挟んで簡単ながらエクササイズ！「骨盤底筋」「内転筋」をバイブ刺激！

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「Dr.PRO骨盤底筋キュットレエクサ」3,278円（税込）を4月10日(月)より発売開始しました。

・挟む✙振動で内側筋肉にアプローチ！

座って太ももに挟むだけで、骨盤底筋・内転筋を意識できるクッション。

・簡単操作♪1回10分から始められる。

スイッチを押すだけで動くバイブレーション機能付き。日常の「ながら時間」に無理なく取り入れられます。

単三電池2本で動くコードレス設計。コンセントも充電待ちも不要。

・ストレッチにも使える

・【松本先生 監修】

・日常生活や外出先でも大活躍！

持ち運びに便利で使いやすい。自宅はもちろんオフィスや旅行先でも気軽に使えます。

・プレゼントにもオススメ♪

年齢性別を問わず、また高齢の方にも使いやすいデザイン！

大切な人へのプレゼントにもピッタリです。

※プレゼント用の梱包は行っておりません。

「Dr.PRO骨盤底筋キュットレエクサ」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体カバー：ポリエステル100％

中材：ポリウレタン樹脂

価格：3,278円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など