連続受賞投信が15本！「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ 2026」受賞リスト発表！

株式会社ダイヤモンド社

株式会社ダイヤモンド社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：麻生祐司、以下「ダイヤモンド社」)は、第4回となる「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」を発表いたします。“個人投資家目線で、本当にいい投資信託（＝投信）”を6部門＋フレッシャー賞の計7部門で28本表彰します。

■NISAで買える！個人投資家目線で本当にいい投信を表彰します！

月刊マネー誌『ダイヤモンドZAi』は2000年の創刊以来、個人の資産形成・運用に役立つ情報を中心に、多くのマネー情報を発信してきました。特に「投資信託」には力を入れ、人気の投資信託をZAiの独自評価で格付けする「投信格付」や、毎月分配型の損得が一目瞭然になる「本当の利回り」など、新しい分析手法を取り入れ情報を発信しています。その知見・経験を活かし、2023年より、個人投資家にとって“本当にいい投信”を表彰する「投信グランプリ」をスタートさせました。2024年からは新NISAの開始を受けて名称を「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ」と改め、NISAで買えるアクティブ型の投資信託のみを対象としています。

第4回となる今回は28本を選定。15本が前回から連続受賞、うち8本は3回以上連続での受賞となりました。市場環境の変化や急落局面もある状況下で、波乱にも強く、安定した好成績を達成する実力を持った投信が選出されています。NISAでの投資が広がり、新たに資産運用を始める方も増える中、“いい投資信託”を選ぶ重要性が増しています。“個人投資家目線で本当にいい投信を表彰する”本グランプリが、投資信託選びの一助となることを目指し、ダイヤモンドZAiは、今後も当投信グランプリを毎年発表していく予定です。

■長期で安心して持てる！「好成績」「損しにくい」「安定」を重視した選定基準

本グランプリの特徴は、「みんなが買っている分野で、5年以上の運用実績がある投信」に限定し、１.どれだけ上がったか（上昇力） ２.どんな時も下がらない（下がりにくさ） ３.ずっと成績優等生（成績の安定度）、という3つの基準で選出している点にあります。誰もが公平・公正に判断できるよう、定量評価を採用し、安心して長期保有できる点に重きを置いています。さらに、「5年の上昇率が指数を上回る」ことを条件としているため、「インデックス型以外に何を買うか」の指針になるアワードとなっています。

また、『ダイヤモンドZAi 2026年6月号』(2026年4月21日発売)の誌面では、今後への期待も込めて、純資産残高が大きく人気があるにもかかわらず、残念ながら成績が振るわなかった投資信託から「もっとがんばりま賞」も選出しています。併せて、各賞の受賞理由についても解説しておりますので、ご参照ください。

■受賞ファンドリスト ※「連続」は最優秀賞、優秀賞のいずれかを連続で受賞した回数。

＜1＞日本株総合部門

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45710/table/496_1_6a42b973e012b52cd0996a0bc90d510a.jpg?v=202604211051 ]

＜2＞日本中小型株部門

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45710/table/496_2_2995903ae545fdb7c71e8f83f94a43d4.jpg?v=202604211051 ]

＜3＞米国株部門

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/45710/table/496_3_b43316a404ee263823359faf8698b897.jpg?v=202604211051 ]

＜4＞世界株部門

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/45710/table/496_4_8e553a8c1bfd47d84f47339bae7a89f3.jpg?v=202604211051 ]

＜5＞新興国株部門

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/45710/table/496_5_a93174063e15cc0ea412698e69349a5d.jpg?v=202604211051 ]

＜6＞リート部門

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/45710/table/496_6_e542e0bca48e668417d0bb8f01629989.jpg?v=202604211051 ]

＜7＞フレッシャー賞

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/45710/table/496_7_d5e1930f931d49044fd309d712aa27a1.jpg?v=202604211051 ]

【評価対象】について

・2025年12月末時点で、日本国内で販売登録されている、NISA対象の投資信託。

・2025年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は3年以上の運用実績がある投資信託。

・2025年12月末時点で、純資産10億円以上の投資信託。

※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンドZAi 2026年6月号』をご覧ください。

※「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ 2026」は、ダイヤモンド・ザイ編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、または将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。

本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はダイヤモンド・ザイ編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

■ダイヤモンドZAi

ダイヤモンド社が発行する 2000年3月創刊の月刊マネー誌。日本株や投資信託など最新の投資情報のほか、年金や税金関連、節約、ふるさと納税などのマネー情報を幅広く掲載する。マンガや図解を豊富に使い、初心者にもわかりやすく、経験者も満足できる誌面が特徴。

定価：950円(税込)

発売日:毎月21日

発行:ダイヤモンド社

https://www.diamond.co.jp/magazine/159850626.html

ダイヤモンドZAi 2026年6月号

※リリース内の画像・写真は、「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ 2026」に関わる報道を目的とした使用に限ります

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※クレジットは『ダイヤモンドZAi 2026年6月号』（ダイヤモンド社刊）