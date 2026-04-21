【TAC中小企業診断士講座】常に安定して合格点をとるためには？2次試験対策 模擬講義＆ガイダンス 4/26(日)10:30～TAC仙台校

TAC株式会社

中小企業診断士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区)は、4/26（日）10:30よりTAC仙台校にて「2次試験対策」に関する無料模擬講義＆ガイダンスを開催します。

イベント概要

TAC中小企業診断士講座 仙台校 4/26（日）2次試験対策 模擬講義＆ガイダンス

2次試験で合格点をとるためには、思考プロセスの確立することが必要です。そこで、2次試験に再挑戦するにあたり、改めて確認しておきたい得点に結びつく「ポイント」を、短文のミニ事例を実際に解きながら解説します。

2次試験対策は何をしたらよいか分からないという方は、ぜひご参加ください。

講師：伊藤 聖（TAC中小企業診断士講座 講師）

日時など

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/file/tac/kouza_chusho/2026pdf/20260426_sendai_mogikougi.pdf

【日時】4月26日（日）10:30～12:00

【場所】TAC仙台校 MAP(https://www.tac-school.co.jp/tacmap/sendai.html)

【参加方法】予約不要（直接、TAC仙台校受付にお越しください）

TAC中小企業診断士講座とは

全国の中小企業診断士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、良質なコンテンツの提供に努めております。

そしてこれから先も、全国の多くの中小企業診断士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めてまいります。

▼2025年度合格者の声

https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho/chusho_voice.html

会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

《資格の学校TAC中小企業診断士講座 公式SNS情報》

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