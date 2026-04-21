三菱UFJ信託銀行の不動産マーケットリサーチレポートにestieのデータを活用

株式会社estie

日本最大級の商業用不動産データと業界特化型AIで意思決定を支える株式会社estie（本社：東京都港区、代表取締役：平井 瑛、以下「estie」）は、三菱UFJ信託銀行株式会社 不動産コンサルティング部が発行する「不動産マーケットリサーチレポート」において、賃貸住宅領域（レジデンス）における網羅的なデータベースを提供する「estie レジリサーチ」のデータが分析に用いられたことをお知らせします。

本レポートでは、賃貸マンション市場の新たな分析指標として「募集期間」に着目し、市場動向の分析が行われています。分析には、「estie レジリサーチ」に登録された東京23区の賃貸マンション募集事例約18万件のデータが使用されています。

三菱UFJ信託銀行 不動産コンサルティング部が発行する「不動産マーケットリサーチレポート」は、不動産市場に関するトピックをテーマに、市場動向や投資環境の分析を行う調査レポートです。

今回のレポートでは、賃貸マンション市場の分析において、従来の賃料指標だけでは把握しにくい需給の変化を捉える視点として「募集期間」に着目しています。募集期間は、立地するエリアや住戸タイプ、築年数、駅からの距離など様々な条件によって影響を受けると考えられており、単純な平均値をマーケット指標として扱うことは難しいとされています。そのため本レポートでは、これらの条件を考慮した募集期間の指標化を行うため、賃貸住宅領域（レジデンス）における網羅的なデータベースを提供する「estie レジリサーチ」に登録された東京23区の個別賃貸住戸の募集情報約18万件のデータを用いて分析が行われています。

「estie レジリサーチ」サービス概要

不動産マーケットリサーチレポートはこちら :https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/fudousan/pdf/fr_2026021901.pdf

「estie レジリサーチ」は、賃貸住宅領域における取得・運用業務の賃料意思決定を支援するデータベースサービスです。全国230万棟の建物情報、月次で更新される900万件の募集情報、募集終了を含めた過去数年分賃料データを全国エリアかつ部屋単位で確認できます。建物情報から空室情報や過去の募集終了賃料、競合の賃料表ビュー表示などのクローズドな情報まで、住宅の賃料査定業務に必要な情報の幅広い調査に活用できます。地図上で簡単に検索できるため、駅周辺の特定の街区情報のみを参照することも可能です。

また、特定のエリアや設備条件の競合情報を地図や表計算ソフト形式で出力したり、物件群情報をグラフ化したりすることで、過去からの賃料推移や需給バランス、マーケットの相場などを可視化し、レポーティング業務や取得・運用業務における意思決定を支援します。

「estie レジリサーチ」はこちら :https://www.estie.jp/products/residential-research/

株式会社estie

estie（エスティ）は、「産業の真価を、さらに拓く。」をパーパスに掲げ、不動産業界全体のデジタルシフトとコアビジネスの高度化および効率化を推進しています。不動産デベロッパーや機関投資家、金融機関向けに日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie オフィスリサーチ」や「estie レジリサーチ」、「estie 物流リサーチ」、業界特化型AI「estie 案件管理」などの多角的なサービスを展開。また、不動産データと業界特化型AIを活用し、事業の非連続な高度化・効率化に向けた戦略立案・内製化支援ソリューションを提供しています。



【会社名】株式会社estie

【所在地】東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウン・イースト4F

【代表者】代表取締役 平井 瑛

【設立】2018年12月

【コーポレートサイト】https://www.estie.jp/

【公式X】https://x.com/estie_corp