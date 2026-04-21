【愛知県主催】製造業企業の新規事業担当者向けクローズドコミュニティ「MIサロン愛知」、2026年度参加企業を募集開始！

株式会社Monozukuri Ventures

愛知県を主催者とし、Monozukuri Ventures（本社：京都市及び米国ニューヨーク市、CEO：牧野成将、以下「MZV」）を県委託運営事業者として運営する、製造業企業の新規事業担当者向けクローズドコミュニティ「MIサロン愛知」は、2026年度の参加企業の募集を開始いたします。

MIサロンとは

MIサロン（Monozukuri Innovation サロン）は、製造業企業の新規事業担当者を対象としたクローズドな共創コミュニティです。

MIサロンは2023年度に、製造業の大企業を中心に、新規事業創出やカーブアウトなど、新規事業の生み出し方や継続の仕方を情報交換するコミュニティとして立ち上がりました。

2025年度は、MIサロン京都に加え、MIサロン愛知もスタートし、製造業企業20社以上が参加する実績あるコミュニティへと成長しています。参加企業同士がそれぞれの新規事業の取り組みやスタートアップとの連携事例、課題などを共有し、議論を深めることで、新たな知見や学びを得る場・共創創出の場となっています。



■MIサロン、詳細はこちら(https://monozukuri.vc/ja/misalonkyoto/)

MIサロン愛知2026 開催概要

開催期間: 2026年5月～2027年2月

開催拠点: STATION Ai（愛知県名古屋市）を中心に開催

https://stationai.co.jp/

開催頻度: 1ヶ月に1回を目安に開催

応募資格:

- 製造業を主たる事業とする事業会社であること- スタートアップ連携または新規事業開発に直接関与していること- 愛知県周辺において、事業・拠点・人材等の関係を有していること

※参加には審査がありますので、ご興味ある方はお問い合せください。

内容:

- 参加企業のオープンイノベーション事例共有- 外部の先進事例取組企業の担当者による講演- 参加企業の工場見学- スタートアップとの協業ワークショップ、マッチングイベント- 海外オープンイノベーション取組事例の紹介

等

応募方法：

- まずはお問い合わせください▼お問合せフォームはこちら（https://forms.clickup.com/25504961/f/rab61-10938/XS019LWFLJUROXDO6S）- 運営事務局より専用応募フォームをご案内し、お申込みいただきます- Monozukuri Venturesにて審査後、誓約書の締結を経てご参加いただけます

募集期間： 2026年5月15日まで

参加費用: 無料（将来的に有料化の可能性あり）

※オフライン開催時は、必要に応じて交流会などの実費をご負担いただきます

■過去開催レポートなど詳細はこちら(https://monozukuri.vc/ja/misalonkyoto/)

FAQ（よくある質問）

Q. 愛知県内に拠点がないと参加できませんか？

A. 愛知県周辺において、事業・拠点・人材等の関係を有している企業が対象です。



Q. どれくらいの頻度でオフライン（リアル）開催がされる予定ですか？

A. 基本的にはオフライン（リアル）開催を想定しています。



Q. オフライン開催の場所はどこになりますか？

A. 基本的にはSTATION Ai（愛知県名古屋市）を想定していますが、他地域連携イベントや会社訪問時などは愛知県外になる可能性もあります。



Q. １社あたり何人まで参加できますか？

A. １社あたり１～３名を想定しています。



Q. NDAは締結されますか？

A. 本サロンへの参加時にNDAを締結して頂きます。

主催・運営

主催： 愛知県

運営（県委託運営事業者）： 株式会社Monozukuri Ventures Holdings

Monozukuri Venturesについて

Monozukuri Venturesは、京都とニューヨークを拠点に、ハードウェア・スタートアップへのVCファンドの運営と、ハードウェアの試作・製造に関する技術コンサルティングを提供する企業です。

2020年1月に、Makers Boot Campを運営する株式会社Darma Tech Labs（京都市）と、FabFoundry, Inc.（ニューヨーク市）が、2社のハードウェア・スタートアップ支援の経営資源を結集して発足しました。これ までに日米のハードウェア・スタートアップ59社（日本28社、米国31社）に投資しています。またスタートアップ企業を中心に250以上の試作や量産化のプロジェクトを支援しています。（数値はいずれも2025年11月時点）

Monozukuri Ventures

【代表取締役】牧野 成将

【住所】京都府京都市下京区朱雀宝蔵町34番地 梅小路MArKEt 3F

【URL】https://monozukuri.vc/ja/





■直近のメディア掲載実績はこちらをご覧ください。

https://monozukuri.vc/ja/news/?group0=gr1_media