濱口優の「BUZZ STATION」第2回放送を実施、初回UNIVER23に続くゲストにNeoStellaが出演！

株式会社BUZZ GROUP番組キービジュアル

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、Shibuya Cross-FM（93.8MHz）にて放送中のラジオ番組「濱口優のBUZZ STATION（バズステーション）」第2回放送を4月17日（金）に実施し、ゲストとしてNeoStellaが出演したことをお知らせいたします。

本番組は、お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優さんをパーソナリティに迎え、Shibuya Cross-FMの公開スタジオから毎月第1・第3金曜日18:00～18:50に生放送でお届けしているラジオ番組です。観覧に来たリスナーが、濱口優さんやゲストアーティストと同じ空間で番組を楽しめる、体験型の放送スタイルも大きな特長となっています。

4月3日（金）の初回放送にはUNIVER23が出演し、番組のスタートを華やかに彩りました。続く4月17日（金）の第2回放送では、次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」から誕生したNeoStellaが出演。放送ごとに異なるアーティストの魅力を、濱口優さんならではのトークとともにお届けしています。

✦ 初回放送を彩ったゲスト「UNIVER23」

4月3日（金）の初回放送にはUNIVER234月17日（金）の第2回放送では、NeoStellaが出演。

4月3日（金）の初回放送には、6人組ボーイズグループUNIVER23が出演しました。

メンバーはYU-KI、YURI、EK、RAKU、TAKERU、AMANEの6名。番組の初回ゲストとして、公開生放送ならではの緊張感とライブ感のある空気の中、「濱口優のBUZZ STATION」のスタートを盛り上げました。

UNIVER23アーティスト写真UNIVER23公式プロフィールへ :https://bmpromotion.asia/artist/univer23/

✦ 第2回放送ゲスト「NeoStella」

4月17日（金）の第2回放送には、NeoStellaが出演しました。

NeoStellaは、次世代ガールズグループ創出プロジェクト「NEOSTAGE PROJECT」から誕生したグループです。

「誰かの背中をそっと押す存在に」未完成だからこそ輝ける。

夢を追うすべての人に寄り添い、同じ目線で歩んでいく“等身大の光”をコンセプトに、プレデビュー活動中。ひとつひとつのステージを全力で駆け抜けながら、メンバーそれぞれの個性が交差し、まばゆい“新しい星”を描き出しています。

今回の放送では、番組の持つあたたかな空気感の中で、NeoStellaの魅力と現在地をリスナーに届ける時間となりました。

NeoStellaアーティスト写真

NeoStella公式ページへ :https://buzz-productions.com/group/neostella/

✦ 番組の3つの魅力

［ 魅力１. ］ パーソナリティは「よゐこ」濱口優さん

今回パーソナリティによゐこ・濱口優さんをお迎え

長年にわたり第一線で活躍し、バラエティ・ゲーム・スポーツ企画など幅広い分野で愛され続ける濱口優さんがパーソナリティを担当。ここでしか聞けないトークと抜群のエンタメ力で、番組を盛り上げます。

［ 魅力２. ］ 放送ごとに異なるアーティストと出会える

初回放送にはUNIVER23、第2回放送にはNeoStellaが出演。番組では、ジャンルを問わず多彩なアーティストとのコラボレーションを通じて、新たな出会いと発見を生み出しています。

［ 魅力３. ］ 公開スタジオ生放送だから、ラジオを“体験”できる

渋谷クロスFMプレスリリースより

収録はShibuya Cross-FMの公開スタジオで実施。生放送の臨場感をその場で体感できるほか、濱口優さんやゲストアーティストと同じ空間で番組を楽しめます。「ラジオを聴く」だけではない、「ラジオを体験する」新しいエンタメとして展開しています。

✦ 番組概要

番組名：濱口優のBUZZ STATION（バズステーション）

放送局：Shibuya Cross-FM（渋谷クロスFM）93.8MHz

放送日時：毎月第1・第3金曜日 18:00～18:50

パーソナリティ：濱口優（お笑いコンビ「よゐこ」）

放送形式：公開スタジオからの生放送

放送開始日：2026年4月3日（金）

放送エリア：東京都渋谷区および周辺エリア

渋谷クロスFM公式サイトへ :https://shibuyacrossfm.jp/

✦ 前番組「BUZZ RADIO!」からバトンタッチし、さらに進化

本番組は、BUZZチケのマスコットキャラクター・チケットまー君がパーソナリティを務め、2026年1月より放送されていた「BUZZ RADIO!」の後継番組です。引き続きBUZZ GROUPが提供し、よりパワーアップした内容でお届けしています。

BUZZ RADIO! 過去回を見る :https://www.youtube.com/playlist?list=PLSpfuEp1UtMmmzt5n6mwuBlKpQoPUelYs

✦ 出演希望のアーティスト様を随時募集中

「濱口優のBUZZ STATION」では、出演希望のアーティスト様を随時募集しています。

公開生放送という特別な空間で、アーティスト自身の言葉や魅力を直接届けられることも本番組の大きな魅力のひとつです。ジャンルを問わず、多彩なアーティストとの出会いをお待ちしています。

出演のお問い合わせはこちら :https://line.me/R/ti/p/@459aogoj

✦ Shibuya Cross-FMについて

Shibuya Cross-FMは、渋谷から新しい文化を発信し続けるコミュニティFM局です。93.8MHzで渋谷周辺エリアに放送中。常に変わり続ける渋谷の“今一番ホットな情報”を届け、渋谷カルチャーを育て続けています。

✦ 株式会社BUZZ GROUP 会社概要

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【出演に関するお問い合わせ】

アーティストさん大歓迎！

出演ご希望はBUZZチケまで：https://line.me/R/ti/p/@459aogoj

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/