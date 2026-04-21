株式会社ユニバーサルエンターテインメント、「Shuttlerock BBF」でコレクション広告機能を活用した X キャンペーンを実施した結果、応募回数8千超を達成

シャトルロックジャパン株式会社「Shuttlerock BBF for X」（シャトルロックジャパン株式会社提供）を導入した株式会社ユニバーサルエンターテインメント

シャトルロックジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：金光展意、以下、シャトルロックジャパン）は、X (Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X (Twitter)」で株式会社ユニバーサルエンターテインメント（本社：東京都江東区、代表取締役社長：岡田 知裕）が提供する遊技機の認知拡大やファンに向けた興味喚起を目的にしたキャンペーンに活用していただいたことをお知らせします。

「@univerfreaks」「推しキャラの名前」「#𝑼𝒏𝒊𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆」 をつけてポストするキャンペーンにより、遊技機の認知拡大だけではなく、ファンからは遊技機やキャラクターへの愛着を込めた声が集まり、口コミを創出した結果につながりました。

◆ Happy Valentine キャンペーン

コレクション広告を活用したフォロー & ポストキャンペーン

【 応募方法 】

1. 【ユニバ公式】ユニバフリーク（@univerfreaks）(https://x.com/univerfreaks)をフォロー

2. バレンタインにチョコレートをもらいたいキャラを複数の画像から選択しポスト

3. 当選者は後日届くDMを確認

【 賞品 】

QUOカードPayつきメッセージ x 40名

【 応募期間 】

2026年2月10日 (火) 12:00～ 2月13日 (金) 11:59（3日間）

【 キャンペーンポスト 】

https://x.com/univerfreaks/status/2021056529953140921

X (Twitter) コレクション広告で複数コンテンツを視覚的に訴求、後日抽選で応募回数8千超え

株式会社ユニバーサルエンターテインメントが提供する遊技機の認知拡大やファンに向けた興味喚起を目的にしたキャンペーンの実施において、X (Twitter) キャンペーンツール「Shuttlerock BBF for X (Twitter)」（シャトルロックジャパン株式会社提供）を活用した結果、8,000件以上の応募回数を獲得、ならびに株式会社ユニバーサルエンターテインメントが提供するの遊技機の認知拡大とコンテンツ評価の強化に貢献しました。

１. コレクション広告の活用で、参加ハードルの軽減

キャラクターの画像をタップすると、キャンペーンのトリガーとなるハッシュタグやメンションが含まれたポストが自動で立ち上がります。ユーザーは投稿内容を一から入力する必要がないため、ユーザーの投稿ハードルを下げ、参加率増加につなげました。

２. フォロー＆ポストで UGC の創出

指定のハッシュタグのついた投稿文のポストをキャンペーンの参加条件にすることで、参加回数分のUGC が創出されました。

３. 任意のリプライでコメント誘導

キャンペーン条件とは別に、キャンペーンポスト内に「推しへのメッセージはリプライへ」と誘導することで、コメント数の増加を図りました。



さらに、遊技機を楽しむ様子を写した画像付きのコメントや推しキャラへの想いを述べたコメントもあり、ユーザーのリアルな体験やお声を可視化できました。



キャンペーンへの関心やブランドへの熱量が高いユーザーの参加を促すとともに、コミュニティ内での盛り上がりを生み出す施策となりました。

４. バレンタインデーに向けたキャンペーン設計

バレンタインデーに向けた施策として、推しキャラを選ぶと後日そのキャラクターからメッセージが届くというストーリー性のある設定・設計でキャンペーンを企画しました。

ユーザーはチョコを貰いたいキャラクターの名前を投稿して参加し、当選結果は2月14日のバレンタインデーに通知されます。単なる当選連絡ではなく「推しからメッセージが届く」演出にすることで特別感を高め、参加意欲や話題化を狙いました。

ビジュアル面では、チョコの背景にキャラクターを配置したバナーや、メインビジュアルと複数のサムネイルを組み合わせて表示することで、キャラクターの魅力を視覚的に訴求しました。

５. 終了後、参加者データを簡単に管理・当選者選定の効率化

管理画面で参加者情報を一元管理でき、参加状況を効率的に把握できる環境を提供しました。

参加者データは CSV でダウンロードでき、効果分析や次回施策への活用にもつながります。

この度、株式会社ユニバーサルエンターテインメント様に「Shuttlerock BBF」を導入していただいた背景やキャンペーン目的を実現するための設計などについて紹介する記事を公開しました。ぜひご覧いただき、今後のキャンペーン施策にご活用ください。

【Shuttlerock BBF 導入事例】株式会社ユニバーサルエンターテインメント様 | X (Twitter) コレクション広告で複数コンテンツを視覚的に訴求、後日抽選で応募回数8千超え(https://www.shuttlerock.co.jp/case-study/bbf-21/)

