系色素）、パラベン、香料、マイクロプラスチックビーズ、合成酸化防止剤不使用。石けんとお湯で簡単オフ。パッチテスト済み（すべての方に肌トラブルがおこらないわけではありません）。

&be リップグロウ 商品詳細

ひと塗りで、贅沢なツヤのヴェールが唇をラッピング！

ぷっくり※した唇を叶えるリップグロス

※ メイクアップ効果による

&be リップグロウ

全2色 <数量限定> 1,760円（税込）

＜COLOR＞

01【限定】

内側からにじみ出るような血色感を与える、

可憐なピーチピンク

02【限定】

透明感を引き出し、センシュアルな表情をつくる

シアーパープル

◆水晶のような「澄んだツヤ」が持続

厚みのあるオイルの膜が唇を包み込む「ラッピング処方」を採用。時間が経ってもくすまず、光を透過させるクリスタルのような輝きをキープ。塗りたてのピュアな透明感が、表情を長時間明るく照らします。

◆ひりひりしない、穏やかに満ちる「ぷっくり※感」を実現

プランプ成分特有の刺激を感じさせない、やさしいつけ心地にこだわりました。うるおいによるボリュームアップ効果で、縦じわの目立たない、なめらかで弾むような唇へ。ひりつきが苦手な方でも、毎日ストレスなく理想のぷっくり※感を楽しめます。

※ メイクアップ効果による

◆メイクするたび、素の唇まで美しく。自然由来指数99%※のナチュラル処方

こだわりの保湿成分が唇の角質層まで浸透。乾燥から守るだけでなく、使うほどにみずみずしい状態へ導く自然由来指数99%※のスキンケア発想の処方です。

スクワラン、シア脂、アルガニアスピノサ核油（すべて保湿成分）： 濃密なうるおいのヴェールで乾燥をブロック。

カニナバラ果実油、ヒアルロン酸Na（すべてエモリエント成分）： 唇の内側（角質層）からみずみずしさを引き出し、なめらかな質感へ整えます。

※ ISO16128に基づく

◆肌にやさしい9つのフリー処方＆パッチテスト済み

石油系界面活性剤、紫外線吸収剤、エタノール、染料、パラベン、香料、マイクロプラスチックビーズ、合成酸化防止剤、動物由来成分不使用。パッチテスト済み（すべての方に肌トラブルがおこらないわけではありません）。

＜HOW TO USE＞

１.「&be テンシーラー UVプラス」のオレンジカラーで口角のくすみをカバーします。

２.「&be ボリュームアップライナー」でM字を描くように口角をなぞり、唇の輪郭を整えます。

３.「&be シアーリップ」または「&be リップグロウ」を唇全体に塗布します。

&be UVプライマーリッチモイスト クールタイプ 商品詳細

美容クリーム処方のUVプライマーから

ひんやり心地よく、夏の肌を整える「クールタイプ」が限定登場！

&be UVプライマーリッチモイスト クールタイプ

全1色 <数量限定>

36ｇ 3,080円（税込）

＜COLOR＞

スタンダード【限定】

ゴールドとシルバーの繊細なミックスパールで

ハリのあるいきいきとした肌感を演出

◆夏に嬉しい「ひんやり感」と「崩れにくさ」を両立

刺激が少なく、ひんやり感が長続きするメントール誘導体※配合で、塗った瞬間に心地よい清涼感が広がります。さらに、皮脂吸着成分が過剰な皮脂をホールド。乾燥による崩れだけでなく、暑さによる皮脂崩れも抑制し、一日中美しさをキープします。

※ メントキシプロパンジオール（清涼剤）

◆日本初※1、AIが導き出した新ペプチド「PeptiYouth(TM)※2」配合

600万種類以上のデータからAIが選定した次世代※3ペプチドを配合。単なる保湿にとどまらず、うるおいによってふっくらとしたハリと、光を反射するようなツヤを与えます。

