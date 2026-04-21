【初夏の味わい便り】「信州そば処 そじ坊」季節を味わう限定メニューが4月23日(木)より登場

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)が運営する「信州そば処 そじ坊」では、初夏の季節限定メニューを2026年4月23日(木)から2026年7月10日(金)まで期間限定で提供します。

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/sojibo/

【公式X】https://x.com/sojibo_official



風が少しずつ軽やかになるこの季節。

「そじ坊」から、初夏の味覚を綴った”味わい便り”をお届けいたします。

旬の素材を活かした涼やかでやさしい味わいと、旨味とコクを楽しむ力強い一品をご用意しました。

香り、食感、彩り。この時季ならではの味わいを、ぜひご賞味ください。

■お食事メニュー

肉味噌と揚げ茄子のピリ辛冷しそば

甘めの肉味噌を少しピリ辛に仕立て、揚げびたしの茄子と一緒ににおそばに絡めて味わう一杯。

旨味とコク、ほどよい辛さが食欲を心地よく刺激する、初夏におすすめの冷しそばです。

定食(山菜かやくご飯付き)1,300円(税込)

単品:1,100円(税込)

季節の味覚天ざるそば定食

はも、めごち、万願寺唐辛子、もずくなど、季節の味覚を天ぷらの盛り合わせに仕立てました。

素材それぞれの旨味や香り、食感の違いを楽しめる天ぷらと、風味豊かなざるそばを合わせた、

季節感あふれる一品です。

定食(山菜かやくご飯付き):1,730円(税込)

天ざるそば単品:1,530円(税込)

本まぐろ丼定食

濃厚な旨味と、爽やかな酸味が特徴の本まぐろ。

きめ細やかな赤身が、まぐろ本来の味わいを存分に堪能できる贅沢な丼です。

そじ坊自慢の二八そばと共にお召し上がりください。

温そば又は冷そば付:1,680円(税込)

焼き万願寺唐辛子

香ばしく焼き上げた万願寺唐辛子に、香り高い本枯節をふわりと乗せて。甘みと香ばしさが引き立つ、お酒のお供にぴったりの一皿です。

580円(税込)

本まぐろの刺身

本まぐろならではの、濃厚な旨味と爽やかな酸味を感じる赤身の刺身。

素材そのものの味わいを、シンプルに楽しみたい方におすすめの一品です。

880円(税込)

金額とメニューは店舗により異なる場合がございます。

詳しくは各店舗にお問い合わせください。

♦信州そば処 そじ坊について

『信州の澄んだ空気、澄んだ水、澄んだ心』を『信州の食』というテーマで体現させたそば専門店です。独自の配合で製粉した自家製麺の二八そば、豊かな風味のこだわりの出汁、蕎麦前にご賞味いただける店内調理のお料理や、おそばと相性抜群の信州の地酒等、当店ならではのこだわりの商品をご提供しております。(販売商品は店舗により異なります)

そじ坊のざるそばには、おそばの風味を更に高める生わさびをお付けしています。おろしたての生わさびは、辛いだけでなく爽やかな風味もお楽しみいただけます。

※自家製麺と生わさびの提供に関しては一部異なる店舗がございます。

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://www.gourmet-kineya-hd.co.jp/)