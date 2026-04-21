5月15日(金)発売の林鼓子さん自身初の写真集のタイトルが「coco」に決定！

株式会社イマジカインフォス

『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優/俳優・林鼓子さんのファースト写真集が５月15日(金)に発売！

先行カットが解禁されるやいなや大反響となり、インフォスクエアのイベント付き３冊セットが即完売、急きょ追加開催が決定するなど、注目度の高さをうかがわせる今作。そのタイトルがこの度決定！

タイトルは「coco」（ココ）。ストレートに名前を冠したこのタイトルは林さん自身が考案したもので、現在の「林鼓子」を象徴するようなファースト写真集を作り上げるという意気込みも込められている。

また、表紙・特典画像も一挙解禁！ 表紙は通常版、インフォスクエア限定版、Amazon限定版、電子版の4パターン。それぞれ異なる衣装・シチュエーションで、林さんのさまざまな表情を切り取った一枚となっている。特に通常版の夕陽がさすビーチでのカットは、本人も大のお気に入り。ぜひ好きな表紙を見つけて手に取ってほしい。

写真集の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた声優グランプリが担当している。

『林鼓子1st写真集 coco』通常版表紙『林鼓子1st写真集 coco』Amazon版表紙『林鼓子1st写真集 coco』インフォスクエア版表紙『林鼓子1st写真集 coco』電子版表紙

先行イメージカット先行イメージカット先行イメージカット先行イメージカット

撮影／東 京祐

その他、各専門店特典絵柄も一挙解禁！ 7月4日(土)は都内某所にて、7月5日(日)には大阪市内某所にて、発売記念イベントも開催。現在応募受付中なので、要チェックだ。

限定版・特典情報

アニメイト

共通特典

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し

アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）





アニメイトセット 4,290円(税込)

ボイスメッセージDLシリアル付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422959/



通常版 3,850円(税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3422957/

ゲーマーズ

共通特典

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し

ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）ゲーマーズ共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）

限定版 5,170円(税込)

アナザーフォトブック付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880451/

ゲーマーズ限定版特典「アナザーフォトブック」

【超】限定版 6,930円(税込)

アナザーフォトブック＆アクリルスタンド付き

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880452/

ゲーマーズ限定版特典「アナザーフォトブック」ゲーマーズ【超】限定版特典「アクリルスタンド」



通常版 3,850円(税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10880448/

AKIHABARAゲーマーズ本店、ODAIBAゲーマーズ、ゲーマーズ池袋Bookstore、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、【店舗限定複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド】（共通絵柄）をプレゼント！

ゲーマーズ一部店舗限定特典「ブロマイド」

インフォスクエア

共通特典１.

インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません

共通特典２.

複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド

※2種のうちランダムで1枚お渡し

インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（2種ランダム）



限定セット 11,000円(税込)

B2タペストリー＆メイキングDVD＆缶バッジ3個セット付き

https://infosquare.shop/?pid=190903888

インフォスクエア限定版特典「B2タペストリー」インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」インフォスクエア限定版特典「缶バッジ3個セット」

通常版 3,850円(税込）

https://infosquare.shop/?pid=190903971

Amazon

特典

Amazon限定カバー

https://www.amazon.co.jp/dp/4074635852

イベント情報

アニメイト、ゲーマーズで写真集をご予約・ご購入いただいた方を対象に、発売記念イベントを開催！

イベント概要

アニメイト・ゲーマーズ購入者対象イベント

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ

【応募方式】抽選

【応募期間】2026年6月8日（月）まで

【日程・会場・イベント内容】

7月4日(土)＠都内某所

…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）

7月5日(日)＠大阪市内某所

…写真集サイン会（好きなページに宛名＆サイン）

【当選通知】

2026年6月中旬頃予定

アニメイト イベント詳細▼

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115099

ゲーマーズ イベント詳細▼

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7226

写真集発売記念 パネル展

＜開催店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店

（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

ODAIBAゲーマーズ

（東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F）

＜展示期間＞

2026年5月13日（水）～ 2026年5月24日（日）

＜プレゼントキャンペーン＞

「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル

ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズオンラインショップにて『林鼓子1st写真集（仮）』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！

【プレゼント応募用紙配布期間】

2026年5月13日（水）～ 2026年6月14日（日）

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

『林鼓子1st写真集 coco』

発売日：2026年5月15日（金）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。