※1 日本で初めて化粧品に「PeptiYouth(TM)」を配合（2025年6月時点 原料メーカー調べ）

※2 固相合成エンドウオリゴペプチド-1（整肌成分）

※3 当社比

Nuritas社の商標です。

◆自然由来指数90％※1のしっとりうるおう美容クリーム処方

美容保湿成分を厳選配合し、長時間乾燥崩れから守ります。

スクワラン（エモリエント成分）：うるおいを逃さずキープし、しっとりとした質感を保ちます。

3種のセラミド（NP、NG、AP）（すべて保湿成分）：肌のバリア機能をサポートする保湿成分。乾燥による肌荒れを防ぎ、角質層のすみずみまでうるおいを届けます。

アスコルビルグルコシド（整肌成分）：持続型ビタミンC誘導体。日中ゆっくりと浸透※2し、ハリのあるいきいきとした肌へ導きます。

エクトイン（保湿成分）：エジプトの塩湖など、過酷な乾燥環境に生息する微生物が持つ天然の保護成分。高い保水力で紫外線や乾燥などの外的ストレスから肌を守り、うるおいのバリアをサポートします。

植物オイル：ホホバ種子油などのボタニカル保湿成分が、メイクをしながら日中の肌をいたわります。

※1 ISO16128に基づく、水含む

※2 角質層まで

◆敏感肌パッチテスト、ノンコメド試験済み。肌にやさしい石けんオフ

鉱物油、アルコール、紫外線吸収剤、合成着色料（タール系色素）、合成香料、合成酸化防止剤、動物由来成分、パラベンのフリー処方。敏感肌パッチテスト、にきびのもとになりにくいことを確認するノンコメドジェニックテスト済み※。石けんとお湯で簡単に落とせます。

※ すべての方に肌刺激やにきびのもとができないわけではありません

&be ブランドミューズ・川口春奈プロフィール

2009年「東京DOGS」で女優デビューし、2011年には「桜蘭高校ホスト部」で連ドラ初主演を果たす。その後は、2020年ドラマ「極主夫道」、2021年ドラマ「着飾る恋には理由があって」、2022年連続テレビ小説「ちむどんどん」、2022年話題のドラマ「silent」、2023年ドラマ「ハヤブサ消防団」、2024年ドラマ「9ボーダー」、2025年1月期ドラマ「アンサンブル」など映画やドラマへ出演する他、「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」レギュラーや「第72回NHK紅白歌合戦」の司会、YouTubeチャンネル「はーちゃんねる」など幅広く活躍。

＆be プロデューサー・河北裕介プロフィール

1975年京都府生まれ。&be＜アンドビー＞のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの人気女優＆タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。

Instagram：@kawakitayusuke(https://www.instagram.com/kawakitayusuke/?hl=ja)

TikTok：@kawakitayusuke(https://www.tiktok.com/@kawakitayusuke)

YouTube：河北裕介公式チャンネル @kawakitayusuke(https://www.youtube.com/channel/UCHC8L_WrLJCbv9L1MjEX51g)

＆be（アンドビー）とは

安心、簡単、ハイパフォーマンス、ハイクオリティーなプロダクトを作りたい。商品を通して、シンプルで美しい生活をサポートできるようなブランドを作り皆様に届けたいという思いでヘアメイクアップアーティスト河北裕介が初めて立ち上げたライフスタイルブランド。女優の川口春奈がブランドミューズを務めている。

【&be公式サイトURL】https://andbe-official.com(https://andbe-official.com/)

【ブランド公式SNS】

YouTube https://www.youtube.com/@beofficialchannel9336

Instagram https://www.instagram.com/andbe_official/

X（旧 Twitter） https://twitter.com/andbe_official

TikTok https://www.tiktok.com/@andbe_official

【＆be 取扱店】

ロフト、プラザ、ショップイン、ハンズ、アットコスメ、アインズ＆トルペ等、

バラエティショップにて取り扱い （一部店舗を除く、詳細は各店舗にてお問い合わせください）

ショップリスト：https://andbe-official.com/shoplist/

【会社概要】

社名：株式会社Clue

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

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