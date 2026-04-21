【スイパラ】いちごは在庫限り、メロン＆マンゴーが主役へ「旬の交代期」を楽しむフルーツ食べ放題コースを開催

井上商事株式会社

スイーツパラダイス（以下、スイパラ）では、2026年4月25日より、フルパラコース「メロンマンゴー食べ放題 いちごもまだあるんじゃないかな・・・？」を開催いたします。

国産メロンが食べ放題で登場

とろけるような食感と上品な甘さの国産メロンが食べ放題。

日本各地の様々な品種から、今が食べごろのメロンをお届けいたします。

毎年大人気のマンゴーも食べ放題

毎年大人気のマンゴーが食べ放題として登場。

「花のしずく」と呼ばれるナンドクマイ種のマンゴーを中心に、食べごろの良質なマンゴーをご提供いたします。

一口食べると濃厚な甘みと芳醇な香りが口いっぱいに広がるフルーツをお好きなだけお楽しみください。

ブランドいちごは在庫が許す限り、食べ放題でお届け

ブランドいちご食べ放題

スイパラ農園契約農家より産地直送で届けられたブランドいちごが食べ放題。

※在庫が許す限り食べ放題でお届けいたします。食べ放題約束フルーツではございません。予めご了承ください。

フルパラコース限定スイーツとして「マンゴータルト」が新登場

マンゴータルト

濃厚な甘みと芳醇な香りが特徴のマンゴーを贅沢に使用したタルト。マンゴーの濃厚な甘みとカスタード＆ホイップクリームのコクのある甘さが相性抜群の大人気スイーツ。

「メロンマンゴー食べ放題 いちごもまだあるんじゃないかな・・・？」開催概要

【期 間】

2026年4月25日(土)～

※なくなり次第終了

【内 容】

とろけるような食感と上品な甘さのメロンが食べ放題

毎年大人気のマンゴーが食べ放題。濃厚な甘みと芳醇な香りを好きなだけお楽しみください。

ブランドいちごも入荷がある限り、食べ放題でお届けいたします。（※食べ放題約束商品ではありません。）

フルパラコース限定スイーツとして「マンゴータルト」「いちご大福」が数量限定で登場。

その他、スイパラ特製スイーツやフードの食べ放題に加え、ドリンクバー、アイスクリーム、サラダバーやフライドポテト食べ放題もご利用いただけます。

※京都河原町OPA店・広島パルコ店・上野マルイ店・名古屋スパイラルタワーズ店・梅田店・新宿東口店では「オーダー形式」専用のスイーツを食べ放題でご提供しております。

※上野マルイ店ではパスタの食べ放題での提供・サラダバーの提供を行っておりません。

【対象コース】

フルパラコース ※制限時間100分

【料 金】

【平日】大人3,600円 ／ 小人1,800円（税込）

【土日祝】大人3,990円 ／ 小人1,800円（税込）

※平日と土日祝日で料金が異なります。予め、ご了承ください。

【対象店舗】

スイーツパラダイス全店舗

※フルーツの大きさや味わいには個体差がございます。

※入荷状況等の影響で、提供品種・量は店舗や時期によって異なります。

また、予告なく当日の提供を終了する場合がございますのでご了承ください。

※写真は全てイメージです