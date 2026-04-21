スパイスマート調査：2025年ヒット新作スマホタイトルのベータテスト実施率は35.2％ ― ユーザー参加施策として参加特典・SNS活用など増加

株式会社スパイスマート

株式会社スパイスマートは、2025年にリリースされたスマートフォン向け新作ゲームを対象に、ベータテストの実施状況とヒットとの関連性について調査を行いました。本調査はスパイスマートが継続的に行っており、今回で4回目となります。本リリースではその一部を紹介します。

【調査概要】

調査期間：2025年1月1日～12月31日

調査対象：2025年にリリースされた新作スマホゲームのうち、AppStoreセールスランキングTOP100以内にランクインしたことのある作品（※1）のうち、ベータテスト（※2）を実施したタイトル

調査内容：ベータテストの有無、実施回数、日数、実施時期、プロモーション施策など

※1:スパイスマート提供の運営ソリューション『LIVEOPSIS』でデータ取得している88タイトルが対象

※2:本調査で取り扱うベータテストは日本でモバイル向けのみとする

【調査サマリー】

・新作タイトルのうちベータテスト実施率は35.2%、ヒットタイトルも同水準

・実施タイトルの約81％が海外開発、複数回実施も海外タイトルが中心

・CBT中心・短期実施が主流、データ引き継ぎは確認されず

※調査はスパイスマート提供『LIVEOPSIS』で取得したデータをもとにおこなっています。

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LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

新作タイトルのうちベータテスト実施率は35.2%、ヒットタイトルも同水準

調査対象となった88タイトルのうち、日本におけるモバイル向けベータテストの実施が確認できたのは31作品で、実施率は35.2%となりました。昨年調査の2024年版では34.7％となっており、昨対比でほぼ同水準でした。

また、年間セールスランキングTOP100タイトル（※）に限定した場合、ベータテストを実施したのは16タイトル中37.5%となる6本にとどまっており、全体の傾向と大きな差は見られない結果となりました。

（※）日本App Storeセールスランキングをもとにスパイスマートの独自集計に基づき期間中におけるスマホゲームトップ100タイトルを算出

スパイスマート調査｜ベータテストを実施した2025年新作スマホゲームタイトルタイトルの80.6%が海外開発、複数回実施も海外タイトルが中心

ベータテストを実施した31タイトルのうち、海外開発タイトル（※）は25タイトルで、全体の80.6%を占めました。昨年調査では79.4%（34タイトル中7作品）となり、こちらもほぼ差が見られておりません。さらに複数回のテストを実施したタイトルは7作確認されており、そのうち5作が中国開発タイトルでした。

（※）開発した本社拠点の国・地域を参考に作成

スパイスマート調査｜2025年新作タイトルの開発国別ベータテスト実施回数テスト形式はクローズド・短期間の実施が主流、テスト開始後1年以内にはリリースが9割以上

ベータテスト実施の31作品がおこなった合計39回のテストを実施形式や実施期間、配信開始までの期間の調査もおこないました。

調査した全テストのうち、オープン形式（OBT）は2回のみであり、その他はすべてクローズド形式（CBT）で実施されていました。すべてのテストは40日以内に収まる短期間での実施となり、最多は7日間以内。短い期間で検証した結果をいち早く改善アップデートへという各社のスケジューリングがうかがえます。

またテスト開始からリリースまでの期間を調査すると、全体の94.8%にあたる37回が1年以内に配信を開始。そのうち最も割合が多かったのは1ヶ月～2ヶ月以内となりました。

スパイスマート調査｜2025年新作タイトルのベータテスト開始日からリリースまでの日数およびテスト実施日数CBTにおけるユーザー参加施策・工夫された特典設計

本調査における実施事例を見ると、ベータテストは開発中ゲームの検証やフィードバック収集を目的とした実施が中心となっている一方で、ユーザー参加を促す様々な施策が組み合わされているケースが確認されました。

『アンベイル ザ ワールド』『スターセイヴァー』では公式Discordでのフィードバック投稿を促進させる施策、『デュエットナイトアビス』『信長の野望 真戦』ではCBT実施期間中にSNS投稿を条件としたキャンペーンがおこなわれていました。

またベータテスト参加者に対して正式リリース時に使用可能なゲーム内アイテムを付与する事例が複数確認されたほか、『杖と剣の伝説』『アンベイル ザ ワールド』など課金可能なテストにおいては、期間中の課金額を正式リリース時に還元する仕組みが導入されているケースも見られました。

レポートについて

本リリースは調査結果の一部抜粋となり、上記に加え31タイトル全てのベータテストおよびそれに伴うプロモーション情報をまとめレポートに掲載しています。全文は、スパイスマートが提供する運営ソリューション『LIVEOPSIS』ご契約企業へ配信中となります。LIVEOPSISに関するご質問は以下よりお問い合わせください。

株式会社スパイスマートについて

LIVEOPSIS :https://liveopsis.com/

スマホゲーム市場に特化した調査・分析をはじめ、日本発のIP作品ライセンスを活用したビジネス支援事業やビジネスマッチング事業を展開しています。調査・分析事業の一環として、日本・中国・韓国・米国などのグローバル市場向けに調査を実施し、運営ソリューション『LIVEOPSIS』の会員向けに調査レポートとして提供しています。

【サービス一覧】

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【会社概要】

会社名 ： 株式会社スパイスマート

代表者 ： 代表取締役 久保 真澄

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-11-2 BLOCKS EBISU 909

設立 ： 2015年7月

事業内容：

１）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用リサーチ事業

２）日本、東アジアを中心としたモバイルゲーム運用コンサルティング事業

３）日本のIPホルダーとのコラボ企画・交渉・監修業務など一連の業務を担うゲームコラボ仲介事業

URL ： http://corp.spicemart.jp/(http://corp.spicemart.jp/)

【本件に関するお問合せ先】

広報担当：press@spicemart.jp

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