株式会社Happiness、新築１棟投資用賃貸マンション【Muu.黒崎】が竣工

株式会社Happiness

不動産投資運用会社を展開する株式会社 Happiness(所在地:福岡県北九州市/大阪府大阪市 代表取締役:村上滉祐、以下Happiness)は、このたび、新築マンションとして第1号物件となる【Muu.黒崎】が竣工しましたのでお知らせします。

ブランド名【Muu.】のコンセプトと特徴

本ブランドのコンセプトとして、主に

Mature （成熟）/ Urban （都市）/ Utility（実用） / Unique（独創）

これらの意味を含めており、【Muu.】が誕生しました。高い意匠性を取り入れ、街のランドマークとしての品格と、Muu.シリーズに関わる入居者、不動産オーナー、ステークホルダーが誇りを感じられる唯一の不動産を提供してまいります。

本物件【Muu.黒崎】のデザインについて

外観について

■ 都市に埋没しない「独創的」な造形

漆黒の外壁に不規則なモダンなラインのマリオンを設計。光の角度によって表情を変える立体的なデザインは、住まう人の個性を映し出し、街並みに鮮烈なインパクトを与えます。単なる居住空間を超え、都市景観の一部としての美しさと独自性を追求しました。

■ 妥協のない「実用的」な設計

生活動線を考慮した空間と、セキュリティ対策を考慮した内廊下設計。現代のライフスタイルに最適化された設備。感性を刺激するデザインと、日々の心地よさを支える実用性を融合させました。

■ 新たな「都市」生活のステージへ

利便性の高い黒崎エリアを使いこなし、自分らしい時間を愉しむ。ここは、成熟した大人たちが選ぶ、静穏さと躍動が交差する場所。『Muu.黒崎』は、この街の未来を象徴する、唯一無二のプライベート・ステージを提供します。

共用部について

■ 感性を満たす素材のコントラスト

エントランスホールには、重厚な石目調のタイルと、温かみのある木目調の天井を採用。無機質な黒のパネルと、自然の風合いを感じさせる岩肌のような意匠壁が対比を成し、訪れる人を優しく、かつ格式高く迎え入れます。

■ 陰影を愉しむライティング・デザイン

共用部全体を貫くのは、光と影の緻密な計算です。スポットライトが照らし出す素材の凹凸や、廊下の奥へと続く柔らかな光のグラデーションが、住戸へと向かう時間に「日常からプライベートへの切り替え」という儀式をもたらします。

■ 洗練を極めた「黒」の廊下

各住戸へと続く共用廊下は、マットな黒の質感で統一。余計な装飾を削ぎ落としたミニマルな空間に、木目調のドアがアクセントとして浮かび上がります。この実用的でありながらホテルライクな空間構成が、住まうことの誇りを日々鮮やかに彩ります。

【Muu.黒崎】物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175530/table/4_1_7d4216fb36e2f98cbebb7c9da08114bb.jpg?v=202604211051 ]

「すべての人に富道産を」「富」となる「道」を「産」み出そう。不動産運用企業として、富道産をプロデュース。

株式会社Happiness

Happinessは地域密着型の不動産運用企業として、西日本全域で事業展開しています。多様化するニーズやライフスタイルの中、その人に合った『富』につながる不動産活用の提案を実現しています。

良質な物件提供から物件売却までの長期的なコンサルティングを責任を持って提案して参ります。そのため、収益不動産保有運用、不動産価値再生、土地開発、仲介コンサルティング、リノベーション、資金調達アドバイザリーといった様々な事業を活かして、富道産づくりに関わるあらゆるニーズにお応えできます。

https://www.happinessdevelopment.info/

■不動産買取業務について

1棟マンション、アパート、事業用地を積極的に買取りしております。

情報提供者、販売業者を随時募集しております。

・弊社買取りの場合、「正規手数料」お支払いいたします。

・1物件「数百万円～5億円規模ぐらい」まで買取りします。

■オフィス所在地

福 岡：福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘2-1リヨンビル203号

大 阪：大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目1番9号ビジネス新大阪604号





■会社情報

代表者名：村上 滉祐

設立：2016年3月

資本金:7,200万円

取引金融機関:西日本シティ銀行、豊和銀行、大分銀行、朝銀西信用組合、福岡県信用組合、福岡銀行、広島銀行、大阪協栄信用組合、香川銀行、成協信用組合、福岡中央銀行、福岡ひびき信用金庫、佐賀銀行、横浜幸銀信用組合、南日本銀行、大阪商工信用金庫、SBJ銀行、りそな銀行、北九州銀行、日本政策金融公庫、筑邦銀行、遠賀信用金庫、関西みらい銀行、大阪シティ信用金庫、飯塚信用金庫、ミレ信用組合、肥後銀行、他



■本件に関するお問合せ先

https://www.happinessdevelopment.info/contact