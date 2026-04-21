挟んで簡単ながらエクササイズ！「骨盤底筋」「内転筋」をバイブ刺激！
株式会社ニーズ
中材：ポリウレタン樹脂
株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「Dr.PRO骨盤底筋キュットレエクサ」3,278円（税込）を4月10日(月)より発売開始しました。
・挟む✙振動で内側筋肉にアプローチ！
座って太ももに挟むだけで、骨盤底筋・内転筋を意識できるクッション。
・簡単操作♪1回10分から始められる。
スイッチを押すだけで動くバイブレーション機能付き。日常の「ながら時間」に無理なく取り入れられます。
単三電池2本で動くコードレス設計。コンセントも充電待ちも不要。
・ストレッチにも使える
・【松本先生 監修】
・日常生活や外出先でも大活躍！
持ち運びに便利で使いやすい。自宅はもちろんオフィスや旅行先でも気軽に使えます。
・プレゼントにもオススメ♪
年齢性別を問わず、また高齢の方にも使いやすいデザイン！
大切な人へのプレゼントにもピッタリです。
※プレゼント用の梱包は行っておりません。
「Dr.PRO骨盤底筋キュットレエクサ」
発売元：株式会社ニーズ
販売元：株式会社サンファミリー
材質：本体カバー：ポリエステル100％
中材：ポリウレタン樹脂
価格：3,278円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など