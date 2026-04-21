JR東日本の山手線、横須賀・総武線快速で島根の魅力をPRする動画広告を放映しています！

島根県

島根県では、NHKの2025年後期 連続テレビ小説「ばけばけ」の放送で高まった「小泉八雲・妻セツゆかりの地」等への来訪意欲を持続させ、首都圏からの観光誘客を図るため、東京エリアを対象にした「しまね“ばけ旅”キャンペーン」を実施しています。

その一環として、4月20日（月）からJR東日本の山手線と横須賀・総武線快速の「※traintv Adsまど上ビジョン」搭載車両で、「小泉八雲・妻セツゆかりの地」の魅力を紹介する15秒動画広告の放映を始めました。このほか、SNSでも同様の動画広告を配信中です。

また、島根県のアンテナショップ「日比谷しまね館」との連携企画として、動画広告内に映し出されたキーワード「ばけ旅」を「日比谷しまね館」で答えると、記念品がもらえるプレゼントキャンペーンをあわせて実施しています。

※「traintv Adsまど上ビジョン」とは

JR東日本の山手線や横須賀・総武線快速の網棚上にある、21.5インチモニターが横に3面連結したデジタルサイネージ広告。映像とテキストを組み合わせ、ダイナミックに広告を表示できる。

１．山手線、横須賀・総武線快速「traintv Adsまど上ビジョン」

（１）放映期間：令和8年4月20日（月）～5月3日（日）まで

（２）内 容：山手線と横須賀・総武線快速で15秒動画広告を放映

※JR東日本および駅係員・乗務員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

traintv Adsまど上ビジョン放映イメージ

２．SNS広告

（１）配信期間：令和8年4月20日（月）～5月10日（日）まで

（２）内 容：フェイスブック・インスタグラムで東京エリア在住者に向けて配信

３．動画広告（15秒）の概要

（１）広告の内容

「小泉八雲・妻セツゆかりの地」の魅力を伝える画像を掲載するとともに、画面下部にキーワード「ばけ旅」を表示します

（２）動画イメージ

４．「日比谷しまね館」でのプレゼントキャンペーン

traintv Adsまど上ビジョン・SNSヨコ型広告のイメージSNSタテ型広告のイメージ

（１）実施期間：令和8年4月20日（月）～5月17日（日）まで

（２）内 容：

動画広告を見て、日比谷しまね館のレジで「ばけ旅」とお答えいただいたお客様に記念品をプレゼントします

（３）記念品：

小泉八雲・妻セツが創作した「怪談」と、温泉総選挙2025の「受賞温泉」を紹介するラベルでパッケージした「※島根の温泉の素」1袋と、「小泉八雲・妻セツゆかりの地」を紹介した冊子（8P）をお渡しします

※島根の温泉の素は、「美又の湯」、「旭の湯」、「有福の湯」、「風の国の湯」のうちのいずれか1袋が入っています

「怪談」紹介ラベル受賞温泉紹介ラベル



