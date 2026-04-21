購買・来店・SNS発信など顧客のあらゆる貢献行動を集約・可視化する「Commune Engage」本格提供開始

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、あらゆる顧客貢献を集約・可視化するエンゲージメントプログラムSaaS「Commune Engage（コミューン エンゲージ）」を本格提供開始したことをお知らせします。

「Commune Engage」は、LINE公式アカウントをインターフェースとし、SNSやリアル店舗、イベントなどにおける顧客の多様なアクション（貢献）をポイント化・可視化するサービスです。 これにより、企業は購買データだけでは見えなかった「熱量の高いファン」を早期に発見・育成することが可能になります。顧客との間に育んだ信頼関係を「LTV（顧客生涯価値）」という成果につなげ、顧客企業の信頼起点経営の実現をサポート、事業成長に貢献します。

なお、本機能について、4月22日(水)から24日(金)に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek春（MaS -マズ-）」にてご紹介いたします。

Commune Engage URL：https://commune.co.jp/engage/(https://commune.co.jp/engage/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Engage&utm_content=TOP)

開発背景

従来のロイヤルティプログラムや会員施策は、「購買力の高い顧客層」を中心とすることが一般的でした。しかし近年では、SNSでの口コミや店舗への来店など、購買以外の多様な「ブランドへの関わり」を重視し、それらを企業の資産として蓄積していく流れが生まれています。



そこで当社は、顧客のあらゆる貢献行動を「可視化」するプロダクトとして、「Commune Engage」を開発しました。購買力は低くても共感度の高い若年層などの「熱量」も可視化し、その行動に適切に報いることで、将来のロイヤルカスタマーを育てる「種まき」を実現します。

短期的な売上だけでなく、長期的な視点でのファンベース構築に取り組めるようご支援いたします。

「Commune Engage」3つの特徴- チャネル横断であらゆる行動を一元管理ECサイトでの購入履歴に加え、「SNSでの投稿」「イベント参加」「記事の閲覧」「店舗来店（QRチェックイン）」など、オンライン・オフラインを横断した行動ログを統合・可視化します。- 新たなアプリのダウンロードは不要。圧倒的に低い登録ハードルLINEアプリが基盤となるため、新たなアプリダウンロードは不要です。友だち追加の延長で会員証発行が完了し、ライト層からコア層まで幅広い顧客とつながることが可能です。- 「行動」と「成果」の相関を科学する「どのイベントに参加した人が、後にロイヤルカスタマーになったか」といった相関関係を可視化。勘や経験に頼っていたファンマーケティングを、データに基づく投資対効果（ROI）の見える施策へと変革します。Commune Engage 利用シーンイメージ

「Commune Engage」の先行活用例

【事例：玉乃光酒造株式会社】

～創業350年の老舗酒蔵。LINE活用で「イベント参加」と「リピート」の相関を可視化～

- 導入の背景・課題：酒蔵イベント、試飲会、EC直販など多様な顧客接点を持つ一方で、データが分散しており「誰が、いつ、どの接点で行動したか」が不明確でした。そのため、各種施策が実際にリピート購入やファン化にどう寄与しているのか、効果測定が困難という課題がありました。- 活用方法：ライト層も参加しやすいLINEミニアプリでの会員化を促進。酒蔵イベントでの来場データ取得や、月次アンケートによる飲用シーンの把握、SNS投稿キャンペーンなどを実施し、顧客の嗜好や行動を継続的にトラッキングする基盤を構築しました。- 成果と展望：「イベント参加者の売上相関」や「SNSキャンペーンからの購買行動」などが可視化されつつあります。今後は取得した嗜好データに基づき、若年層を含むライト層のファン化・リピート促進をデータに基づいて加速させていきます。

▼プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000361.000036356.html

今後の展望

当社は「Commune Engage」の機能を拡充し、来店・来場計測（QRチェックイン）やレシートOCR連携等を通じ、あらゆるオフライン購買データの取り込みを加速させます。「行動」と「購買」の相関分析レポート機能も強化し、お客様のマーケティング施策の自動化・最適化に貢献してまいります。

Commune Engageについて

「Commune Engage」は、複数チャネルを横断したエンゲージメントプログラムにより、顧客・従業員の信頼、貢献を可視化するプラットフォームです。あらゆるタッチポイントでの行動データを統合し、信頼関係の深さと広がりをリアルタイムで把握できます。関係の「見える化」により、強固な関係構築の基盤を提供します。

Commune Engage：https://commune.co.jp/engage/(https://commune.co.jp/engage/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Engage&utm_content=TOP)

資料ダウンロード :https://commune.co.jp/wp/engage_introduction/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Engage&utm_content=DL

「マーケティングWeek春（MaS -マズ-）」概要

Commune Engageをはじめ、コミューンが提供する各種サービスを「マーケティングWeek春（MaS -マズ-）」にてご紹介いたします。

- 名称：マーケティングWeek春2026 (CX・顧客育成EXPO)- 会期：2026年4月22日(水)～24日(金) 10:00～17:00- 開催場所：東京ビッグサイト 東京ビッグサイト南1ホール- 主催：RX Japan株式会社

【Communeブースについて】

- 出展カテゴリ：CX顧客育成EXPO- 小間番号：S2-38- 来場登録：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1617592491630218-LPP)- ブース詳細(https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%B3%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-b7d01ffb-35f0-4962-86ff-b92c881de077.html#/)

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com/ja