【水戸ホーリーホック サステナカンファレンス映像公開】

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

水戸ホーリーホックは、2026年3月9日（月）に開催した「水戸ホーリーホック サステナカンファレンス」のダイジェスト映像およびフルバージョン映像を公開いたしました。

本カンファレンスでは、Ｊリーグ関係者や再生可能エネルギー、有機農業分野の有識者とともに、地域とクラブが連携して進めるサステナビリティの可能性について議論を行いました。

当日ご参加いただけなかった皆さまにも、本取り組みの背景や議論の内容を広くお届けするため、ぜひご覧ください。

■ダイジェスト映像（約10分）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9SKbvP7GfF0 ]

■フルバージョン映像（約120分）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=zrAUZdgQOFo ]

■映像内容について

・クラブが取り組むGXプロジェクトの全体像

・スポーツクラブが担う地域サステナビリティの役割

・エネルギー地産地消のリアルな可能性

・有機農業と気候アクションの関係性

・ソーラーシェアリングの未来像（10年後・20年後）

水戸ホーリーホックは、地域とともに歩むクラブとして、引き続きスポーツの枠を越えた地域貢献や価値創出に取り組んでまいります。