【京都府京丹波町】帰る場所がひとつ増える--「ふるさと住民登録制度」を見据えた担い手づくり

京丹波町

京丹波町（町長：畠中 源一）は、関係人口の創出と担い手づくりを目的に、京丹波町のファンクラブである「CLUB京丹波」会員向けの田植え体験イベントを令和8年5月16日（土）に開催します。

本取り組みは、国が推進する「ふるさと住民登録制度」の考え方を踏まえ、“関わり続ける人”を地域の中で育てていく実践的なモデルとして実施するものです。

「帰る場所がひとつ増える」という関係のつくり方

きっかけがあって訪れた場所が、いつの間にか“帰りたくなる場所”になる。

京丹波町が目指しているのは、そんな関係のつくり方です。

多くの地域では、「楽しかった」「また来たい」という感想のまま関係が途切れてしまいます。

しかし本当に必要なのは、その先にある“関わり続ける関係”です。

今回の田植え体験は、地域の農業に触れ、地域の方々と交流をしながら、同じ時間を過ごし、人とつながることで、一度の訪問を“帰ってくる理由”へと変えていく取り組みです。

「ふるさと住民登録制度」と連動した担い手づくり

本事業は、総務省が推進する「ふるさと住民登録制度」の趣旨と連動しています。

同制度は、特定の地域に継続的に関わる人を「ふるさと住民」として捉え、地域との関係性を可視化・強化していく新たな仕組みです。

京丹波町では、令和５年１０月に町のファンクラブ「CLUB京丹波」を設立。様々な交流の機会を提供し、令和７年度末現在で１７００人以上の会員を有する関係人口プラットフォームに成長しました。

ファンクラブへの登録、イベントへの参加、宿泊・消費・地域活動への参画といった段階的な関わりを通じて、関係人口を担い手へとつなげていく流れを構築しています。今回のイベントは、その最初の一歩となる取り組みです。

過去の交流イベントの様子活動の“見える化”で担い手づくりを加速

京丹波町では、こうした関係人口の関わりを一過性のものにせず、継続的な担い手づくりへとつなげていくため、活動実績の可視化にも取り組んでいます。

具体的には、イベント参加などの実績をCLUB京丹波会員制度と紐づけて管理し、地域との関わりを“記録”として積み上げていく仕組みを構築しています。

また、全会員に配布している会員カードを活用することで、参加履歴や活動内容を簡易に記録することが可能となり、参加者自身が関わりの深まりを実感できる設計としています。

今後は、イベント参加にとどまらず、運営サポートや地域活動への参画など、より主体的な関わりへと段階的に展開し、担い手としての関与を広げていく予定です。

イベント概要

会員全員に会員証を配布。会員証の裏面は９種類のデザインから選択可能。

当日は、地域事業者の協力のもと田植え体験を実施し、その後、参加者同士の交流の場を設けます。

体験だけで終わらない、“関係が続いていくきっかけ”をつくります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49120/table/58_1_e39ccd12062051c63a0504355ff8aa48.jpg?v=202604211051 ]

CLUB京丹波への入会はこちらから

京丹波町 CLUB京丹波（京丹波ファンクラブ）登録申込フォーム(https://ttzk.graffer.jp/town-kyotamba/smart-apply/apply-procedure-alias/clubkyotambaapp/door)

イベント参加はこちらから（ファンクラブ会員の方優先となります）

https://forms.gle/kuBrjgEUnsfDixaQ7

今後の展開

京丹波町では今後も、地域づくりや食をテーマとした関係人口と地域の接点づくりを継続的に実施し、“訪れる人”が“関わり続ける人”へと変わっていく仕組みを強化していきます。

また、「ふるさと住民登録制度」の活用を視野に入れながら、地域と多様に関わる人々を可視化し、持続的な地域づくりを推進します。

京都府京丹波町

京丹波町は、京都府中央部にあたる丹波高原の由良川水系上流部に位置。8割以上を森林が占め、雄大な大自然を誇ります。

農作物を瑞々しく育てる「丹波霧」や、旨味を閉じ込める昼夜の寒暖差など作物が美味しく実る条件に恵まれ、“丹波ブランド”で知られる特産品を育んできました。朝廷や幕府献上の歴史も持つ「京丹波栗」を筆頭に「黒豆」「丹波松茸」「京丹波しめじ」などいずれも滋味に溢れる力強さが特徴。様々な京野菜をはじめ京都随一の畜産酪農地帯でもあり、まさに京の美食文化を支える“食の宝庫”です。

2023年10月にタウンプロモーション方針を発表。「GREEN GREEN」をキーワードに「まち」の枠を超え、京都、日本全国、そして世界へと「想いでつながるコミュニティ」として広がっていくことを目指します。