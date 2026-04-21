「マネーキャリア」を運営するWizleapが、株式会社Financial Quest へ「MCエキスパートクラウド」の提供を開始

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」（https://money-career.com/）を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、株式会社Financial Quest（代表：岩本 愛子）へ、保険代理店向け業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」の提供を開始したことをお知らせします。

■「MCエキスパートクラウド」とは

「MCエキスパートクラウド」は、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）です。生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapが、自社相談サービス「マネーキャリア」の運用で培った実務ノウハウをすべて反映。現場の募集人が使いやすいUI/UXと、確実な証跡管理を両立し、募集人が顧客と向き合う時間を最大化します。

サービスサイト：https://expertcloud.money-career.com/

【本システムの主な特徴】

・ 法令遵守に必要な項目が網羅され、入力しないと次ステップに進めない設計による確実な証跡管理

・ 「決められた場所に入力していけば業務が完了する」シンプルなUI/UX

・ 金融庁の監督指針・法規制変更をシステムアップデートで即時反映

・ 推奨商品の選定ロジックをシステム側で厳格に管理し、監査対応を一元化

■「MCエキスパートクラウド」導入の背景と課題

株式会社Financial Questは、約30名規模へと組織を拡大する中で、コンプライアンス体制の強化と業務効率の両立に課題を抱えていました。

1. システムの自由度が高すぎることによる管理負荷の増大

従来のシステムはカスタマイズ性に優れる一方で、設定や運用を自社で維持し続ける必要があり、法改正対応や運用設計に大きな工数が発生していました。

2. 入力ルールの属人化と目視チェックの常態化

募集人ごとに入力内容の質や粒度にばらつきがあり、毎月1日から10日まで、代表および管理職が全件目視チェックを行う体制が常態化。管理側の負担が大きな課題となっていました。

■「MCエキスパートクラウド」導入の決め手

導入を決定した決め手は、大きく2点です。



1. システムが正しい業務フローをナビゲートする設計

MCECでは、面談レポート・意向把握・成約報告といった正しい業務プロセスに沿って入力が進む設計となっており、必要項目を満たさなければ次のステップへ進めない仕様となっています。現場の運用や意識に依存せず、システムがミスを防ぐ“ストッパー”として機能する点が高く評価されました。

2. 管理部門に負担を残さない仕組み化

従来は入力不備の最終責任が管理部門に集約されていましたが、MCECでは入力段階で要件を満たす仕組みとなっているため、管理側での後追い修正が不要に。組織拡大に耐えうる運用基盤として評価され、導入の決定打となりました。



【導入後に得られた主な効果】

・不備への自動リマインド機能により、管理者が「人を追いかける」心理的・時間的コストを最小化

・ 推奨テンプレートの活用により、現場の負荷を下げながらコンプライアンス要件を満たした記録作成が可能に

・ システム統合により、共同募集案件と自社案件の分断を解消し、二重入力やダブルブッキングを防止

【今後期待する展開】

・未納・満期管理の自動化によるさらなる業務効率化

・認定代理店取得に向けた高度な管理体制の構築

・管理コストを抑えながら、持続的な組織拡大を実現

【導入背景に関する記事全文はコチラ】

https://expertcloud.money-career.com/cases/financialquest(https://expertcloud.money-career.com/cases/financialquest)



■株式会社Financial Quest

社名：株式会社Financial Quest

代表者：岩本 愛子

事業内容：保険代理店業

＜Wizleapの取り組み＞

当社事業を記載します

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/





