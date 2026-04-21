【神奈川県川崎市発】従業員の約7割が外国籍、人手不足の飲食業界に新モデル　株式会社アウラホールディングス、2026年4月付でホワイト企業認定

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年4月時点で累計663社がこの認定を取得しています。

そして、2026年4月1日付で株式会社アウラホールディングスが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「明日につながる一杯！」に込めた想いと使命

株式会社アウラホールディングス 企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/14074

株式会社アウラホールディングスは、「明日につながる一杯！」を理念に掲げています。ラーメンという日常に身近な存在を通じて、顧客はもちろん、従業員、その家族、さらには取引先など、関わるすべての人々に喜び・幸せ・感動を届けることを目指しています。

一杯のラーメンが、誰かの一日を少し前向きに変える--その積み重ねが社会全体を明るくすると考え、食を通じて人の心に寄り添う存在であり続けることを使命としています。

「働きやすさ」と「成長」を両立する企業へ

同社が目指すのは、働きやすさと成長の両立を実現する企業です。従業員一人ひとりが安心して長く働ける環境を整備すると同時に、挑戦と成長の機会を提供し、個々の可能性を最大限に引き出すことを重視しています。

これまで飲食業界は「きつい・汚い・危険」といったいわゆる3Kのイメージが強く、就職先として敬遠される側面もありました。しかし本来、外食産業は人々の生活に欠かせず、喜びや感動を直接届けられる価値ある仕事です。

同社はこの業界のイメージを変革し、誰もが誇りを持って働ける環境づくりを通じて、飲食業界における新たなスタンダードの確立を目指しています。

外国籍社員7割の組織が示す、現場発の変革力

現在、同社は神奈川県内に12店舗と製麺工場1拠点、札幌市に2店舗を展開し、地域に根ざした事業運営を行っています。特徴的なのは、従業員の約7割が外国籍スタッフで構成されている点です。

外国人社員の中には、日本語を学びながら現場で経験を積み、店長として組織を牽引する人材も生まれています。多様なバックグラウンドを持つ人材が活躍する環境は、同社の大きな強みとなっています。

一方で、飲食業界全体の課題である人材不足は依然として続いており、特に日本人採用の強化が今後の重要テーマとされています。また、働き方改革は進んでいるものの、さらなる労働環境の改善や生産性向上も求められています。

そのため同社では、外部講師による人材開発セミナーの実施や、外国人社員向けの接客ロールプレイ・店舗運営研修を継続的に行っています。加えて、各店舗が主体となって教育計画を策定し、生産性向上と人件費率の改善にも取り組んでいます。

さらに、年2回の360度評価制度を導入することで、公平で納得感のある組織運営を実現しています。

株式会社アウラホールディングス 代表 松崎氏の想いと挑戦

株式会社アウラホールディングス 代表 松崎 智 氏業界の価値を変えていくために

飲食業界はこれまで働き方の面で課題が多いとされてきましたが、本来は人に喜びや感動を届けられる非常に価値のある仕事です。私たちは、安心して長く働ける環境と成長できる機会の両立を実現することで、“働きたい業界”へと変えていきたいと考えています。

また、母国を離れて日本で努力を続ける外国人社員は、当社にとって欠かせない存在です。多様な人材が活躍できる環境をさらに発展させることで、企業としての持続的な成長と、業界全体の価値向上につなげていきます。

人材不足と多様化という大きな転換点を迎える飲食業界において、アウラホールディングスは現場から変革を進めています。多様な人材が活躍できる環境づくりと、人を大切にする経営の実践は、企業の持続的成長に直結するものです。

その取り組みは、働き方の見直しだけでなく、企業の在り方そのものを問い直すものともいえるでしょう。

ホワイト企業認定は、同社の「明日につながる一杯！」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社アウラホールディングス

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町4-7保田屋たからや共同ビル4階

代表 ：松崎 智

HP ：https://www.auraholdings-web.com/

事業内容 ：ラーメン業態を中心に複数ブランドを展開する飲食事業

企業情報 :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/14074

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年4月時点で、累計663社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/