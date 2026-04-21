【キャンプアイテム】手のひらサイズのコンパクト仕様「FIT HAMMER - フィットハンマー」、MIGRATRAIL(ミグラトレイル)よりリリース！

「ちょうどいい」をカタチにした「FIT」シリーズ。

それぞれの使い方に、自然にフィットする設計です。

株式会社ダートフリークフィットハンマーフィットハンマー with ツールボックス

キャンプやアウトドアにおいて、道具は「多機能であること」だけでなく、「使うシーンやスタイルに合っていること」が重要です。本製品は、“必要な機能を、必要なサイズに収める”という思想から生まれた「FIT」シリーズ。持ちやすさ、収納性、拡張性など、あらゆる要素がユーザーのスタイルにフィットするよう設計されています。

フィットハンマー

キャンプ用のコンパクトペグハンマー。

コンパクトハンマーで起こりがちな「打ち損じによる怪我」「振動の伝達」「パワー不足」といった弱点をすべて解消。強靭かつ安全を考慮したミニマムデザインのハンマーが誕生。

商品ページへ(https://migratrail.jp/product/camp/camp-field-gear/fit-hammer/)

フィットハンマー with ツールボックス

コヨーテブラック[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/30_1_ca699f9db7d7902819eb3d3354e89ff7.jpg?v=202604211051 ]

フィットハンマー専用のツールボックス付きをラインナップ。TOYOスチールとコラボレーションした、MIGRATRAILオリジナルデザインのツールボックスと専用フォームが付属。専用フォームを外すことで、ペグなどを収納できるハードタイプのギアボックスとしても使用できます。MIGRATRAILのペグ「ヘキサステーク」は、ジャストフィットで10本収納可能。フィットハンマーとツールボックスは、使い込むほどに味わいが増していきます。

商品ページへ(https://migratrail.jp/product/fit-hammer-with-tool-box/)

＜安心して力強く振り抜けるシールドデザイン＞

ブラックルミナス（蓄光）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89278/table/30_2_421cf58da91cbe7b6e5949070873d88c.jpg?v=202604211051 ]ルミナス ・ ブラック・コヨーテ

コンパクトハンマーは、持ち手とヘッドの距離が近く、打ち損じによる怪我のリスクがあります。

本製品は手元の安全性を高めるため、シールドデザインを採用。打ち損じによる怪我のリスクを軽減し、安心して使用できる構造。また、安全性を確保しながら、しっかりと打ち込みやすい設計。

※快適にペグを打ち込むための推奨される持ち方があります。

【意匠登録出願中】

＜快適にペグを打てる重量を確保＞

ハンマーヘッドから持ち手部分まで一体化されたフルタング構造を採用。素材は強度のあるクロームモリブデンとし、ペグを打つための十分な強度と、快適にペグを打つために最も重要な重量600ｇ以上を確保。



＜滑りにくく振動を抑えるシリコングリップ＞

ハンマーヘッドと持ち手が近い構造でも振動が手に伝わりにくいよう、握りやすく滑りにくいシリコングリップを採用。内部ボルトはロック構造とし、不意にグリップが抜けることを防ぐ。

＜掛けることができる利便性＞

ハンマーヘッドのシールドデザインにより、テーブルなどに掛けることができる。地面ではなく目立つ場所に掛けておけば、コンパクトでもキャンプフィールドで見つけやすく紛失を防ぐ。

＜グリップを浮かすことで手に取り易い＞

縦置き、横置きでも手に取りやすい2通りの置き方ができ、素早く手に取ることがでます。

＜シンプルな部品構成で壊れにくい＞＜ペグ抜き、エンド穴は標準装備＞

メインはフルタングのハンマーヘッドとグリップの2部品で構成されており、部品構成が少ないので破損のリスクや、長く使用している時に起こる各部のガタツキなどの心配がない。ペグを簡単に抜くことができる、ペグ抜きフックを装備。グリップエンドの穴に好みのパラコードを結べば、ハンガーフックにしたり、使用時の抜け防止のループとして使用できる。

「FIT」という発想から生まれるアウトドアギア

使い方にフィットすることで、道具はもっと使いやすくなる。

「FIT」シリーズはこれからも、さまざまなフィットをかたちにしていきます。