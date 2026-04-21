三菱自動車、東京ガスなど多数登壇！「EVXフォーラム2026」が6/18開催決定！

株式会社リブ・コンサルティング

モビリティ・エネルギー業界に対するコンサルティング支援に強みを持つ株式会社リブ・コンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役：関厳、以下「当社」）は、「EVトランスフォーメーションフォーラム2026 ～モビリティ×エネルギー領域での共創戦略と電動化社会の完成図を描く～」を開催することをお知らせします。

詳細・お申し込みはこちら>>> https://www.libcon.co.jp/mobility/event02/evx-forum2026/

フォーラム開催の背景

一部報道では「EVシフトの停滞」が囁かれていますが、事実としてはEV普及は新たな成長フェーズに突入しています。2025年の世界の電気自動車（EV・PHEV）新車販売台数は、前年比約25%増の2,000万台を突破し、販売比率は約25%（4台に1台）に達しました。

かつて「EVの失速」と囁かれた2024年の踊り場を経て、2025年は欧州での排出ガス規制強化や新興市場（ASEAN等）の急伸により、市場は再び力強い成長軌道に戻りました。

日本国内においても、2025年度にはCEV補助金の予算が1,000億円規模に拡大され、2026年1月からは一部車両の補助上限額が130万円へ大幅に引き上げられるなど、普及に向けた政策的後押しが過去最大級となっています。また東京都での新築建物への充電設備設置義務化（2025年4月開始）や2027年4月から始まる新省エネ住宅基準（GX ZEH）などインフラ整備も加速し、EVはもはや単なる環境対応車ではなく、社会システムの一部としての地位を確立しつつあります。

こうした普及の「質」が変化する中で、真に求められているのは、EVを起点にエネルギー領域とモビリティ領域を融合させ、「経済合理性」と「付加価値の高い顧客体験」を同時に創出する取り組みです。SDV化の進展や、V2Gの社会実装など、EVX（EVトランスフォーメーション）がもたらす価値は、従来の自動車産業の枠組みを大きく超えようとしています。

本フォーラムでは、2026年以降の次なる成長を描くトップランナーの皆様にご登壇いただき、具体的な実践知と未来構想を共有します。業界の垣根を超えた新たなエコシステムの構築を目指し、本フォーラムを開催いたします。

本フォーラムのポイント

ご登壇者 ※ご登壇順

開催概要

- 「モビリティ」×「エネルギー」の融合がもたらす未来とは？- グローバル（欧州北米ASEAN）でのEVシフトの最新状況と日本国内への影響とは？- EVトランスフォーメーションがもたらす事業価値/顧客価値とは何か？- EVトランスフォーメーションによる事業拡大の予測シナリオと事業成立の要諦とは？- 「移動手段」から「サービスプラットフォーム」へ。SDV化によっておこるモビリティの価値革新とは？- EVシフト（電動化）におけるモビリティの進化に対する先進技術やテクノロジーの活用事例は？- 業界の垣根を超えたプレイヤー同士の共創のポイントとは？- 三菱自動車工業株式会社- Kaluza Japan株式会社- 東京ガス株式会社- MCリテールエナジー株式会社- 株式会社ティアフォー- 株式会社リブコンサルティング ほか

フォーラムのお申込みはこちら>>> https://www.libcon.co.jp/mobility/event02/evx-forum2026/

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42601/table/232_1_3a2b5dbf055c3c0eea88a9f2ab6695ba.jpg?v=202604211051 ]

株式会社リブ・コンサルティング EVXフォーラム運営デスク

support.msg＠libcon.co.jp

株式会社リブ・コンサルティング 会社概要

代表取締役 ：関 厳

設立 ：2012年7月

所在地 ：【東京本社】東京都中央区日本橋二丁目7-1東京日本橋タワー29階

【支社】タイ支社（バンコク）

事業内容 ：総合経営コンサルティング業務、DXコンサルティング業務

URL ：https://www.libcon.co.jp/