【フランスで話題!!】AI時代に差がつくのは“観察力” 人類学者が教える『ふだんづかいの人類学　気づきと観察の力を磨く19の練習』4.23発売

株式会社世界文化ホールディングス

「なぜ、私たちは“考えられなくなった”のか？」

AIやデータに囲まれ、効率よく答えを得られるようになった一方で、自分の頭で気づき、発想する力が弱まっている――そんな課題が、いまビジネスの現場でも指摘されています。

世界文化社は、フランスの学生たちの間で静かな熱狂を呼んだ思考トレーニング書「観察の練習」の翻訳版『ふだんづかいの人類学 気づきと観察の力を磨く19の練習』を、2026年4月23日に発売します。本書は、人類学のフィールドワークから生まれた“観察する力”を鍛える19のエクササイズを通じて、日常の中から新たな視点やアイデアを引き出す一冊。特別な知識は不要で、誰もが「思考の道具」として使える実践的な内容です。企画・編集・リサーチ・デザインなど、「考える仕事」に関わるすべての人に、新しい発想の入り口を提示します。

現代に必要な「人類学的な観察力」

かつてニュートンがりんごの落下から重力を発見したように、知や発明の原点には、身近な気づきがあります。変化の波が速すぎて、データや既存の成功例に頼れなくなった現代において、今求められるもの。それは自分自身の五感で世界を感じて小さな気づきを得る力ではないでしょうか。人類学における「世界を別の角度からのぞき込む」手法は、私たちの生活や仕事に新しいアイディアをもたらしてくれます。

観察力を鍛える１９のエクササイズ

現代人類学のパイオニアである著者が、豊富なフィールドワークの経験と知見をもとに、観察力を鍛える19のエクササイズを考案。「身近なものから25個の問いを作ってみる」「普段目にとめない隙間やすみっこを記録してみる」「聞こえてくる会話を、スマホのチャット画面のように書き留めてみる」などのユニークな観察方法は、広い視野と新しい視点をもたらしてくれるはずです。

イメージが広がるイラストつき

翻訳にあたり、イラストを日本版オリジナルで描きおろし。クレメンス・メッツラー氏の美麗なイラストが、本書の世界に誘います。特別な知識は不要です。さぁ、スマホから顔を上げて、世界を見つめてみましょう。

著者プロフィール

著 ニコラ・ノヴァ

人類学者。研究テーマは多岐にわたり、デジタル文化、気候変動によって変容するアルプスの伝統、がらくた、移動遊園地、人工生命などを調査してきた。スイス応用科学芸術大学西（HES -SO）に属するジュネーブ造形芸術大学（HEAD）の教授であり、デザインフィクションという手法で未来を読み解く研究所「ニア・フューチャー・ラボラト」の共同創設者でもある。



訳 倉地三奈子

慶應義塾大学文学部哲学科卒業。デザインを学ぶため渡英し、セントラル・セント・マーチンズにて修士号を取得。インディペンデントの映像制作を経て、日本の放送局の番組制作に携わるようになる。現在もロンドンを拠点に、フリーランスのコーディネーターとして日系メディアのヨーロッパ取材や国際共同制作をサポートするほか、翻訳家・通訳としても活動している。

書籍概要

『ふだんづかいの人類学

気づきと観察の力を磨く19の練習』



■発売日：2026年4月23日（木）

■定価：1,980円（税込）

■版型：四六変・224ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10160822.html

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