本キャンペーンで利用したキャンペーン支援サービス「Shuttlerock BBF」

「Shuttlerock BBF for X (Twitter)」インスタントウィンキャンペーンツール（シャトルロックジャパン株式会社提供）(https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/)

▪️案件が決まっていなくてもOK。企画・設計 ～ 管理画面への設定・運用 ～ 事務局まで、トータルサポート

▪️1,000社以上の代理店・ブランドの導入実績と7,000件以上のキャンペーン実施実績有

▪️X (Twitter) / TikTok / LINE / Instagram を横断してSNSキャンペーン支援

▪️SNS媒体に最適なクリエイティブ（画像、動画、Webページなど）制作サービスの提供

▪️お問い合わせ対応や発送などキャンペーン事務局代行サービスの提供（単体利用もOK）

X キャンペーン資料を開く :https://www.shuttlerock.co.jp/download/x-instantwin/X (Twitter) キャンペーンツールのフローの詳細や業界別事例をご覧いただけます。

お客様の声

フォロー＆ポストキャンペーンにより、3日間という短期間で8千件以上のUGCを得られました。

「推しキャラへのメッセージ」が数多く集まり、写真付きの投稿など熱量の高い反応も多く見られました。



また、バレンタインデーに推しキャラから当選通知が届き、キャンペーン終了後にも当選の瞬間まで楽しむユーザーからのお声もいただき、非常に良かったと感じています。

Shuttlerock BBFは、ポスト内の特定ハッシュタグやキーワードの有無を管理画面上で容易に確認できるため、後日の抽選作業を効率的に行うことができました。

ー 株式会社ユニバーサルエンターテインメント、ご担当者様より

担当者の声

本キャンペーンでは、多くのユーザーがキャラクターへの想いをコメントしてくださり、ファンのリアルな声が可視化された点を嬉しく思っております。

Shuttlerock BBFでは、コレクション広告によるポストをキャンペーンの参加条件として設定でき、事前設定するだけで、予約日時にキャンペーンが自動開催され、参加者情報の収集もリアルタイムに行われるため、ご利用いただきました。

バレンタインデーに推しキャラからの当選結果を届けられるよう、事前に管理画面での参加者情報収集機能やDM送信予約機能などを備えたShuttlerock BBFを提供し、本キャンペーンをサポートいたしました。

今後も迅速かつ的確に対応し、安心してキャンペーン実施できるよう全力でご支援いたします。



ー シャトルロックジャパン株式会社、キャンペーン運用担当者より

株式会社ユニバーサルエンターテインメント株式会社ユニバーサルエンターテインメント

株式会社ユニバーサルエンターテインメント(https://www.universal-777.com/)は、遊技機の研究・開発・製造・販売と、フィリピン・マニラでの統合型リゾート運営を手掛けるグローバルエンタテインメント企業です。

独創的な発想と高度な技術力を強みとし、国内外で新たな価値の創出に取り組んでいます。

企業理念「心の活性化 ～心を動かす『楽しい！』を世界に～」のもと、すべてのステークホルダーの皆さまに心躍る体験を提供し続けています。

シャトルロックジャパン株式会社シャトルロックジャパン株式会社主要9大SNSオフィシャルパートナー・X (Twitter) 広告 認定代理店（シャトルロックジャパン株式会社）

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告 認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited：アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど9カ国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス（キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など）、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス（Shuttlerock Studio）(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

SNSマーケティングについて問い合わせる :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/料金や自社に合うキャンペーン種類などお気軽にご相談ください。

キャンペーン支援サービス「Shuttlerock BBF」

X (Twitter)

・フォロワー獲得・認知拡大に「X 完結型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)」

・ユーザーとの長期的な関係構築・ファン化に「マイレージキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-mileage/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-receipt/)」

・ホワイトリスト申請不要で即時抽選「Web 遷移型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-web-instantwin/)」

Instagram

・コンテンツ評価向上・アカウント運用強化に「Instagram 完結型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/)」

TikTok

・フォロワー獲得、UGC創出に「Web 遷移型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)」

・アルゴリズムを活用して、アカウント強化に「TikTok 完結型インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/tiktok-comment/)」

LINE

・友だち増加・ブロック防止施策に「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/line-receipt/)」

SNS

・個人情報管理や商品発送などの安全性担保や工数削減に「キャンペーン事務局代行(https://www.shuttlerock.co.jp/)」

動画広告・クリエイティブ制作サービス「Shuttlerock Studio」

・SNSに最適な動画広告で、効果を最大化「クリエイティブ制作(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)」

・UGC動画広告で、口コミ効果「UGC 動画広告制作(https://www.shuttlerock.co.jp/ugc/)」

▼ SNSマーケティングについて、お気軽にご相談ください ▼

・他社事例を知りたい

・料金プランが知りたい

・自社に合うキャンペーンを提案して欲しい

SNSマーケティング・無料で相談する :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/

シャトルロックジャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/203_1_e1c278697810d648df97793b416a627c.jpg?v=202604211051 ]