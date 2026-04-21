ロロ・ピアーナ：ミラノ・デザインウィーク2026にて 「考察 第1章：プレード」を発表

ロロ・ピアーナ ジャパン合同会社

ロロ・ピアーナは、ミラノ・デザインウィーク2026にて、インテリアの中心的要素であるプレード(ブランケット)に焦点をあてたインスタレーション「考察 ‐ 第1章:プレード」を4月21日(火)から26日(日)までロロ・ピアーナ本社社屋、ミラノのコルティーレ・デッラ・セタにて展示いたします。1980年代半ば以降、プレードはスカーフとともにロロ・ピアーナの最初の完成品のひとつとなりました。当初からプレードは、自由な発想や精緻さをもって素材や織り方を探求する実験的な役割を担ってきました。

本考察では、特定の対象物、機能または用途に焦点をあてたケーススタディを通してインテリアデザインにアプローチし、そのプロセスを分析することで、メゾンの理念を反映しています。進化し続ける枠組みとして構想された本考察は、明確な章立てと新たな探求分野を通して、時間をかけて展開していきます。

第1章となる本展示は、回廊のように構成されています。来場者は、それぞれが個別の作品として展示された24点のプレードを順に鑑賞します。これらは、技法、構造、模様、仕上げによって分類され、全体としてひとつの作品の中に存在する多様なアプローチを示す索引のような役割を果たします。

本展示はキュレーション的な手法を採用し、完成品に焦点をあてつつ、素材である繊維や糸といった原材料も明らかにしています。ロロ・ピアーナのアイデンティティの中核をなすこれらの要素が、その変化の工程とともに展示されています。プレードは、単なる完成品としてだけでなく、緻密な制作過程の成果としても提示されています。

厳選された素材と洗練された構造が融合し、繊維は刺繍、アップリケ、手織り、ニードルパンチ、パッチワーク、スクリーンプリントといった多彩な技法と対話を繰り広げます。それぞれの技法は独自の動き、リズム、そして意味合いを持ち、ロロ・ピアーナのビジョンを通して表現されます。プレードは、メゾンの卓越した素材であるビキューナ、ベビーカシミヤ、カシミヤ、ザ・ギフト・オブ・キングス(R)、ロロ・ピアーナ・ロイヤル・ライトネス(R)に加え、リネンや、キャッシュファー、ウィッシュ(R)ウール、ペコラ・ネラ(R)ウールなどの革新的な素材を用いて作られています。

ロロ・ピアーナのアーカイブから厳選された歴史的なシンボルやグラフィック要素が、作品全体に散りばめられ、現代的なデザインへと昇華されています。プレードというシンプルなフォーマットに表現された色彩、模様、質感、構造の多様性は、ロロ・ピアーナの卓越した職人技の幅広さを物語っています。

オートクチュールのように、各作品はオーダーメイドで一点ずつ丁寧に仕上げられ、きめ細やかな配慮と個性が息づいています。プレードは素材、技法、そして地域性を融合させたものであり、繊維、職人技、そして自然に根ざした卓越した文化を体現しています。